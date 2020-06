Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Mondhat akármit a legfőbb bírói fórum, a Fővárosi Törvényszéknek akkor sem lett volna szabad egyesítenie az ügyeket Legfőbb Ügyészség szerint.","shortLead":"Mondhat akármit a legfőbb bírói fórum, a Fővárosi Törvényszéknek akkor sem lett volna szabad egyesítenie az ügyeket...","id":"20200604_kuria_ugyeszseg_gyarfas_fenyo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ab080a-aed1-4b74-8008-577462a79997","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_kuria_ugyeszseg_gyarfas_fenyo","timestamp":"2020. június. 04. 17:26","title":"Nem tetszik a Legfőbb Ügyészségnek a Kúria döntése Portik és Gyárfás ügyének egyesítéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9dcfabd-0641-4f71-a3d3-fe9ed15b6ff1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nyilvánították projektet.\r

","shortLead":"Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nyilvánították projektet.\r

","id":"20200605_Teljesen_felujitjak_a_Mucsarnokot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9dcfabd-0641-4f71-a3d3-fe9ed15b6ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41bbf0fa-fc29-43f6-8d2e-1b87f94e050f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200605_Teljesen_felujitjak_a_Mucsarnokot","timestamp":"2020. június. 05. 06:43","title":"Teljesen felújítják a Műcsarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4439e4ca-da0e-4904-ad43-f4267330f140","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A meglévő ügyfelek a díjcsomagjukban foglalt adatkeret dupláját használhatják el nyáron a Telenornál – ha aktiválják maguknak az opciót. Az új előfizetők pedig 100 GB-nyi extra netet aktiválhatnak maguknak ingyen.","shortLead":"A meglévő ügyfelek a díjcsomagjukban foglalt adatkeret dupláját használhatják el nyáron a Telenornál – ha aktiválják...","id":"20200604_telenor_dupla_adatmennyiseg_bekapcsolasa_2020_100_gb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4439e4ca-da0e-4904-ad43-f4267330f140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52c921b-7a9b-4b03-abcb-81157981edcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_telenor_dupla_adatmennyiseg_bekapcsolasa_2020_100_gb","timestamp":"2020. június. 04. 08:03","title":"Sok telenorosnak megduplázzák a mobilnetét – lesznek, akik 100 GB-nyi extrát kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22daad6d-1e9a-4f42-98be-4fb063716d02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos azt is megjegyezte, kivételes alkalom, hogy válaszolt egy ilyen adatigénylésre.\r

","shortLead":"Az országos tisztifőorvos azt is megjegyezte, kivételes alkalom, hogy válaszolt egy ilyen adatigénylésre.\r

","id":"20200604_erd_halottak_muller_cecilia_adatkezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22daad6d-1e9a-4f42-98be-4fb063716d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525820bb-8877-4204-b7e9-4b2f97970287","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_erd_halottak_muller_cecilia_adatkezeles","timestamp":"2020. június. 04. 17:59","title":"A járási tisztifőorvos szerint jogellenes, Müller Cecília mégis elárulta, hány érdi halt meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee70a4be-7bc0-4cb8-8f3c-a52a30a7f801","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalább 100 millió androidost érintenek kínai kémkedő alkalmazások az egyik biztonsági kutatócsoport szerint. Ráadásul az appokat a Google Play Store-ból lehet letölteni.","shortLead":"Legalább 100 millió androidost érintenek kínai kémkedő alkalmazások az egyik biztonsági kutatócsoport szerint. Ráadásul...","id":"20200605_vivavideo_kepszerkeszo_kemkedo_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee70a4be-7bc0-4cb8-8f3c-a52a30a7f801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34347065-98a2-43e4-a99f-924540863d99","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_vivavideo_kepszerkeszo_kemkedo_alkalmazas","timestamp":"2020. június. 05. 11:03","title":"Letöltötte ezt a videószerkesztőt? Akkor inkább törölje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0176e56-20dd-42c3-b9c1-3345acbc7477","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Indulhat a világ meghódítására. ","shortLead":"Indulhat a világ meghódítására. ","id":"20200604_Nelkuled_angol_nyelvu_verzio_Ismeros_Arcok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0176e56-20dd-42c3-b9c1-3345acbc7477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508abcf5-ed30-4d67-a3cd-51f979f884f6","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Nelkuled_angol_nyelvu_verzio_Ismeros_Arcok","timestamp":"2020. június. 04. 15:36","title":"A trianoni évfordulóig kellett várni, hogy elkészüljön Nélküled angol nyelvű verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec25267-e9d2-4e1e-964a-6640ce8c75f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trianon századik évfordulóján keresztelték át a megye nevét.","shortLead":"Trianon századik évfordulóján keresztelték át a megye nevét.","id":"20200604_csongrad_csanad_megye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ec25267-e9d2-4e1e-964a-6640ce8c75f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7d6283-c336-4f8c-9339-ee4b50c7d30d","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_csongrad_csanad_megye","timestamp":"2020. június. 04. 12:40","title":"Már ki is kerültek az új névtáblák Csongrád-Csanád megyében - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76861b95-332e-45fa-a46a-8dafda182b40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint nehéz nem egyetérteni Kövér László házelnökkel, aki egy interjúban arról beszélt, hogy a magyar baloldal újra és újra rátámad a nemzetre.","shortLead":"A miniszter szerint nehéz nem egyetérteni Kövér László házelnökkel, aki egy interjúban arról beszélt, hogy a magyar...","id":"20200604_gulyas_kover_megveszekedett_nemzetgyulolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76861b95-332e-45fa-a46a-8dafda182b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fb85e8-e1dc-4e23-850d-e4a941524066","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_gulyas_kover_megveszekedett_nemzetgyulolok","timestamp":"2020. június. 04. 15:18","title":"Gulyás szerint is megveszekedett nemzetgyűlölő Gyurcsány és a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]