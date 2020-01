Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70f43cec-bc5b-4d1f-9453-93e4abd72cfc","c_author":"Farkas Károly","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unióban egyre csökken a szén felhasználása a villamosenergia-termelésben, mind több ország, - köztük hazánk is – jelenti be a végső határidőt a szénerőművek bezárására. A valóságban azonban az EU – és benne Magyarország - szénfelhasználása nem szűnik meg, csak elvándorol. Az elmúlt évtizedekben ugyanis egyre nőtt az unión kívüli országokból származó villamos energia exportja, és ez szinte teljes egészében fosszilis erőművekből, elsősorban rossz hatásfokú, olykor még a szovjet érából fennmaradt relikviákból származik.","shortLead":"Az Európai Unióban egyre csökken a szén felhasználása a villamosenergia-termelésben, mind több ország, - köztük hazánk...","id":"20200129_Tiszta_energiat_iger_a_kormany_de_csak_kiszervezik_a_szennyezesunket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70f43cec-bc5b-4d1f-9453-93e4abd72cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f464aed-ad10-4ced-b9ae-517a887256e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Tiszta_energiat_iger_a_kormany_de_csak_kiszervezik_a_szennyezesunket","timestamp":"2020. január. 29. 05:58","title":"Tiszta energiát ígér a kormány, de csak kiszervezik a szennyezésünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7238a90-8f32-458f-af99-293dcfd38c29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth László volt az, aki az év elején behozta a közbeszédbe a gyöngyöspatai szegregációs ügyet és azt, hogy a megítélt százmilliós kártérítésről szóló bírósági ítélet „igazságtalan és romboló”.","shortLead":"Horváth László volt az, aki az év elején behozta a közbeszédbe a gyöngyöspatai szegregációs ügyet és azt...","id":"20200130_Miniszterelnoki_megbizott_lesz_a_fideszes_aki_kirobbantotta_a_gyongyospatai_botranyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7238a90-8f32-458f-af99-293dcfd38c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcb6367-6065-4e02-bbbc-3cb76e376092","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Miniszterelnoki_megbizott_lesz_a_fideszes_aki_kirobbantotta_a_gyongyospatai_botranyt","timestamp":"2020. január. 30. 18:05","title":"Miniszterelnöki megbízott lesz a fideszes, aki kirobbantotta a gyöngyöspatai botrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bb7ec3-5951-40b2-80eb-1c5072576c8f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ez 21 százalékkal magasabb, mint az egy évvel ezelőtti adat.","shortLead":"Ez 21 százalékkal magasabb, mint az egy évvel ezelőtti adat.","id":"20200129_1200_forintnal_is_magasabb_a_fizikai_dolgozok_atlagos_orabere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65bb7ec3-5951-40b2-80eb-1c5072576c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f16f514-b5c1-4416-adf8-ad9dce66dfb7","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_1200_forintnal_is_magasabb_a_fizikai_dolgozok_atlagos_orabere","timestamp":"2020. január. 29. 05:25","title":"1200 forintnál is magasabb a fizikai dolgozók átlagos órabére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7234adc6-d2da-4652-838b-1deec9c3e5a7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szír és palesztin férfiakat határzár tiltott, tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett átlépésével vádolják.","shortLead":"A szír és palesztin férfiakat határzár tiltott, tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett átlépésével vádolják.","id":"20200130_gyorsitott_eljaras_ugyeszseg_birosag_roszke_attores_illegalis_bevandorlok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7234adc6-d2da-4652-838b-1deec9c3e5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496fca96-54ef-4c95-90fc-c36d99392548","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_gyorsitott_eljaras_ugyeszseg_birosag_roszke_attores_illegalis_bevandorlok","timestamp":"2020. január. 30. 09:56","title":"Gyorsított eljárásban kerülnek bíróság elé a röszkei áttörés résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3196cc4-cb6a-467b-8a22-721a6f0a4a0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszakította útját és visszatért a szárazföldre Rakonczay Gábor, aki az általa tervezett és épített állószörfön a világon elsőként próbálja átevezni az Atlanti-óceánt a kabin nélküli vízi járművel.\r

\r

","shortLead":"Megszakította útját és visszatért a szárazföldre Rakonczay Gábor, aki az általa tervezett és épített állószörfön...","id":"20200129_SUPpal_az_oceanon_160_kilometer_utan_vissza_kellett_fordulnia_Rakonczay_Gabornak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3196cc4-cb6a-467b-8a22-721a6f0a4a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0e38c1-4b0c-432c-8d45-f9b394fd2929","keywords":null,"link":"/elet/20200129_SUPpal_az_oceanon_160_kilometer_utan_vissza_kellett_fordulnia_Rakonczay_Gabornak","timestamp":"2020. január. 29. 13:15","title":"Egyedül az óceánon: 160 kilométer után vissza kellett fordulnia Rakonczay Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európa legnagyobb légitársasága az új típusú koronavírus okozta járvány terjedése miatt döntött így. ","shortLead":"Európa legnagyobb légitársasága az új típusú koronavírus okozta járvány terjedése miatt döntött így. ","id":"20200129_lufthansa_repulo_legitarsasag_kina_vuhan_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a9d09d-8c0d-4f69-b9cd-ae64483217f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_lufthansa_repulo_legitarsasag_kina_vuhan_koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 17:40","title":"A Lufthansa sem repül mostantól Kínába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig sem volt zavartalan a helyiek és a dél-koreai gyár viszonya, a gödiek ugyanis nem nézik jó szemmel az üzem terjeszkedését. Most azzal kellett szembesülniük, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be a világszerte pusztító koronavírus miatt a Samsung SDI-nál. Van, aki aggódik, mások pánikkeltésről beszélnek. Összeszedtük az eddigi védekezési stratégiákat, a Samsung ugyanis csak az egyike az úttörőknek.","shortLead":"Eddig sem volt zavartalan a helyiek és a dél-koreai gyár viszonya, a gödiek ugyanis nem nézik jó szemmel az üzem...","id":"20200128_god_koronavirus_samsung_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d7ae18-77f7-4d73-9490-0493598adf2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_god_koronavirus_samsung_karanten","timestamp":"2020. január. 28. 19:30","title":"Kettészakadt Göd, miután óvintézkedéseket vezettek be a Samsungnál a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2511a2e2-8251-4571-a507-c030c95d5dba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha – ahogy sejtik – Dubajban bukkannak Balogh Sándorra, akkor az igazságügyi miniszternek kell kérnie a kiadatását.","shortLead":"Ha – ahogy sejtik – Dubajban bukkannak Balogh Sándorra, akkor az igazságügyi miniszternek kell kérnie a kiadatását.","id":"20200129_Mar_az_egesz_vilagon_korozik_a_vizes_vb_volt_gazdasagi_igazgatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2511a2e2-8251-4571-a507-c030c95d5dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c159b075-ccb6-4c98-9764-23909a5927b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Mar_az_egesz_vilagon_korozik_a_vizes_vb_volt_gazdasagi_igazgatojat","timestamp":"2020. január. 29. 08:38","title":"Már az egész világon körözik a vizes vb volt gazdasági igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]