Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b58696e-0896-4108-9626-2693738d61df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új ebolajárványgóc alakult ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban a nyugati Mbandaka városában, amely több mint ezer kilométerre található az ország keleti felében lévő góctól - jelentette be hétfőn Eteni Longondo egészségügyi miniszter Kinshasában.","shortLead":"Új ebolajárványgóc alakult ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban a nyugati Mbandaka városában, amely több mint ezer...","id":"20200601_Terjed_az_ebola_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b58696e-0896-4108-9626-2693738d61df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf620740-6d14-4d49-908b-2ebed343abcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Terjed_az_ebola_is","timestamp":"2020. június. 01. 17:31","title":"Terjed az ebola is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bd58b5-d9a7-4602-924c-d153a5686024","c_author":"","category":"vilag","description":"Nem csitulnak a több amerikai városra kiterjedt zavargások, s a Kentucky államban lévő Louisville-ben halálos áldozatot követelő fegyveres összecsapás robbant ki a tüntetők és a rendőrök között. Közben kiderült, őrizetbe vették Bill de Blasio New York-i polgármester lányát is. Kiderültek a zavargásokhoz vezető rendőri akció részletei is. ","shortLead":"Nem csitulnak a több amerikai városra kiterjedt zavargások, s a Kentucky államban lévő Louisville-ben halálos áldozatot...","id":"20200601_Ujabb_halott_az_amerikai_zavargasokban_orizetbe_vettek_a_New_Yorki_polgarmester_lanyat_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45bd58b5-d9a7-4602-924c-d153a5686024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f493de1-d3b2-4ad9-ae6f-9048b7e76305","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Ujabb_halott_az_amerikai_zavargasokban_orizetbe_vettek_a_New_Yorki_polgarmester_lanyat_is","timestamp":"2020. június. 01. 15:49","title":"Újabb halott az amerikai zavargásokban, őrizetbe vették a New York-i polgármester lányát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6bd627d-e13a-45e5-948d-49f6aaa1bb2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kalifornia állam 38. kormányzója is elmondta véleményét az amerikai városokat több napja megbénító zavargásokkal. Szerinte valami nagyon nincs rendben az országban, s a bajokat csak összefogással lehet orvosolni.","shortLead":"Kalifornia állam 38. kormányzója is elmondta véleményét az amerikai városokat több napja megbénító zavargásokkal...","id":"20200601_Arnold_Schwarzenegger_is_megszolalt_a_zavargasok_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6bd627d-e13a-45e5-948d-49f6aaa1bb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d07afff-2092-427c-bbd8-9295bf4e00da","keywords":null,"link":"/elet/20200601_Arnold_Schwarzenegger_is_megszolalt_a_zavargasok_ugyeben","timestamp":"2020. június. 01. 19:10","title":"Amerikai tüntetések: Arnold Schwarzeneggernek is van egy tanácsa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c72bc11-de12-4cd7-b9d0-ec01f3341d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók szerint van, akinek azzal kellett szembesülnie, hogy tíz nap alatt 12 zárthelyit, 4 jegyzőkönyvet és 4 házi feladatot kellene megoldania.\r

","shortLead":"A hallgatók szerint van, akinek azzal kellett szembesülnie, hogy tíz nap alatt 12 zárthelyit, 4 jegyzőkönyvet és 4 házi...","id":"20200601_tavoktatas_muegyetem_bme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c72bc11-de12-4cd7-b9d0-ec01f3341d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33424fe-28d1-4ba7-b8a7-34889b531e83","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_tavoktatas_muegyetem_bme","timestamp":"2020. június. 01. 12:52","title":"Akadozott a távoktatás, aztán jött a kemény számonkérés a Műegyetem egyik karán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd","c_author":"Mérő László","category":"itthon","description":"Orbánnak márpedig nem fizetünk, Hadházyn keresztül sem. ","shortLead":"Orbánnak márpedig nem fizetünk, Hadházyn keresztül sem. ","id":"20200601_Mero_Laszlo_Mi_a_kerdes_ha_a_valasz_Hadhazy_Akos_cikke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ee37f3-3483-4028-8bd8-d11764d6d928","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Mero_Laszlo_Mi_a_kerdes_ha_a_valasz_Hadhazy_Akos_cikke","timestamp":"2020. június. 01. 18:20","title":"Mérő László: Mi a kérdés, ha a válasz Hadházy Ákos cikke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6e6254-e372-4f31-9bdf-bc34bcf7cdf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most áll helyre a rend, jelenleg folyamatos az átkelés. ","shortLead":"Most áll helyre a rend, jelenleg folyamatos az átkelés. ","id":"20200531_16_orat_kellett_varni_Zahonynal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd6e6254-e372-4f31-9bdf-bc34bcf7cdf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9face80-ffda-4ba7-bfaa-47405567fe0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_16_orat_kellett_varni_Zahonynal","timestamp":"2020. május. 31. 15:18","title":"16 órát kellett várni Záhonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4de68b-fee4-45b2-939e-978eaeccd5b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónap múlva új mutatók alapján rangsorolja majd a keresési eredményeknél megjelenő oldalakat a Google.","shortLead":"Néhány hónap múlva új mutatók alapján rangsorolja majd a keresési eredményeknél megjelenő oldalakat a Google.","id":"20200601_google_kereso_algoritmus_talalati_lista_felhasznaloi_elmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc4de68b-fee4-45b2-939e-978eaeccd5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfe9556-1281-4b4e-884b-f2a64c20112a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_google_kereso_algoritmus_talalati_lista_felhasznaloi_elmeny","timestamp":"2020. június. 01. 09:03","title":"Nagy változtatásra készül a Google a kereső találati listájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1563cf3d-315b-4ffd-91aa-c829eed8d40c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy égő autót filmezett a színész, amikor a rendőrök nekimentek.","shortLead":"Egy égő autót filmezett a színész, amikor a rendőrök nekimentek.","id":"20200601_john_cusack_chicago_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1563cf3d-315b-4ffd-91aa-c829eed8d40c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a69f4a-ffd1-4ad3-b4fc-326a1bca2f9f","keywords":null,"link":"/elet/20200601_john_cusack_chicago_tuntetes","timestamp":"2020. június. 01. 11:50","title":"Rendőrök támadtak John Cusackre a chicagói tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]