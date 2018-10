Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6b3385f-e5aa-463a-b6fc-045259afcb26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Két épület közé szuszakolták be ezt a varsói lakást.","shortLead":"Két épület közé szuszakolták be ezt a varsói lakást.","id":"20181008_Egy_meter_szeles_a_vilag_legkeskenyebb_haza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6b3385f-e5aa-463a-b6fc-045259afcb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855fb1d0-14b9-48c5-a89d-54950d5998b0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181008_Egy_meter_szeles_a_vilag_legkeskenyebb_haza","timestamp":"2018. október. 08. 14:21","title":"Egy méter széles a világ legkeskenyebb háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely László azt mondja, nem is tudott arról, hogy vizsgálat folyik az ügyben, pedig kettő is indult. A kardiológiai intézet szerint ő a felelős azért, hogy meghalt a betege, miután elküldték őt.","shortLead":"Székely László azt mondja, nem is tudott arról, hogy vizsgálat folyik az ügyben, pedig kettő is indult. A kardiológiai...","id":"20181009_Kirugott_szivsebesz_Engem_meg_se_kerdeztek_a_vizsgalat_soran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1dc897a-0556-4856-96dd-5ff80cf7a21c","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Kirugott_szivsebesz_Engem_meg_se_kerdeztek_a_vizsgalat_soran","timestamp":"2018. október. 09. 17:14","title":"Elbocsátott szívsebész: Engem senki sem kérdezett meg a vizsgálat során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fejpénnzel toboroz a BKV, mert 300 busz- és villamosvezető hiányzik a budapesti közlekedéséből, és munkaköreik kétharmada hiányszakmának tekinthető. A metróvonalak lezárása miatt dologtalan vezetőket nagyon nehéz és költséges a cégnél tartani.","shortLead":"Fejpénnzel toboroz a BKV, mert 300 busz- és villamosvezető hiányzik a budapesti közlekedéséből, és munkaköreik...","id":"20181008_Beismerte_a_BKV_hogy_300_sofor_hianyzik_a_pesti_jarataikrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d81f637-472a-4cd6-aec5-1ab602ab10cb","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Beismerte_a_BKV_hogy_300_sofor_hianyzik_a_pesti_jarataikrol","timestamp":"2018. október. 08. 10:43","title":"Beismerte a BKV, hogy 300 sofőr hiányzik a pesti járatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államtól kapott támogatást adnák oda önkénteseknek.","shortLead":"Az államtól kapott támogatást adnák oda önkénteseknek.","id":"20181008_Indul_a_Ketfarku_masodik_kozpenztekozlo_palyazata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0fd702-200d-4868-aae5-f069d8cd6835","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Indul_a_Ketfarku_masodik_kozpenztekozlo_palyazata","timestamp":"2018. október. 08. 14:18","title":"Indul a Kétfarkú második közpénztékozló pályázata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4becf94-c774-449c-95d3-aaabdc4cbdc8","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kétnapos látogatásra érkezett Recep Tayyip Erdogan Magyarországra, találkozott Áderrel és Orbánnal is, majd közös sajtótájékoztatót tartottak a magyar miniszterelnökkel.","shortLead":"Kétnapos látogatásra érkezett Recep Tayyip Erdogan Magyarországra, találkozott Áderrel és Orbánnal is, majd közös...","id":"20181008_Orban_Erdogannak_Egymas_szovetsegesei_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4becf94-c774-449c-95d3-aaabdc4cbdc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16175b48-d558-46d9-b792-32fdac419b3d","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Orban_Erdogannak_Egymas_szovetsegesei_vagyunk","timestamp":"2018. október. 08. 17:06","title":"Orbán katonai együttműködést akar Erdogannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7780fe-5f17-47ea-802f-74eb72273b2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőjobbos-bevándorlásellenes Identitás Generáció Magyarország hirdetett demonstrációt Gül Baba türbéjéhez, az eseményen tucatnyinál is kevesebben voltak. ","shortLead":"A szélsőjobbos-bevándorlásellenes Identitás Generáció Magyarország hirdetett demonstrációt Gül Baba türbéjéhez...","id":"20181008_elmaradt_a_tuntetes_erdogan_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a7780fe-5f17-47ea-802f-74eb72273b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041a8b2b-1341-4d5b-877b-f96d5d35cbea","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_elmaradt_a_tuntetes_erdogan_ellen","timestamp":"2018. október. 08. 21:05","title":"Alig voltak az Erdogan elleni tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónapon belül a Voyager–2 is történelmet írhat azzal, hogy ember alkotta eszközként – a Voyager–1-es követve – kilép a csillagközi térbe.","shortLead":"Néhány hónapon belül a Voyager–2 is történelmet írhat azzal, hogy ember alkotta eszközként – a Voyager–1-es követve –...","id":"20181008_voyager_2_urszonda_naprendszer_heliszfera_csillagkozi_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff97ce0f-606a-439d-a072-e54ea3b9220a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_voyager_2_urszonda_naprendszer_heliszfera_csillagkozi_ter","timestamp":"2018. október. 08. 16:02","title":"Izgalomba jött a NASA: fontos dolgot mértek a Voyager–2 műszerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e40f15f-1430-4cb8-bdff-b8703f6ad61e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olasz média által az elmúlt napokban sokat kritizálta a Ferrari négyszeres vb-győztes német versenyzőjét, angol riválisa a védelmére kelt.","shortLead":"Az olasz média által az elmúlt napokban sokat kritizálta a Ferrari négyszeres vb-győztes német versenyzőjét, angol...","id":"20181009_lewis_hamilton_sebastian_vettel_f1_kritika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e40f15f-1430-4cb8-bdff-b8703f6ad61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b319025-e435-4618-8951-47105d87a5f9","keywords":null,"link":"/sport/20181009_lewis_hamilton_sebastian_vettel_f1_kritika","timestamp":"2018. október. 09. 16:21","title":"Hamilton megvédte Vettelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]