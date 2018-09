Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b568b613-2b41-46e8-a955-796ba4327a8a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A miskolci csapat szerint a péntek esti meccsen a szlovák szurkolói csoportok titokban hoztak huligánokat a mérkőzésre, akik rátámadtak a miskolci biztonsági őrökre.","shortLead":"A miskolci csapat szerint a péntek esti meccsen a szlovák szurkolói csoportok titokban hoztak huligánokat a mérkőzésre...","id":"20180922_Szlovak_ultrak_balheztak_a_DVTK_Jegesmedvek_hokimeccsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b568b613-2b41-46e8-a955-796ba4327a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce85664-abf1-4350-8ee9-47a44eb23a05","keywords":null,"link":"/sport/20180922_Szlovak_ultrak_balheztak_a_DVTK_Jegesmedvek_hokimeccsen","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:03","title":"Szlovák ultrák balhéztak a DVTK Jegesmedvék hokimeccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5f3366-8fac-4d44-be18-5b6222a66f1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidegfront jön a hétvégén, lesz, ahol a 20 fokot sem éri el a hőmérő higanyszála. ","shortLead":"Hidegfront jön a hétvégén, lesz, ahol a 20 fokot sem éri el a hőmérő higanyszála. ","id":"20180921_Egy_nap_maradt_a_nyarias_melegbol_szombattol_itt_az_osz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d5f3366-8fac-4d44-be18-5b6222a66f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f83437-0f12-49a2-a5c3-5a346ae1076f","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Egy_nap_maradt_a_nyarias_melegbol_szombattol_itt_az_osz","timestamp":"2018. szeptember. 21. 05:35","title":"Egy nap maradt a nyárias melegből, szombattól itt az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91420fa-16a9-46c6-b777-a7cf8fed2982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Accenture tanácsadócég évközi biztonsági jelentésében arra hívja fel a figyelmet, hogy vállalatok és kritikus infrastruktúrák a közeljövőben sokkal több és komolyabb támadásnak lesznek kitéve. Ezek közé tartoznak majd a tisztességtelen államok által pénzelt, fizikai károkat is okozó támadások, valamint az üzletmenet megzavarását, a pénzkeresést vagy a kiemelt célpontok elleni kémkedést célzó akciók.","shortLead":"Az Accenture tanácsadócég évközi biztonsági jelentésében arra hívja fel a figyelmet, hogy vállalatok és kritikus...","id":"20180922_accenture_kiberbiztonsagi_fenyegetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f91420fa-16a9-46c6-b777-a7cf8fed2982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2063dfd-55cf-409f-a713-eddab3eed127","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_accenture_kiberbiztonsagi_fenyegetesek","timestamp":"2018. szeptember. 22. 18:03","title":"5 kiberbiztonsági fenyegetés, amelyre érdemes lesz odafigyelnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár világviszonylatban Magyarországon a legdrágábbak az idei iPhone-ok, azért máshol sem tartoznak a bárki által könnyen megvásárolható eszközök közé. Emiatt már az Apple beszállítói is aggódnak.","shortLead":"Bár világviszonylatban Magyarországon a legdrágábbak az idei iPhone-ok, azért máshol sem tartoznak a bárki által...","id":"20180921_digitimes_jelentes_tajvani_beszallitok_aggodnak_draga_iphone_xs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794b5014-1cb7-4ec8-9805-f33f452f7fb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_digitimes_jelentes_tajvani_beszallitok_aggodnak_draga_iphone_xs","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:03","title":"Aggódnak a beszállítók: túl drágák az idei iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e510e84e-a94f-4bf3-852c-df0b3f34acc0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fehérorosz együttes mindkét félidőben betalált, ezzel legyőzte az itthon játszó Mol Vidi csapatát.","shortLead":"A fehérorosz együttes mindkét félidőben betalált, ezzel legyőzte az itthon játszó Mol Vidi csapatát.","id":"20180920_20ra_kikapott_a_Vidi_az_EL_csoportkor_elso_meccsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e510e84e-a94f-4bf3-852c-df0b3f34acc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc2ec8d-1983-4ce8-a62f-7277a23156d7","keywords":null,"link":"/sport/20180920_20ra_kikapott_a_Vidi_az_EL_csoportkor_elso_meccsen","timestamp":"2018. szeptember. 20. 21:06","title":"2-0-ra kikapott a Vidi az EL-csoportkör első meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c342ca61-40ff-4e28-a98c-92f8a6a741fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ma nyitja meg a Pallas Athéné alapítvány épületét Matolcsy György, jóllehet a közpénzmilliárdokba kerülő épületre nincs is érvényes használatbavételi engedélyük. A kiadását a szomszédok fúrták meg, akik panaszt nyújtottak be a hozzájuk átszűrődő hangok miatt.","shortLead":"Ma nyitja meg a Pallas Athéné alapítvány épületét Matolcsy György, jóllehet a közpénzmilliárdokba kerülő épületre nincs...","id":"20180921_Furcsa_zajokra_panaszkodnak_Matolcsyek_varbeli_szomszedai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c342ca61-40ff-4e28-a98c-92f8a6a741fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbdfa1bd-c61b-42dd-8850-e97d0db9d16c","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Furcsa_zajokra_panaszkodnak_Matolcsyek_varbeli_szomszedai","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:39","title":"Furcsa zajokra panaszkodnak Matolcsyék várbeli szomszédai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Igazságos szerződésekért és időben átutalt fizetésekért sztrájkolnak a focisták, köztük az elnök fia is Guatemalában.","shortLead":"Igazságos szerződésekért és időben átutalt fizetésekért sztrájkolnak a focisták, köztük az elnök fia is Guatemalában.","id":"20180922_Ezt_probalnak_meg_nalunk_sztrajkol_egy_orszag_osszes_profi_focistaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a365065-411e-4e45-b6a2-c36ac11006c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Ezt_probalnak_meg_nalunk_sztrajkol_egy_orszag_osszes_profi_focistaja","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:47","title":"Ezt próbálnák meg nálunk: sztrájkol egy ország összes profi focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca27d794-9e0b-4ab4-8610-1a4eb3a09d2e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A boltban történő fizetés soha nem volt még ilyen egyszerű – ígéri saját márkás karpántjával a Telenor. Már a bankkártyát sem kell kihúzni a pénztárcánkból, és még a mobilunkat sem kell elővenni a zsebünkből, de azért árnyoldala is akad a legújabb fizetési megoldásnak. ","shortLead":"A boltban történő fizetés soha nem volt még ilyen egyszerű – ígéri saját márkás karpántjával a Telenor. Már...","id":"20180921_telenor_wallet_karkoto_teszt_paypass_viselheto_bankkartya_fizetes_erintos_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca27d794-9e0b-4ab4-8610-1a4eb3a09d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ed80fa-86b3-43cb-80b3-c56cc51bda94","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_telenor_wallet_karkoto_teszt_paypass_viselheto_bankkartya_fizetes_erintos_fizetes","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:36","title":"Úgy is fizethet a boltban kártyával, hogy nincs önnél a bankkártyája – kipróbáltuk a csuklós megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]