[{"available":true,"c_guid":"81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A brit Konzervatív Párt volt kommunikációs igazgatóját vette el.

","shortLead":"A brit Konzervatív Párt volt kommunikációs igazgatóját vette el.

","id":"20210530_Titokban_megnosult_a_brit_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e259cb-5f34-4bbf-9dab-d2031a7ec1af","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Titokban_megnosult_a_brit_miniszterelnok","timestamp":"2021. május. 30. 08:58","title":"Titokban megnősült a brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d6c7de-421c-4f3f-a0ed-e9dae59bf37a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrök paprikaspray-vel és elektromos sokkolóval is próbálták megfékezni a férfit.","shortLead":"A rendőrök paprikaspray-vel és elektromos sokkolóval is próbálták megfékezni a férfit.","id":"20210528_hamburg_keses_tamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3d6c7de-421c-4f3f-a0ed-e9dae59bf37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edff2f1-f91b-463e-98ae-e656fca60482","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_hamburg_keses_tamadas","timestamp":"2021. május. 28. 21:01","title":"Lelőttek egy késsel autósokra támadó férfit Hamburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7394ac57-8677-4883-8e42-6e917952996e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán hatalmába kerítette a demokratikus ellenőrzés intézményeit, Kurz viszont „csak” zavaró tüzet zúdít azokra, írja az osztrák lap.","shortLead":"Orbán hatalmába kerítette a demokratikus ellenőrzés intézményeit, Kurz viszont „csak” zavaró tüzet zúdít azokra, írja...","id":"20210530_Der_Standard_Kurz_az_orbani_uton_jar_de_nem_lepte_at_a_demokracia_hatarait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7394ac57-8677-4883-8e42-6e917952996e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc94d8a-aa5f-4456-8a79-bd8eba6ed10b","keywords":null,"link":"/360/20210530_Der_Standard_Kurz_az_orbani_uton_jar_de_nem_lepte_at_a_demokracia_hatarait","timestamp":"2021. május. 30. 09:00","title":"Der Standard: Kurz az orbáni úton jár, de nem lépte át a demokrácia határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836b4ea5-02ed-4bdb-9eeb-c69da6dc2a7b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ketten voltak rajta, de nem sérültek meg.","shortLead":"Ketten voltak rajta, de nem sérültek meg.","id":"20210529_Kiegett_egy_busz_az_M7esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=836b4ea5-02ed-4bdb-9eeb-c69da6dc2a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9f768f-e5bf-4f77-852c-f42b46adb06e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Kiegett_egy_busz_az_M7esen","timestamp":"2021. május. 29. 08:55","title":"Rommá égett egy busz az M7-esen – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség már ajánlotta, az Európai Bizottság azonban még nem járult hozzá a gyerekek beoltásához.","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség már ajánlotta, az Európai Bizottság azonban még nem járult hozzá a gyerekek beoltásához.","id":"20210529_koronavirus_jarvany_vakcina_vedooltas_serdulok_romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75316f17-1fc1-46cf-88b3-5b5e71b3ea15","keywords":null,"link":"/elet/20210529_koronavirus_jarvany_vakcina_vedooltas_serdulok_romania","timestamp":"2021. május. 29. 13:13","title":"Már a 12-15 éveseket is oltják Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3418554-f9f1-4ef9-8189-a56f97fdb9ef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hazai közönség előtt szereplő Damiano Caruso nyerte az olasz országúti kerékpáros körverseny szombati etapját.\r

","shortLead":"A hazai közönség előtt szereplő Damiano Caruso nyerte az olasz országúti kerékpáros körverseny szombati etapját.\r

","id":"20210529_giro_ditalia_valter_attila_egan_bernal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3418554-f9f1-4ef9-8189-a56f97fdb9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9803a544-e65f-466b-85f1-9f4e0812cbbb","keywords":null,"link":"/sport/20210529_giro_ditalia_valter_attila_egan_bernal","timestamp":"2021. május. 29. 20:37","title":"Valter Attila egy helyet visszacsúszott a Giro zárószakasza előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63f16ed-c057-4e0f-9fcb-64d29522c868","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elkészült a sötét anyag legnagyobb és legrészletesebb térképe. Az eredmények meglepték a tudósokat, ugyanis az anyag sokkal egyenletesebbnek és kiterjedtebbnek tűnik, mint azt a korábbi elméletek alapján vélték.","shortLead":"Elkészült a sötét anyag legnagyobb és legrészletesebb térképe. Az eredmények meglepték a tudósokat, ugyanis az anyag...","id":"20210528_einstein_relativitaselmelet_vilagur_urkutatas_sotet_anyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a63f16ed-c057-4e0f-9fcb-64d29522c868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32292109-fade-49d6-afcc-0137b3b41c93","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_einstein_relativitaselmelet_vilagur_urkutatas_sotet_anyag","timestamp":"2021. május. 28. 20:03","title":"Bajban vannak a fizikusok egy új térkép miatt, mert azt mutatja: Einstein tévedhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Évente átlagosan 3,4 millimétert emelkedett Kína partmenti tengerszintje 1980 és 2020 között, tavaly a harmadik legmagasabb szintű emelkedést jegyezték fel – jelentette be az ország környezetvédelmi minisztériuma.","shortLead":"Évente átlagosan 3,4 millimétert emelkedett Kína partmenti tengerszintje 1980 és 2020 között, tavaly a harmadik...","id":"20210529_kina_partmenti_tengerszint_emelkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5080f31-9ae5-49be-b45c-a7237a7b0ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_kina_partmenti_tengerszint_emelkedes","timestamp":"2021. május. 29. 14:03","title":"Kínában már készülődnek, mivel a partok mentén évente 3,4 millimétert emelkedik a tengerszint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]