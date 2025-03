Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Gondor, Lesotho, Camelot – melyik a kakukktojás? Az amerikai elnök a feleslegesnek ítélt segélyek kapcsán példálózott a szerinte ismeretlen dél-afrikai ország LMBTQ-közösségeinek támogatásával.","shortLead":"Gondor, Lesotho, Camelot – melyik a kakukktojás? Az amerikai elnök a feleslegesnek ítélt segélyek kapcsán példálózott...","id":"20250305_Lesotho-zokon-vette-hogy-Trump-szerint-senki-meg-csak-nem-is-hallott-Lesotho-nevu-orszagrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"9f346590-0862-4da4-b104-a15a82647fa7","keywords":null,"link":"/elet/20250305_Lesotho-zokon-vette-hogy-Trump-szerint-senki-meg-csak-nem-is-hallott-Lesotho-nevu-orszagrol","timestamp":"2025. március. 05. 16:04","title":"Lesotho zokon vette, hogy Trump szerint senki még csak nem is hallott az országról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c603876f-bb55-4fba-b47b-3abc670d0e62","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az elmúlt hetekben az európai vezetők körében lezajlott tárgyalásokon elmozdulás volt tapasztalható: most már több szó esik a közös védelemről, mint Ukrajnáról – jelentette ki egy uniós tisztviselő az EUrologusnak. Az állam- és kormányfők csütörtökön rendkívüli EU-csúcsot tartanak, ahol jelen lesz Volodimir Zelenszkij is. Orbán Viktor levélben megfogalmazott javaslatára senki sem reagált. Előzetesünk Brüsszelből.","shortLead":"Az elmúlt hetekben az európai vezetők körében lezajlott tárgyalásokon elmozdulás volt tapasztalható: most már több szó...","id":"20250306_EU-csucs_biztonsag_zelenszkij_orosz-ukran-haboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c603876f-bb55-4fba-b47b-3abc670d0e62.jpg","index":0,"item":"b34f487a-253a-48e4-954d-c864db0aedc0","keywords":null,"link":"/eurologus/20250306_EU-csucs_biztonsag_zelenszkij_orosz-ukran-haboru-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 07:00","title":"„Nem engedhetjük meg, hogy Putyin barátai blokkoljanak minket” – rendkívüli EU-csúcson próbálnak kezdeni valamit Trump lépéseivel és Orbán fenyegetéseivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572b02b6-41fe-424a-b6de-517816ac21fc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Unitree G1 a korábbinál gyorsabban és hatékonyabban tud bonyolult mozdulatokat megtanulni. Most épp azt, hogyan kell kungfuzni.","shortLead":"A Unitree G1 a korábbinál gyorsabban és hatékonyabban tud bonyolult mozdulatokat megtanulni. Most épp azt, hogyan kell...","id":"20250306_unitree-g1-robot-kungfu-harcmuveszet-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/572b02b6-41fe-424a-b6de-517816ac21fc.jpg","index":0,"item":"e30bcaf8-1388-4172-8c6d-4b80a5f58197","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_unitree-g1-robot-kungfu-harcmuveszet-video","timestamp":"2025. március. 06. 17:03","title":"Pörgőrúgással fegyverezi le ellenfelét a kínai humanoid robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"2020 első felében hasonlóan megugrott az amerikai állampolgárságukról lemondók aránya. Akkor a politikai légkör mellett az adók miatt adták fel többnyire az állampolgárságukat.","shortLead":"2020 első felében hasonlóan megugrott az amerikai állampolgárságukról lemondók aránya. Akkor a politikai légkör mellett...","id":"20250305_Rekordszamu-amerikai-allampolgar-jelentkezett-brit-allampolgarsagert-Trump-ujravalasztasa-ota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"90daed3a-f40d-4c70-bcc2-a344555f205e","keywords":null,"link":"/elet/20250305_Rekordszamu-amerikai-allampolgar-jelentkezett-brit-allampolgarsagert-Trump-ujravalasztasa-ota","timestamp":"2025. március. 05. 14:15","title":"Rekordszámú amerikai jelentkezett brit állampolgárságért Trump újraválasztása óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa79db5-75b2-445a-9b85-464e540f85dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírek szerint a nyolc bomba közül csak egy robbant fel. Többen megsérültek, épületekben is károk keletkeztek.","shortLead":"A hírek szerint a nyolc bomba közül csak egy robbant fel. Többen megsérültek, épületekben is károk keletkeztek.","id":"20250306_veletlenul-lakott-teruletre-dobott-bomba-hadgyakorlat-harci-repulo-del-korea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aa79db5-75b2-445a-9b85-464e540f85dc.jpg","index":0,"item":"9a8b2e5f-8df9-4cb7-b796-d40176aa976c","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_veletlenul-lakott-teruletre-dobott-bomba-hadgyakorlat-harci-repulo-del-korea","timestamp":"2025. március. 06. 06:55","title":"Véletlenül lakott területre dobott bombákat egy gyakorlatozó harci repülő Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94c5f0d-43b8-437d-b0c7-dc343a08974a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A különös tulajdoni viszonyok közt működő gazdaságkutató intézet vezérigazgatói posztjának várományosa, Beck Márton, a Mátraholding Zrt. pénzügyi tanácsadó vezérigazgató-helyettese.","shortLead":"A különös tulajdoni viszonyok közt működő gazdaságkutató intézet vezérigazgatói posztjának várományosa, Beck Márton...","id":"20250306_GKI-vezerigazgato-valtas-Molnar-Laszlo-Beck-Marton-Hannya-Nimer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b94c5f0d-43b8-437d-b0c7-dc343a08974a.jpg","index":0,"item":"ec86bf25-b4e6-4c4c-a1aa-880fb5c3089b","keywords":null,"link":"/360/20250306_GKI-vezerigazgato-valtas-Molnar-Laszlo-Beck-Marton-Hannya-Nimer","timestamp":"2025. március. 06. 13:44","title":"A mesterséges intelligenciára hivatkozva alakítják át a GKI-t úgy, hogy a kormány is szeresse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9bc338-065f-4617-9aa7-db451ec0908e","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Csaknem egymilliárd dollár bevételtől esik el az évtized végétől a gyógyszergyártó, most, a Richter 2035 címmel közzétett hosszú távú stratégiájában mégis ezen túllépő, ambiciózus célokat fogalmazott meg.","shortLead":"Csaknem egymilliárd dollár bevételtől esik el az évtized végétől a gyógyszergyártó, most, a Richter 2035 címmel...","id":"20250305_richter-strategia-cariprazine-gyogyszergyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec9bc338-065f-4617-9aa7-db451ec0908e.jpg","index":0,"item":"ced6eb4a-4b11-42e7-b1b2-8fc8a90c9f76","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_richter-strategia-cariprazine-gyogyszergyartas","timestamp":"2025. március. 05. 19:41","title":"Kitalálta a Richter, hogyan pótolja „aranytojást tojó tyúkja” 2030-ban megszűnő bevételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969d0ad0-b98c-4f35-927d-eb10e70fb730","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyarország együttműködik az amerikai Westinghouse-szal a moduláris nukleáris erőművek fejlesztésében.","shortLead":"Magyarország együttműködik az amerikai Westinghouse-szal a moduláris nukleáris erőművek fejlesztésében.","id":"20250305_Meghasadas-Szijjarto-Peter-orosz-helyett-amerikai-nuklearis-eromuvekrol-egyeztetett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/969d0ad0-b98c-4f35-927d-eb10e70fb730.jpg","index":0,"item":"b501936a-c9a2-4182-bfd5-bbb4703a863b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_Meghasadas-Szijjarto-Peter-orosz-helyett-amerikai-nuklearis-eromuvekrol-egyeztetett","timestamp":"2025. március. 05. 13:10","title":"Meghasadás: Szijjártó Péter orosz helyett amerikai nukleáris erőművekről egyeztetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]