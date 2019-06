Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66050a00-5cc6-42c5-8d45-83db7e7e3169","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vasárnapi ralin kilenc ember sérült meg, ketten életveszélyesen, mikor egy autó a verseny után, bemutatózás közben kisodródott a pályáról. ","shortLead":"A vasárnapi ralin kilenc ember sérült meg, ketten életveszélyesen, mikor egy autó a verseny után, bemutatózás közben...","id":"20190611_A_totkomlosi_ralibalesetet_okozo_ferfi_szemelyesen_kerne_bocsanatot_az_elsodort_kislanytol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66050a00-5cc6-42c5-8d45-83db7e7e3169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47688f25-b59e-4337-97e6-a17d5200277c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_A_totkomlosi_ralibalesetet_okozo_ferfi_szemelyesen_kerne_bocsanatot_az_elsodort_kislanytol","timestamp":"2019. június. 11. 09:19","title":"A tótkomlósi ralibalesetet okozó férfi személyesen kérne bocsánatot az életveszélyesen megsérült kislánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb37fab-fc9f-4191-be06-b031b6438b22","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Rohamrendőrök vették körül hétfőn a parlament épületét, miután a hatóságok a tömeges tiltakozások ellenére bejelentették, hogy kitartanak a kiadatásra vonatkozó törvényjavaslat mellett.","shortLead":"Rohamrendőrök vették körül hétfőn a parlament épületét, miután a hatóságok a tömeges tiltakozások ellenére...","id":"20190610_Tovabbra_sincs_nyugalom_Hongkongban__rendorok_vedik_a_parlamentet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbb37fab-fc9f-4191-be06-b031b6438b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0d7be7-1259-4b6e-87ce-4a616b98de19","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Tovabbra_sincs_nyugalom_Hongkongban__rendorok_vedik_a_parlamentet","timestamp":"2019. június. 10. 09:16","title":"Továbbra sincs nyugalom Hongkongban - rendőrök védik a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30032b9-47ab-41cf-95ec-c634f68f31bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 70 éves korában elhunyt mesterszakács agydaganattal küzdött.","shortLead":"A 70 éves korában elhunyt mesterszakács agydaganattal küzdött.","id":"20190611_Hosszu_ideje_beteg_volt_Benke_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f30032b9-47ab-41cf-95ec-c634f68f31bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af032185-830d-4115-9f38-0a9d1e7d3a56","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Hosszu_ideje_beteg_volt_Benke_Laszlo","timestamp":"2019. június. 11. 09:21","title":"Hosszú ideje beteg volt Benke László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c552247-e1d7-4232-9108-6e60774b84ba","c_author":"Gergely Márton","category":"kultura","description":"Az újságíró maradjon a kaptafánál, még ha a hatalom tűzvonalába is kerül – mondja a legrégebbi szakmai szervezet, a Nemzetközi Sajtóintézet elnöke, Markus Spillmann. ","shortLead":"Az újságíró maradjon a kaptafánál, még ha a hatalom tűzvonalába is kerül – mondja a legrégebbi szakmai szervezet...","id":"201923__markus_spillmann__aszolasszabadsag_es_asajto_jovojerol__erosodnek_a_politikai_tamadasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c552247-e1d7-4232-9108-6e60774b84ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0340f9-a500-4457-9904-d745ca76a1b1","keywords":null,"link":"/kultura/201923__markus_spillmann__aszolasszabadsag_es_asajto_jovojerol__erosodnek_a_politikai_tamadasok","timestamp":"2019. június. 09. 16:30","title":"Orbán Viktor sajtóellenes szövegével szemben csak a professzionalizmus segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aac2056d-0bce-44ed-ba5b-a2bb54842f0d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"40 éves a HVG hetilap. Már az felér egy történelemórával, ha csak elolvassuk a négy évtized során lejegyzett erős mondatokat.","shortLead":"40 éves a HVG hetilap. Már az felér egy történelemórával, ha csak elolvassuk a négy évtized során lejegyzett erős...","id":"201923_nekunk_mondtak__40_ev_eros_mondatai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aac2056d-0bce-44ed-ba5b-a2bb54842f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5d7280-2151-4e87-be7f-385b68cbae47","keywords":null,"link":"/itthon/201923_nekunk_mondtak__40_ev_eros_mondatai","timestamp":"2019. június. 09. 16:40","title":"Ezek voltak a HVG történetének legerősebb mondatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c4a1f9-4a1f-45ad-aa6f-b2830f6b0deb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Évente fejenként 50 ezer műanyagrészecskét esznek meg az emberek átlagosan, és hasonló mennyiséget lélegeznek be egy új tanulmány szerint. A valós szám ennél sokkal nagyobb is lehet, mivel az ételek és italok csak kis csoportját elemezték a műanyag-fertőzöttség mértékét vizsgálva. A tudósok kutatása szerint a palackozott vizek gyakori fogyasztása drámaian megnövelik az elfogyasztott nanorészecskék mennyiségét.","shortLead":"Évente fejenként 50 ezer műanyagrészecskét esznek meg az emberek átlagosan, és hasonló mennyiséget lélegeznek be egy új...","id":"20190611_50_ezer_muanyagreszecsket_esznek_meg_az_emberek_atlagosan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85c4a1f9-4a1f-45ad-aa6f-b2830f6b0deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed9c008-9b00-43dd-bfe8-d43917065777","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_50_ezer_muanyagreszecsket_esznek_meg_az_emberek_atlagosan","timestamp":"2019. június. 11. 07:03","title":"Ön mennyi műanyagrészecskét eszik meg egy évben? Eláruljuk: 50 000-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korai rászokás és az internetes zaklatás miatt lehet káros a közösségi média a fiatalokra.","shortLead":"A korai rászokás és az internetes zaklatás miatt lehet káros a közösségi média a fiatalokra.","id":"20190611_Az_ovodaskoruakat_is_veszelyezteti_az_internetfuggoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a834a3b-38c3-4812-91b6-075f841c8a26","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_Az_ovodaskoruakat_is_veszelyezteti_az_internetfuggoseg","timestamp":"2019. június. 11. 11:31","title":"Az óvodáskorúakat is veszélyezteti az internetfüggőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753e5eda-7664-4824-84a5-7debbec9c9df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentést kell tenni, így megelőzhető a baj. ","shortLead":"Feljelentést kell tenni, így megelőzhető a baj. ","id":"20190610_Most_a_Telekom_ugyfeleit_probaljak_csalok_atverni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=753e5eda-7664-4824-84a5-7debbec9c9df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b336c29-9850-4f4d-a023-d2d5dd98d643","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Most_a_Telekom_ugyfeleit_probaljak_csalok_atverni","timestamp":"2019. június. 10. 10:35","title":"Most a Telekom ügyfeleit próbálják csalók átverni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]