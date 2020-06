Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Amíg a kormány elméletileg leváltható választások útján, addig demokráciában élünk – hajtogatják tíz éve az egyrészt-másrészt között egyensúlyozó politológusok. Kérdés, hogy szabad választásnak minősíthető-e az az esemény, amelyen annyi esély sincs a kormányt leváltani, mint nyerni a lottón. A német alkotmánybíróság szerint nem. Vélemény.","shortLead":"Amíg a kormány elméletileg leváltható választások útján, addig demokráciában élünk – hajtogatják tíz éve...","id":"202025_egyreszt_masreszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa93107-aac5-48f4-b54e-bf5747daa679","keywords":null,"link":"/360/202025_egyreszt_masreszt","timestamp":"2020. június. 19. 15:00","title":"Ónody Gomperz: A lottóötös és a kormányváltás esélye a NER-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccaca11-9381-4857-92c6-916534cc9a7e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Korábban 10-50 centiméteres kődarabok zúdultak a vasúti pályára.","shortLead":"Korábban 10-50 centiméteres kődarabok zúdultak a vasúti pályára.","id":"20200620_nagymaros_szob_vonatkozlekedes_sarlavina_kodarab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cccaca11-9381-4857-92c6-916534cc9a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a5d514-210f-453e-a9d2-3a132d3da614","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200620_nagymaros_szob_vonatkozlekedes_sarlavina_kodarab","timestamp":"2020. június. 20. 14:53","title":"Elképesztő sár- és kőlavina a síneken: július előtt nem lesz vonatközlekedés Nagymarosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34cfa8c2-6c4c-444c-89a0-bc21d11ee50a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pánikra semmi ok: a repülni még nem tudó George-ot sikeresen visszaköltöztették a fészkébe.","shortLead":"Pánikra semmi ok: a repülni még nem tudó George-ot sikeresen visszaköltöztették a fészkébe.","id":"20200621_Tuzoltok_mentettek_meg_egy_szajkofiokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34cfa8c2-6c4c-444c-89a0-bc21d11ee50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c0c0df-ba22-4af0-834b-4a630b00efe8","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Tuzoltok_mentettek_meg_egy_szajkofiokat","timestamp":"2020. június. 21. 08:43","title":"Tűzoltók mentettek meg egy szajkófiókát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947b4d19-682d-4959-ab67-f0dad4a48caa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az már szinte biztosra vehető, hogy az augusztusi Samsung Unpacked eseményen a gyártó bemutatja a Galaxy Fold összehajtható telefon utódját is. Azt azonban senki se higgye, hogy ettől kezdve már megvásárolható lesz – a legújabb értesülések legalábbis ennek éppen ellenkezőjéről szólnak.","shortLead":"Az már szinte biztosra vehető, hogy az augusztusi Samsung Unpacked eseményen a gyártó bemutatja a Galaxy Fold...","id":"20200619_samsung_galaxy_fold2_keses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=947b4d19-682d-4959-ab67-f0dad4a48caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bac54e1-80e4-4d8b-abcf-020e5cccad8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_samsung_galaxy_fold2_keses","timestamp":"2020. június. 19. 15:03","title":"Egy ultravékony üveg miatt csúszhat a Samsung új csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f86fd8-c261-4aff-95d8-52f5a5a0e988","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fatermékek gyártására új befektetőcéget hozott létre Horváth László vállalata, a L.A.C. Holding, valamint egy félig orosz származású fegyverkereskedő, Kobály László.","shortLead":"Fatermékek gyártására új befektetőcéget hozott létre Horváth László vállalata, a L.A.C. Holding, valamint egy félig...","id":"202025_karpataljai_beruhazasi_posztszovjet_kapcsolatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31f86fd8-c261-4aff-95d8-52f5a5a0e988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e8e08e-b40d-41df-8f51-1528c58209fd","keywords":null,"link":"/360/202025_karpataljai_beruhazasi_posztszovjet_kapcsolatok","timestamp":"2020. június. 20. 12:15","title":"NER-vállalkozó és orosz származású fegyverkereskedő gründol közös faipari céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5361f339-e649-42f7-adcb-4d57872dd381","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A demokrata elnökjelöltnek tekinthető Joe Biden növekvő előnyét mutatják a közvélemény-kutatások, amire Donald Trump az adatokat kétségbe vonó dühvel reagált.","shortLead":"A demokrata elnökjelöltnek tekinthető Joe Biden növekvő előnyét mutatják a közvélemény-kutatások, amire Donald Trump...","id":"202024_biden_lenduletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5361f339-e649-42f7-adcb-4d57872dd381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143e8bd1-d3f3-4351-b822-e65648667a5b","keywords":null,"link":"/360/202024_biden_lenduletben","timestamp":"2020. június. 20. 12:00","title":"Joe Biden vezet, de Trump nem akarja elhinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ab2fee-60d5-404d-8718-ca280340752b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Magyar Nemzeti Múzeum és tagintézményei szombattól ismét megnyitják kapuikat, az intézmény tereiben a saját maszk viselése kötelező és a bejáratnál kézfertőtlenítő automaták biztosítják a fertőtlenítést.\r

\r

