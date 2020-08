Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb12373c-21d8-46bf-9ba7-d6ba78ff47be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan leleplezi az Asus az idei évre szánt csúcsmobiljait, a ZenFone 7 és ZenFone 7 Pro készülékeket. A YouTube-on már fel is iratkozhatunk az élő közvetítésre.","shortLead":"Hamarosan leleplezi az Asus az idei évre szánt csúcsmobiljait, a ZenFone 7 és ZenFone 7 Pro készülékeket. A YouTube-on...","id":"20200818_asus_zenfone_7_pro_bemutato_idopontja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb12373c-21d8-46bf-9ba7-d6ba78ff47be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee4be0b-3ae3-4694-826e-ce8df2eefcb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_asus_zenfone_7_pro_bemutato_idopontja","timestamp":"2020. augusztus. 18. 14:03","title":"Bemondta az Asus, mikor jön az idei évre szánt csúcsmobilja, a ZenFone 7 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a01c75d-e6cf-42ec-8ff3-4511dfc29ab6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy elkészüljön.","shortLead":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy elkészüljön.","id":"20200818_Kinyomtattak_egy_egesz_hazat_Csehorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a01c75d-e6cf-42ec-8ff3-4511dfc29ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddea4ce8-ab9e-4822-9886-f7cbb8a17fac","keywords":null,"link":"/elet/20200818_Kinyomtattak_egy_egesz_hazat_Csehorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 18. 17:23","title":"Kinyomtattak egy egész házat Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az atv.hu úgy értesült, hogy \"intenzív beszélgetés\" zajlik a felek között.","shortLead":"Az atv.hu úgy értesült, hogy \"intenzív beszélgetés\" zajlik a felek között.","id":"20200818_Az_MTK_Dzsudzsak_Balazs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b694f30-0329-416f-ad97-e9b9260ab913","keywords":null,"link":"/sport/20200818_Az_MTK_Dzsudzsak_Balazs","timestamp":"2020. augusztus. 18. 18:22","title":"Dzsudzsák Balázs egyre közelebb az MTK-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt tizenkét napban hét dílert fogtak el a rendőrök.","shortLead":"Az elmúlt tizenkét napban hét dílert fogtak el a rendőrök.","id":"20200819_Orakig_haldokolhatnk_a_bika_nevu_uj_szer_hasznaloi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b15ded-e1f2-4ae2-9564-99748f4e2519","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_Orakig_haldokolhatnk_a_bika_nevu_uj_szer_hasznaloi","timestamp":"2020. augusztus. 19. 19:52","title":"Órákig haldokolhatnak a bika nevű új szer használói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa","c_author":"Balla Györgyi - Ballai Vince","category":"itthon","description":"Iskolaigazgatókat és tanárokat kérdeztünk az iskoláknak küldött járványügyi intézkedési tervről. Általános vélemény, hogy az ajánlások nagy része nem megvalósítható. A szaktárca szerint igen, ha pedig mégsem, akkor hordjanak az idősebb diákok maszkot. ","shortLead":"Iskolaigazgatókat és tanárokat kérdeztünk az iskoláknak küldött járványügyi intézkedési tervről. Általános vélemény...","id":"20200819_Tanarok_Nem_tudom_milyen_iskolat_kepzelnek_el_a_miniszteriumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d502b7be-3fa3-4408-a720-46aa091cf8a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_Tanarok_Nem_tudom_milyen_iskolat_kepzelnek_el_a_miniszteriumban","timestamp":"2020. augusztus. 19. 06:30","title":"Tanárok: \"Nem tudom, milyen iskolát képzelnek el a minisztériumban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök majd Putyinnal is beszél, ha eljön az ideje.\r

","shortLead":"Az amerikai elnök majd Putyinnal is beszél, ha eljön az ideje.\r

","id":"20200818_Trump_demokracia_Feheroroszorszag_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240e717e-e523-4e7e-a2ed-340f544794f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_Trump_demokracia_Feheroroszorszag_tuntetes","timestamp":"2020. augusztus. 18. 21:21","title":"Trump szerint \"békésnek látszanak\" a fehérorosz tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173227ef-3950-4574-a261-49d8d1cff48c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több rákos megbetegedés hátterében is a humán papillóma vírus állhat.","shortLead":"Több rákos megbetegedés hátterében is a humán papillóma vírus állhat.","id":"20200819_Ingyenes_HPVoltast_szeretne_a_hetedikes_fiuknak_az_MTA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=173227ef-3950-4574-a261-49d8d1cff48c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1ce3fb-7442-4e89-9fbc-ea679d33de45","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_Ingyenes_HPVoltast_szeretne_a_hetedikes_fiuknak_az_MTA","timestamp":"2020. augusztus. 19. 20:21","title":"Ingyenes HPV-oltást szeretne a hetedikes fiúknak az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3d42311-f605-4674-8371-7b0be8be6df6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Total egy dániai platformján ütöttek rajta, ami napi 5500 hordónyi kőolajat hoz a felszínre. A termelés – biztonsági okokból – azonnal leállt.","shortLead":"A Total egy dániai platformján ütöttek rajta, ami napi 5500 hordónyi kőolajat hoz a felszínre. A termelés – biztonsági...","id":"20200818_greenpeace_olajfuro_dania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3d42311-f605-4674-8371-7b0be8be6df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d024358-8542-4a12-88ab-c96bed510b97","keywords":null,"link":"/zhvg/20200818_greenpeace_olajfuro_dania","timestamp":"2020. augusztus. 18. 20:33","title":"Olajfúrót foglaltak el a Greenpeace aktivistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]