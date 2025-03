Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7cfe07ce-f468-45d7-a38e-7ecedfa0de84","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nincs különbség egyéni vagy csoportos kirekesztés között, minden közösségből való kizárás a társadalmi normákról is árulkodik. Milyen érzelmeket élnek át a kirekesztettek, és hogyan lehet ezekkel megküzdeni? Miért van (e téren is) nagyobb felelőssége a politikusoknak? És hogyan működik a társadalmi lelkiismeret?","shortLead":"Nincs különbség egyéni vagy csoportos kirekesztés között, minden közösségből való kizárás a társadalmi normákról is...","id":"20250328_A-kirekesztes-a-nagyobb-kozosseg-allapotat-mutatja-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cfe07ce-f468-45d7-a38e-7ecedfa0de84.jpg","index":0,"item":"fe47668b-f8f6-4d85-b3bb-db9b64a667dc","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250328_A-kirekesztes-a-nagyobb-kozosseg-allapotat-mutatja-meg","timestamp":"2025. március. 28. 08:40","title":"A kirekesztés a nagyobb közösség állapotát mutatja meg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a97327-ab00-4500-b5c6-8c48b258f49b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Régóta próbálják már megfejteni a kutatók, mik lehetnek azok a vörösen világító foltok, amelyek az univerzum hajnalából ragyognak a Föld felé. Egy új tanulmány közelebb vihet a megoldáshoz.","shortLead":"Régóta próbálják már megfejteni a kutatók, mik lehetnek azok a vörösen világító foltok, amelyek az univerzum hajnalából...","id":"20250326_fekete-lyuk-univerzum-keletkezese-objektum-egitest-james-webb-urteleszkop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74a97327-ab00-4500-b5c6-8c48b258f49b.jpg","index":0,"item":"386bc2e5-91b9-488e-a4c8-190cd0b19071","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_fekete-lyuk-univerzum-keletkezese-objektum-egitest-james-webb-urteleszkop","timestamp":"2025. március. 26. 19:03","title":"Maximumon pörgő fekete lyukakkal lehetett tele a világegyetem az ősrobbanás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1df18d7-928c-4290-b690-ddd26fcb9953","c_author":"Moravecz Kata","category":"360","description":"Donald Trump második elnökségének kezdete óta sokat romlott az USA megítélése az európaiak szemében. Az EU polgárai egyre kevésbé kedvelik az USA-t, kiváltképp annak kormányát. Több európai közvélemény-kutatás összegzéséből az Egyesült Államok hirtelen jött népszerűségzuhanása körvonalazódik az európaik szemében.","shortLead":"Donald Trump második elnökségének kezdete óta sokat romlott az USA megítélése az európaiak szemében. Az EU polgárai...","id":"20250327_trump-amerikaja-kozvelemeny-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1df18d7-928c-4290-b690-ddd26fcb9953.jpg","index":0,"item":"c32ae756-1269-4963-abb4-67aceefe84f8","keywords":null,"link":"/360/20250327_trump-amerikaja-kozvelemeny-kutatas","timestamp":"2025. március. 27. 12:15","title":"Trump Amerikája európai szemmel: egy újabb problémás állam, amelyet senki sem kedvel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A lépés ugyan formalitás, a hatása mégis fontos.","shortLead":"A lépés ugyan formalitás, a hatása mégis fontos.","id":"20250326_matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-nemzetkozi-valutaalap-csere-kinevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad.jpg","index":0,"item":"eacbe921-c86c-4453-87da-510ec5d14210","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-nemzetkozi-valutaalap-csere-kinevezes","timestamp":"2025. március. 26. 21:36","title":"A Nemzetközi Valutaalapnál is Varga Mihály lép Matolcsy György helyébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df644e4-bbbb-496e-8537-4602700da4bc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idén már 5,5 millió autót értékesítenének. ","shortLead":"Az idén már 5,5 millió autót értékesítenének. ","id":"20250327_Felerositi-kulfoldi-terjeszkedeset-a-kinai-BYD-elektromosauto-gyarto-vallalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5df644e4-bbbb-496e-8537-4602700da4bc.jpg","index":0,"item":"8dac00d0-29cd-4429-8300-a49defd303e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_Felerositi-kulfoldi-terjeszkedeset-a-kinai-BYD-elektromosauto-gyarto-vallalat","timestamp":"2025. március. 27. 07:48","title":"A vámokat megkerülve növelné eladásait a BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf5a2a9-9636-470f-bb23-5cb4e57a7dc9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy dubaji kereskedő álmodta meg a hófehér tunigautót. ","shortLead":"Egy dubaji kereskedő álmodta meg a hófehér tunigautót. ","id":"20250327_Inkabb-tunik-plasztikszobornak-ez-a-Rolls-Royce-mint-autonak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bf5a2a9-9636-470f-bb23-5cb4e57a7dc9.jpg","index":0,"item":"b7aa2b24-a572-4b11-8633-692df85458fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_Inkabb-tunik-plasztikszobornak-ez-a-Rolls-Royce-mint-autonak","timestamp":"2025. március. 27. 20:20","title":"Inkább tűnik plasztikszobornak ez a Rolls-Royce, mint autónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d217c70-eab9-446e-bf90-841bb0c14422","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japán cég a nehézségei ellenére sorozatban jönne ki az új modellekkel. ","shortLead":"A japán cég a nehézségei ellenére sorozatban jönne ki az új modellekkel. ","id":"20250326_Feltamadt-Nissan-itt-az-uj-Micra-Leaf-Juke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d217c70-eab9-446e-bf90-841bb0c14422.jpg","index":0,"item":"2bef3abd-7a70-467d-bbb8-6c487460a135","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_Feltamadt-Nissan-itt-az-uj-Micra-Leaf-Juke","timestamp":"2025. március. 26. 13:31","title":"Feltámadt a Nissan: itt az új Micra, Leaf és Juke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bea5d41-f871-4fc6-b3c5-b4bf21f0680a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter szerint országszerte próbálják zaklatni a fideszes polgármesterek a Tisza Párt önkénteseit, akik a Nemzet Hangja népszavazás keretében gyűjtik a szavazatokat. ","shortLead":"Magyar Péter szerint országszerte próbálják zaklatni a fideszes polgármesterek a Tisza Párt önkénteseit, akik a Nemzet...","id":"20250327_Hangosan-zsidozva-tamadta-meg-a-Tisza-onkenteseit-egy-Fidesz-szimpatizans","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bea5d41-f871-4fc6-b3c5-b4bf21f0680a.jpg","index":0,"item":"a33dfe20-8b8a-4997-889b-ab4d827261b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Hangosan-zsidozva-tamadta-meg-a-Tisza-onkenteseit-egy-Fidesz-szimpatizans","timestamp":"2025. március. 27. 11:05","title":"Hangosan zsidózva támadták meg a Tisza önkénteseit Tökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]