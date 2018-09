Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80d926bd-aaba-4c84-b289-53d1875e786f","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az alapkoncepció nem sokat változott, ellenben a ceruza sokkal okosabb lett és az akkumulátor is többet bír a koreai gyártó őszi-téli csúcsmobiljában. Elegendő ennyi a sikerhez? Jövünk a válaszokkal.","shortLead":"Az alapkoncepció nem sokat változott, ellenben a ceruza sokkal okosabb lett és az akkumulátor is többet bír a koreai...","id":"20180920_samsung_galaxy_note9_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80d926bd-aaba-4c84-b289-53d1875e786f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35f8209-db8a-4902-a63d-c27916e3c401","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_samsung_galaxy_note9_teszt","timestamp":"2018. szeptember. 20. 20:03","title":"Hosszú napokon át nyúztuk a Samsung varázsceruzás telefonját – teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ddec9f4-04f3-43b8-b494-098dee1690c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egészen kis dolgot kért tőlük a beteg, de lehet, hogy nem mindenki teljesítette volna.","shortLead":"Egészen kis dolgot kért tőlük a beteg, de lehet, hogy nem mindenki teljesítette volna.","id":"20180922_olasz_mentosok_tenger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ddec9f4-04f3-43b8-b494-098dee1690c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b7d4fb-ef86-4203-acbf-a6d3884dd70b","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_olasz_mentosok_tenger","timestamp":"2018. szeptember. 22. 18:06","title":"Filmbe illő emberi gesztust tettek az olasz mentősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323efa26-4148-4a46-9f30-f925cbba4d10","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felbocsátása után öt hónappal máris két új bolygóra bukkant a TESS nevű exobolygóvadász.","shortLead":"Felbocsátása után öt hónappal máris két új bolygóra bukkant a TESS nevű exobolygóvadász.","id":"20180921_szuperfold_bolygo_felfedezes_nasa_urszonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=323efa26-4148-4a46-9f30-f925cbba4d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7c91e1-cab9-48a5-94f7-5230c78416cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_szuperfold_bolygo_felfedezes_nasa_urszonda","timestamp":"2018. szeptember. 21. 17:33","title":"Szuperföldet fedezett fel a NASA új szondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e614a60-2e41-41d8-8cc9-3e20bfa396af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hibáról a közlekedési társaság is tud, a járművezetőket vonná felelősségre a nyitott ajtóval való elindulásért.","shortLead":"A hibáról a közlekedési társaság is tud, a járművezetőket vonná felelősségre a nyitott ajtóval való elindulásért.","id":"20180922_Biztonsagi_problema_van_a_miskolci_villamosokkal_nyitott_ajtokkal_is_elindulhatnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e614a60-2e41-41d8-8cc9-3e20bfa396af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1658abd5-9c4d-44bd-b747-8bf2929c9959","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_Biztonsagi_problema_van_a_miskolci_villamosokkal_nyitott_ajtokkal_is_elindulhatnak","timestamp":"2018. szeptember. 22. 16:16","title":"Biztonsági probléma a miskolci villamosokkal: nyitott ajtókkal is elindulhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d43473-7457-4d8d-bf31-c00c0d99ba98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Máthé Zsuzsa, Ókovács Szilveszter felesége nyílt levélben tisztázza, hogy egy nő önálló gondolatokkal és látásmóddal bíró teremtmény. Jeszenszky Zsolt ezt egy interjúban kérdőjelezte meg.","shortLead":"Máthé Zsuzsa, Ókovács Szilveszter felesége nyílt levélben tisztázza, hogy egy nő önálló gondolatokkal és látásmóddal...","id":"20180922_DJ_Jeszynek_levele_jott_Egy_no_nem_biodiszlet_es_nem_szexualis_celtabla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1d43473-7457-4d8d-bf31-c00c0d99ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab6884c-9bc2-44f0-a4c9-5bd096c49589","keywords":null,"link":"/elet/20180922_DJ_Jeszynek_levele_jott_Egy_no_nem_biodiszlet_es_nem_szexualis_celtabla","timestamp":"2018. szeptember. 22. 08:08","title":"DJ Jeszynek levele jött: Egy nő nem biodíszlet és nem szexuális céltábla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f185064-d90a-4afb-9d60-a6a7810a7c83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alkalmazás fejlesztői bocsánatot kértek, és eltávolították a videókat – a gyermekvédelmi szolgálat szerint viszont túl későn.","shortLead":"Az alkalmazás fejlesztői bocsánatot kértek, és eltávolították a videókat – a gyermekvédelmi szolgálat szerint viszont...","id":"20180921_Gyermekmolesztalos_videokat_ajanlott_tobb_felhsznalonak_is_az_InstagramTV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f185064-d90a-4afb-9d60-a6a7810a7c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30b21ec-d237-401d-bc3f-1b956cd1574f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_Gyermekmolesztalos_videokat_ajanlott_tobb_felhsznalonak_is_az_InstagramTV","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:30","title":"Gyermekmolesztálós videókat ajánlott több felhasználónak is az Instagram-tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e383507-689b-4f44-9f76-a9ac8f62afeb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb nap, újabb felvétel arról, hogy attól még, hogy szabadnak tűnik az út, nem feltétlen lehet száguldani.","shortLead":"Újabb nap, újabb felvétel arról, hogy attól még, hogy szabadnak tűnik az út, nem feltétlen lehet száguldani.","id":"20180921_gyorshajtas_baleset_auto_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e383507-689b-4f44-9f76-a9ac8f62afeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d232f183-591f-40c8-ba1b-484c09645a9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180921_gyorshajtas_baleset_auto_video","timestamp":"2018. szeptember. 21. 09:27","title":"Itt egy épületes példája a relatív gyorshajtásnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban az itt közzétett két ukrán állampolgárt pár napra rá megölték.","shortLead":"Korábban az itt közzétett két ukrán állampolgárt pár napra rá megölték.","id":"20180922_Listazni_kezdte_a_magyar_allampolgarsaggal_is_rendelkezo_ukrajnaiakat_egy_szelsoseges_oldalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909d66cd-44e5-492a-9300-9301b7e17822","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Listazni_kezdte_a_magyar_allampolgarsaggal_is_rendelkezo_ukrajnaiakat_egy_szelsoseges_oldalon","timestamp":"2018. szeptember. 22. 14:41","title":"Listázni kezdte a magyar állampolgársággal is rendelkező ukrajnaikat egy szélsőséges oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]