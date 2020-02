Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2095cef4-6da0-4d61-8092-211ccd497a55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"83 éves korában elhunyt Csukás István, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas költő, író – jelentette be az Újszínház a Facebook-oldalán.\r

\r

","shortLead":"83 éves korában elhunyt Csukás István, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas költő, író – jelentette be...","id":"20200224_Meghalt_Csukas_Istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2095cef4-6da0-4d61-8092-211ccd497a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76e6934-680b-4f80-8c68-c08c45ea3d6c","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Meghalt_Csukas_Istvan","timestamp":"2020. február. 24. 11:06","title":"Meghalt Csukás István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két fertőzöttet találtak a Velence-München vonaton, leállították a vasúti közlekedést Ausztria és Olaszország között.","shortLead":"Két fertőzöttet találtak a Velence-München vonaton, leállították a vasúti közlekedést Ausztria és Olaszország között.","id":"20200224_Ausztria_Olaszorszag_koronavirus_vasut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8553b085-1866-46ae-9bf6-e883211dd8d3","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Ausztria_Olaszorszag_koronavirus_vasut","timestamp":"2020. február. 24. 05:06","title":"Ausztria nem engedi be a vonatokat Olaszországból a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa8bbc5-bf07-4749-9aa4-37bb80ed6c31","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kelet-Európában súlyos problémát jelent a hulladékimport.","shortLead":"Kelet-Európában súlyos problémát jelent a hulladékimport.","id":"20200225_A_szemethegyek_is_megosztjak_az_EU_gazdag_es_szegeny_orszagait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aa8bbc5-bf07-4749-9aa4-37bb80ed6c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6391a5e-011a-400d-b477-e3b99a2511b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200225_A_szemethegyek_is_megosztjak_az_EU_gazdag_es_szegeny_orszagait","timestamp":"2020. február. 25. 06:15","title":"A szeméthegyek is megosztják az EU gazdag és szegény országait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Miközben az IMF az eddig vártnál kisebb idei kínai és globális gazdasági növekedést várt, a kínai jegybank alelnöke azt nyilatkozta egy lapnak, hogy különböző intézkedésekkel tovább növelik a likviditást a gazdaság élénkítése érdekében.","shortLead":"Miközben az IMF az eddig vártnál kisebb idei kínai és globális gazdasági növekedést várt, a kínai jegybank alelnöke azt...","id":"20200223_Koronavirus_az_IMF_egyre_jobban_aggodik_Kina_mar_keszul_a_valaszlepesekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75f5d10-1863-4cf4-908c-470147b555c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200223_Koronavirus_az_IMF_egyre_jobban_aggodik_Kina_mar_keszul_a_valaszlepesekre","timestamp":"2020. február. 23. 11:07","title":"Koronavírus: az IMF egyre jobban aggódik, Kína már készül a válaszlépésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f34bcb4-67ff-4bb6-8f22-97ea99ac9769","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ali Hamenei iráni legfelsőbb vezető vasárnap azzal vádolta meg a külföldi médiát, hogy el akarta tántorítani a szavazókat a február 21-i parlamenti választáson való részvételtől a koronavírus-veszély eltúlzásával.\r

","shortLead":"Ali Hamenei iráni legfelsőbb vezető vasárnap azzal vádolta meg a külföldi médiát, hogy el akarta tántorítani...","id":"20200223_Iran_rajott_miert_van_ez_a_sok_hir_a_koronavirusrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f34bcb4-67ff-4bb6-8f22-97ea99ac9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721a07f6-1e03-404b-b514-4fd1bba68c77","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Iran_rajott_miert_van_ez_a_sok_hir_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. február. 23. 09:24","title":"Irán rájött, miért van ez a sok hír a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51617167-c482-435f-8865-fcf0bbdd1973","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple idei fejlesztői konferenciája még odébb van, ez nem akadályozza meg a lelkes adatbányászokat, hogy új információk után kutassanak. Ezúttal az iOS 14 kódjába néztek bele.","shortLead":"Bár az Apple idei fejlesztői konferenciája még odébb van, ez nem akadályozza meg a lelkes adatbányászokat, hogy új...","id":"20200224_ios_14_funkciok_apple_iphone_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51617167-c482-435f-8865-fcf0bbdd1973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca82ed15-cc91-47e7-9cfe-34adf10a519d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_ios_14_funkciok_apple_iphone_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2020. február. 24. 16:03","title":"Ez lehet a következő iOS egyik legfontosabb újítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szélviharok miatt késhetnek a MÁV vonatok, nem lesz BKK-jegyáremelés, rengeteg ételautomata tűnt el az országból. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Szélviharok miatt késhetnek a MÁV vonatok, nem lesz BKK-jegyáremelés, rengeteg ételautomata tűnt el az országból...","id":"20200224_Radar360_Fokozodik_a_koronavirushelyzet_Olaszorszagban_11_magyar_diak_karantenban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6617ac8e-53bd-4311-83a4-05f2d3138beb","keywords":null,"link":"/360/20200224_Radar360_Fokozodik_a_koronavirushelyzet_Olaszorszagban_11_magyar_diak_karantenban","timestamp":"2020. február. 24. 08:05","title":"Radar360: Fokozódik a koronavírus-helyzet Olaszországban, itthon 11 magyar diák karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979beb41-ef9a-4a04-ba49-21bc81528b76","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Idő előtt lesz vége az eseménynek.","shortLead":"Idő előtt lesz vége az eseménynek.","id":"20200223_A_koronavirus_vet_veget_a_velencei_karnevalnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=979beb41-ef9a-4a04-ba49-21bc81528b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab49fa2-daf3-4c8e-962e-bba488f94f05","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_A_koronavirus_vet_veget_a_velencei_karnevalnak","timestamp":"2020. február. 23. 13:20","title":"A koronavírus miatt korábban vége lett a velencei karneválnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]