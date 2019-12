Nem mindegy, miről álmodunk karácsonykor

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"148b05da-0065-45fb-9a82-7fae732e68de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A város kormányzata szerint szégyenletes dolog megzavarni a karácsonyi hangulatot.

","shortLead":"A város kormányzata szerint szégyenletes dolog megzavarni a karácsonyi hangulatot.

","id":"20191225_Karacsony_elso_napja_sem_telt_el_osszecsapasok_nelkul_Hongkongban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=148b05da-0065-45fb-9a82-7fae732e68de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82cc2b8-028d-4db9-b76c-509b73e86ed2","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Karacsony_elso_napja_sem_telt_el_osszecsapasok_nelkul_Hongkongban","timestamp":"2019. december. 25. 21:39","title":"Karácsony első napja sem telt el összecsapások nélkül Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d3fe8f-4d72-4ac9-9e9e-3853b1f5a262","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külföldi politikusok közül Emmanuel Macront tartja a legtöbb német nagyon megbízhatónak, Donald Trumpot viszont szinte senki.

","shortLead":"A külföldi politikusok közül Emmanuel Macront tartja a legtöbb német nagyon megbízhatónak, Donald Trumpot viszont...","id":"20191225_A_nemetek_negyede_nagyon_megbizhatonak_tartja_Putyint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36d3fe8f-4d72-4ac9-9e9e-3853b1f5a262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9694f3c6-a84a-410a-93a5-f6ff89113a1e","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_A_nemetek_negyede_nagyon_megbizhatonak_tartja_Putyint","timestamp":"2019. december. 25. 21:05","title":"A németek negyede nagyon megbízhatónak tartja Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71045c91-78ee-40d8-9967-c74c6432224c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretne egyedül felülni az ágyban - ez a legnagyobb vágya a 16 éves SMA beteg Daninak. A fiú a gerincvelői izomsorvadás legsúlyosabb formájában szenved, az orvosok két évet jósoltak neki, amikor kisbabaként kiderült a betegsége. A fiú kezelését többszöri kérelem után most engedélyezte a biztosító. Otthonuk azonban nem akadálymentes, így Dani egyedül még kerekesszékben sem tud közlekedni. Gyűjtésbe kezdtek. \r

","shortLead":"Szeretne egyedül felülni az ágyban - ez a legnagyobb vágya a 16 éves SMA beteg Daninak. A fiú a gerincvelői...","id":"20191226_Szeretne_egyedul_felulni_az_agyban__ez_a_legnagyobb_alma_az_SMAs_Daninak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71045c91-78ee-40d8-9967-c74c6432224c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f070f6d1-fc2c-40a6-b58b-f1e39c204b6e","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Szeretne_egyedul_felulni_az_agyban__ez_a_legnagyobb_alma_az_SMAs_Daninak","timestamp":"2019. december. 26. 20:18","title":"Szeretne egyedül felülni az ágyban! – ez a legnagyobb álma az SMA-s Daninak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729e781c-63d6-41e0-9398-316c1c21b840","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC jelentése szerint legalább tíz halálos áldozata van a Fülöp-szigeteken tomboló tájfunnak. ","shortLead":"A BBC jelentése szerint legalább tíz halálos áldozata van a Fülöp-szigeteken tomboló tájfunnak. ","id":"20191226_Karacsonykor_csapott_le_a_tajfun_a_Fulopszigeteken_halalos_aldozatok_is_vannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=729e781c-63d6-41e0-9398-316c1c21b840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de48ba5e-f38b-46eb-b714-6b97120e6020","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Karacsonykor_csapott_le_a_tajfun_a_Fulopszigeteken_halalos_aldozatok_is_vannak","timestamp":"2019. december. 26. 09:55","title":"Karácsonykor csapott le a tájfun a Fülöp-szigeteken, halálos áldozatok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35eb2449-2f12-4dc8-8bcc-05e894908e50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A népszerű karácsonyi filmben többször is feltűnik a jelenlegi elnök, ám egy kanadai csatornán ezek a jelenetek kimaradtak.\r

\r

","shortLead":"A népszerű karácsonyi filmben többször is feltűnik a jelenlegi elnök, ám egy kanadai csatornán ezek a jelenetek...","id":"20191226_Kivagtak_Trumpot_a_Reszkessetek_betorok_2bol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35eb2449-2f12-4dc8-8bcc-05e894908e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ae28c8-49fd-4911-96bf-661c8f841f53","keywords":null,"link":"/kultura/20191226_Kivagtak_Trumpot_a_Reszkessetek_betorok_2bol","timestamp":"2019. december. 26. 19:13","title":"Kivágták Trumpot a Reszkessetek, betörők 2-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5d6775-e360-41d2-b859-e888b55fc9ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ázsiában részleges napfogyatkozás volt, csak egy \"gyűrűt\" láthattak az emberek az égen. ","shortLead":"Ázsiában részleges napfogyatkozás volt, csak egy \"gyűrűt\" láthattak az emberek az égen. ","id":"20191226_tzgyuru_napfogyatkozas_azsia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf5d6775-e360-41d2-b859-e888b55fc9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4a6d2e-6f72-49cc-9c1b-6c2ad40e01e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191226_tzgyuru_napfogyatkozas_azsia","timestamp":"2019. december. 26. 12:08","title":"Ázsiában \"tűzgyűrű\" díszítette az eget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6c1e68-cca9-423e-996b-27f22c120cef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legsötétebb, lelassult téli napok, illetve az ünnepek utáni bágyadtság a legalkalmasabb időszak és állapot arra, hogy átadjuk magunkat a kedvenc könyveinknek. Azoknak, amelyeket nem lehet rohanva, a villamoson olvasni. Amelyekhez nyugalom, csend, egy kis egyedüllét és egy jó meleg takaró kell. Azoknak, amelyeket valamiért újra és újra előveszünk, mert szeretjük, amivé leszünk általunk, hogy elvarázsolnak, hogy felkészítenek az új évre, hogy kiszakítanak minket mindabból, amiből már nagyon elegünk van december végére. A hvg.hu Élet + Stílus rovatának bekuckózásra kiváló, nagyon szubjektív könyvajánlóját adjuk ajándékba olvasóinknak. ","shortLead":"A legsötétebb, lelassult téli napok, illetve az ünnepek utáni bágyadtság a legalkalmasabb időszak és állapot arra...","id":"20191226_bekuckozos_konyvek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6c1e68-cca9-423e-996b-27f22c120cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104493d2-79ee-44c3-be8a-10316acdaf29","keywords":null,"link":"/elet/20191226_bekuckozos_konyvek","timestamp":"2019. december. 26. 20:00","title":"Így tanultunk meg elszakadni a feladatainktól, megfeledkezni az időről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f007baaa-2a18-4d94-bff1-c9fbbda4d951","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök csütörtökön felszólította Damaszkuszt és szövetségeseit, Moszkvát és Teheránt, hogy hagyjanak fel a civilek gyilkolásával az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban.\r

\r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök csütörtökön felszólította Damaszkuszt és szövetségeseit, Moszkvát és Teheránt...","id":"20191226_Trump_a_sziriai_civilek_meggyilkolasanak_leallitasara_szolitott_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f007baaa-2a18-4d94-bff1-c9fbbda4d951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cf2d6d-6742-4c15-893c-d47b42a0757a","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Trump_a_sziriai_civilek_meggyilkolasanak_leallitasara_szolitott_fel","timestamp":"2019. december. 26. 17:13","title":"Trump a szíriai civilek meggyilkolásának leállítására szólított fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]