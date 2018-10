Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány vizsgálja egy garanciaalap felállításának lehetőségét, konkrét javaslat még nincs. Az valószínű, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjainak kell állniuk a feltöltés költségeit. A cél az, hogy ha egy pénztár esetleg bedől, tagjai bizonyos mértékig kártalanítást kapjanak az alapból. ","shortLead":"A kormány vizsgálja egy garanciaalap felállításának lehetőségét, konkrét javaslat még nincs. Az valószínű, hogy...","id":"20181017_Ujabb_koltseget_varrhatnak_az_onkentes_nyugdijpenztari_tagok_nyakaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d0cfb6-765e-454e-b1a2-a41f3f85c45e","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Ujabb_koltseget_varrhatnak_az_onkentes_nyugdijpenztari_tagok_nyakaba","timestamp":"2018. október. 17. 14:18","title":"Újabb költséget varrhatnak az önkéntes nyugdíjpénztári tagok nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nő a menetidő.","shortLead":"Nő a menetidő.","id":"20181016_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Vacnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7416c7-d154-4326-9015-38016fec182f","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Vacnal","timestamp":"2018. október. 16. 11:29","title":"Halálra gázolt a vonat egy embert Vácnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte mintegy 700 millióan küzdenek diszlexiával, a Microsoft most rajtuk segítene az Office-programok új funkciójával.","shortLead":"Világszerte mintegy 700 millióan küzdenek diszlexiával, a Microsoft most rajtuk segítene az Office-programok új...","id":"20181016_microsoft_office_diszlexia_diktalas_word_onenote_excel_outlook_powerpoint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd46f6ac-6f32-4e31-b6ac-9597090202be","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_microsoft_office_diszlexia_diktalas_word_onenote_excel_outlook_powerpoint","timestamp":"2018. október. 16. 16:03","title":"Sokak életét könnyítheti meg az Office legújabb frissítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebd51c8-400b-4fa2-88c3-8773fb00df99","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A rövid lejárati idő miatt így költséghatékony a megrendelésük – ezzel próbálja magyarázni a Kásler Miklós alá szervezett új Nemzeti Népegészségügyi Központ, miért fogytak el az alapvető felszerelések az állami járványügyi és diagnosztikai központban, és így miért áll le még halálos kórok vizsgálata is. Ez bizonyos tesztekre még igaz is lehetne, de akkor ez eddig is így történt volna, másrészt a központi laborokban már a gázpalack és a fertőtlenítőszer is fogytán van, amik nem éppen rövid lejáratú dolgok. A szintén fogytán lévő gumikesztyűkre pedig azt írták: a közvetlen felettes dolga ellenőrizni, hogy van-e kesztyű az állami laboratóriumokban dolgozó szakembereken, és nekik senki nem szólt, hogy nincs mit felhúzniuk. A magyar járványbiztonság mindenesetre \"Európában is egyedülálló\".","shortLead":"A rövid lejárati idő miatt így költséghatékony a megrendelésük – ezzel próbálja magyarázni a Kásler Miklós alá...","id":"20181017_Kasler_uj_nemzeti_kozponja_magyarazkodas_kozben_csinalt_hulyet_magabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ebd51c8-400b-4fa2-88c3-8773fb00df99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1d0575-1362-4552-aa9a-bce147028959","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Kasler_uj_nemzeti_kozponja_magyarazkodas_kozben_csinalt_hulyet_magabol","timestamp":"2018. október. 17. 12:46","title":"Káslerék megmagyarázzák: fogytán a gumikesztyű, de a magyar járványügy egyedülálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c78ecd-97cd-4c9b-bf11-8f9d35a18c6e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az összehajtogatható kijelzőket említjük, a többségnek a telefonok ugranak be, pedig nincs kőbe vésve, hogy az ilyen jellemzővel szerelt készülékek kizárólag mobilok lehetnek. ","shortLead":"Ha az összehajtogatható kijelzőket említjük, a többségnek a telefonok ugranak be, pedig nincs kőbe vésve, hogy az ilyen...","id":"20181017_hajtogathato_tablagep_flexibilis_kijelzo_osszehajthato_telefon_samsung_lenovo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6c78ecd-97cd-4c9b-bf11-8f9d35a18c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1072e2-90cd-406e-ad6c-a0fab4849584","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_hajtogathato_tablagep_flexibilis_kijelzo_osszehajthato_telefon_samsung_lenovo","timestamp":"2018. október. 17. 21:06","title":"Hajtogatható telefon? Felejtse el: a Lenovo táblagéppel csinálna ugyanilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885d57a4-1900-4908-b717-eee08e385b82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök teljesen kisajátította a közös esernyőt.","shortLead":"Az elnök teljesen kisajátította a közös esernyőt.","id":"20181016_Azni_hagyta_feleseget_Doanld_Trump_Floridaban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=885d57a4-1900-4908-b717-eee08e385b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578c498e-8cb0-437d-8f90-65877a1afc7c","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Azni_hagyta_feleseget_Doanld_Trump_Floridaban__video","timestamp":"2018. október. 16. 18:21","title":"Ázni hagyta feleségét Donald Trump Floridában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7943021c-599a-48ea-9edf-4ef576934de1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy kicsi mozgás mindenkinek kell – és be is válik.","shortLead":"Egy kicsi mozgás mindenkinek kell – és be is válik.","id":"20181017_Meg_sem_kell_izzadni_az_egeszsegert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7943021c-599a-48ea-9edf-4ef576934de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab88d377-d21f-4d9d-8eec-6863ed272eb7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181017_Meg_sem_kell_izzadni_az_egeszsegert","timestamp":"2018. október. 17. 07:10","title":"Meg sem kell izzadni az egészségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c99eb90-0c80-479a-87e3-b29ed3f68aa9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Japán segítséggel támad a legújabb kínai elektromos autó, melyért hazai piacán körülbelül annyit kell fizetni, mint egy benzinmotoros normál kompakt autóért.","shortLead":"Japán segítséggel támad a legújabb kínai elektromos autó, melyért hazai piacán körülbelül annyit kell fizetni, mint...","id":"20181016_szuperolcso_uj_villanyauto_410_kilometeres_hatotavval_akkumulator_mitsubishi_japan_kinai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c99eb90-0c80-479a-87e3-b29ed3f68aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cf581a-efb4-40f1-9b6b-d52570662a37","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_szuperolcso_uj_villanyauto_410_kilometeres_hatotavval_akkumulator_mitsubishi_japan_kinai","timestamp":"2018. október. 16. 17:22","title":"Szuperolcsó új villanyautó 410 kilométeres hatótávval – ön lecsapna rá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]