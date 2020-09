Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ír adatvédelmi biztossal történt csörte miatt a Facebook azzal fenyegetőzik, hogy ha nem engednek neki a szabályozók, akkor elhagyja az európai piacot. Mondani könnyű, meglépni óriási veszteséggel járna.","shortLead":"Az ír adatvédelmi biztossal történt csörte miatt a Facebook azzal fenyegetőzik, hogy ha nem engednek neki...","id":"20200923_facebook_adatgyujtes_ir_adatvedelmi_hatosag_privacy_shield","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c60b12-0929-4625-91e1-8752f645e465","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_facebook_adatgyujtes_ir_adatvedelmi_hatosag_privacy_shield","timestamp":"2020. szeptember. 23. 15:03","title":"A Facebook belengette, hogy kivonul Európából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Simonka-ügyön dolgozó ügyészek közül egynek megszűnt a munkaköre, kettő pedig közös megegyezéssel távozott.","shortLead":"A Simonka-ügyön dolgozó ügyészek közül egynek megszűnt a munkaköre, kettő pedig közös megegyezéssel távozott.","id":"20200922_ugyeszseg_simonka_polt_hadhazy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff68b84b-f2c7-42c3-8d6c-8ed7f7a80cca","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_ugyeszseg_simonka_polt_hadhazy","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:49","title":"Három ügyész, aki a Simonka-ügyön dolgozott, már nincs az ügyészségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2a2c6c-943b-48c6-8262-a121f96376af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig csak Budapest szerepelt a hivatalos listán.","shortLead":"Eddig csak Budapest szerepelt a hivatalos listán.","id":"20200924_Nemetorszag_kockazatos_terulet_GyorMosonSopron_megye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b2a2c6c-943b-48c6-8262-a121f96376af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efbcfeb-53db-4680-a557-0752cc453d7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_Nemetorszag_kockazatos_terulet_GyorMosonSopron_megye","timestamp":"2020. szeptember. 24. 00:18","title":"Németország kockázatos területnek minősítette Győr-Moson-Sopron megyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6927c36f-a89a-40db-9c6e-5d75fb604da3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pótolják azokat, amiket nyáron még a koronavírus elleni védekezés jegyében nem lehetett megtartani, de Mohács is most választ polgármestert.","shortLead":"Pótolják azokat, amiket nyáron még a koronavírus elleni védekezés jegyében nem lehetett megtartani, de Mohács is most...","id":"20200924_idokozi_valasztasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6927c36f-a89a-40db-9c6e-5d75fb604da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd78acb-03d3-4cde-8cab-cad111f28e20","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_idokozi_valasztasok","timestamp":"2020. szeptember. 24. 05:47","title":"Hat időközi választást tartanak vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3307288b-55b6-48bf-80d1-5f18e6e8da7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk 25 ezer dolláros autót ígért, amit új akkumulátorok fejlesztése és újszerű gyártás tenne lehetővé. ","shortLead":"Elon Musk 25 ezer dolláros autót ígért, amit új akkumulátorok fejlesztése és újszerű gyártás tenne lehetővé. ","id":"20200923_8_millio_forint_alatti_Tesla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3307288b-55b6-48bf-80d1-5f18e6e8da7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa96c92-29de-44b6-9f7e-6876e1ff90bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200923_8_millio_forint_alatti_Tesla","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:41","title":"Jöhet a 8 millió forintos Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Az, ami történik, minden látszat ellenére a legkevésbé sem a Közel-Kelet tartós békéjét ígéri. Viszont Izrael és Magyarország helyzetében számtalan hasonlóság van. Vélemény.","shortLead":"Az, ami történik, minden látszat ellenére a legkevésbé sem a Közel-Kelet tartós békéjét ígéri. Viszont Izrael és...","id":"20200923_Mi_es_a_zsidok_allama_mit_tanit_nekunk_miben_hasonlit_rank_az_uj_KozelKelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6455c43-9356-4495-a170-c38bb4f2145e","keywords":null,"link":"/360/20200923_Mi_es_a_zsidok_allama_mit_tanit_nekunk_miben_hasonlit_rank_az_uj_KozelKelet","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:35","title":"Mi és a zsidók állama: mit tanít nekünk, miben hasonlít ránk „az új Közel-Kelet”?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd73eb5-24ab-4408-b7ed-0696e8f48224","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A nemzet jövedelmi különbségei előre jelzik, mennyire gyakran csókolóznak az emberek – ezért a kutatásért járt a 2020-as közgazdasági IgNobel-díj. Egy első ránézésre teljesen szürreális, de nagyon is komolyan vehető vizsgálatról van szó, megérdemli, hogy helyet kapjon a közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunkban.","shortLead":"A nemzet jövedelmi különbségei előre jelzik, mennyire gyakran csókolóznak az emberek – ezért a kutatásért járt...","id":"20200923_egy_masik_kozgazdasag_csok_ignobel_szegenyseg_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cd73eb5-24ab-4408-b7ed-0696e8f48224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45c4c58-d01a-4078-a130-9e5373985921","keywords":null,"link":"/360/20200923_egy_masik_kozgazdasag_csok_ignobel_szegenyseg_gazdasag","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:00","title":"IgNobel 2020: Többet csókolózunk, ha nagy a gazdagok és szegények közötti szakadék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi a vád szerint közel négy évig zaklatott kiskorú diáklányokat.","shortLead":"A férfi a vád szerint közel négy évig zaklatott kiskorú diáklányokat.","id":"20200923_Letartoztattak_fajtalankods_kertesz_obuda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc9f77d-46a3-4f49-ac93-b6b889a7dbdd","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_Letartoztattak_fajtalankods_kertesz_obuda","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:48","title":"Letartóztatták az óbudai iskoláslányokkal fajtalankodó kertészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]