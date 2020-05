Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Sok részlet kiszivárgott a Microsoft kétkijelzős, androidos telefonjáról – ezt tudja majd a Surface Duo
Egyre többet tudunk a Microsoft nagyon várt összecsukható (de nem a klasszikus értelemben összehajtható) készülékéről, a Surface Duóról, melynek legutóbb már műszaki specifikációk is kiszivárogtak.
2020. május. 18. 14:03 Az én hetem: Krusovszky Dénes felfedezte nyunyóka országát
Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: Rémhírrendőrség, önmérséklet, bennszülött, tranzitbűnözés, nyunyóka.
2020. május. 17. 19:00 Olasz állami segélyt kaphat, bár hivatalosan most épp holland a Fiat
Ötvenötezer alkalmazottja van a Fiat Chrysler Automobiles konszernnek Olaszországban.
2020. május. 18. 10:33 Online élünk – de milyen áron?
Képesek vagyunk-e egyensúlyt teremteni a virtuális és a valóságos életünk között? A HVG Extra Pszichológia Facebook-oldalán Dr. Szondy Mátéval hallgathat meg hétfő délután egy ingyenes beszélgetést a témában.
2020. május. 18. 16:00 Százmilliókat érő számokat mutatunk!
Kisorsolták a hatos lottó nyerőszámait. Az 50 százalékuk 4-esre végződik.
2020. május. 17. 17:31 Mehet-e a kukába az adófizetőknek máris sok milliárdba kerülő autógyár-építés?
A magyar gazdaság egyik legfontosabb ágazatából leadott vészjelzésként is értelmezhető, hogy a BMW elhalasztotta debreceni gyárának megvalósítását. Az állam milliárdokkal csábítja a nagyvállalatokat, de könnyen hoppon maradhat.
2020. május. 19. 07:00 A számlaügyintézéstől a munkaerő toborzásig számtalan helyzetben nyújtanak segítséget a digitális technika és a mesterséges intelligencia vívmányai. 2020. május. 17. 14:00

Összecsaptak a hongkongi parlamentben az ellenzéki képviselők a biztonsági őrökkel
Tizennégy ellenzéki képviselőt kivezettek, többen megsérültek.
2020. május. 18. 08:58