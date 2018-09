Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Igazságos szerződésekért és időben átutalt fizetésekért sztrájkolnak a focisták, köztük az elnök fia is Guatemalában.","shortLead":"Igazságos szerződésekért és időben átutalt fizetésekért sztrájkolnak a focisták, köztük az elnök fia is Guatemalában.","id":"20180922_Ezt_probalnak_meg_nalunk_sztrajkol_egy_orszag_osszes_profi_focistaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a365065-411e-4e45-b6a2-c36ac11006c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Ezt_probalnak_meg_nalunk_sztrajkol_egy_orszag_osszes_profi_focistaja","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:47","title":"Ezt próbálnák meg nálunk: sztrájkol egy ország összes profi focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"663c2c13-87d7-4ba7-a0d8-4cf353296e4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Rhode Island-i Newport kikötőjének egy szegletében lehet a hullámsírja James Cook angol hajóskapitány Endeavour nevű hajójának. A helyszínen immár évtizedek óta végeznek kutatásokat a szakemberek, órákon belül megérkezhetnek az első, távérzékelési eljárások segítségével készített képek a hajó feltételezett roncsairól. ","shortLead":"A Rhode Island-i Newport kikötőjének egy szegletében lehet a hullámsírja James Cook angol hajóskapitány Endeavour nevű...","id":"20180921_megtalalhattak_cook_kapitany_hajoja_hms_endeavour_lord_sandwich","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=663c2c13-87d7-4ba7-a0d8-4cf353296e4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084a4e2a-2487-4093-a8d1-366c1530ccf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_megtalalhattak_cook_kapitany_hajoja_hms_endeavour_lord_sandwich","timestamp":"2018. szeptember. 21. 21:18","title":"Megtalálhatták a Cook kapitány elveszett hajóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc00d37a-0151-4ea7-9706-a6514a80a5f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2017-re ígérték, nem tudni, mikor lesz Budapesten elektronikus jegyrendszer.","shortLead":"2017-re ígérték, nem tudni, mikor lesz Budapesten elektronikus jegyrendszer.","id":"20180921_Europa_szegyene_marad_a_budapesti_vonaljegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc00d37a-0151-4ea7-9706-a6514a80a5f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ef47d9-6761-40d9-b93a-e8a0d9e46e90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Europa_szegyene_marad_a_budapesti_vonaljegy","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:01","title":"Európa szégyene marad a budapesti vonaljegy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79cb332c-8431-4c34-a037-6778d90b429c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az őrök csaknem száz olyan tárgyat foglaltak le, amelyek nem lehettek volna a raboknál.","shortLead":"Az őrök csaknem száz olyan tárgyat foglaltak le, amelyek nem lehettek volna a raboknál.","id":"20180921_Gigaellenorzest_tartott_a_BvOP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79cb332c-8431-4c34-a037-6778d90b429c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276c59db-4bc7-477b-8781-ca310aca2b3c","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Gigaellenorzest_tartott_a_BvOP","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:24","title":"Gigaellenőrzést tartott a BvOP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az államfő attól fél, hogy nemsokára a cseheket is valami hasonló érheti.","shortLead":"Az államfő attól fél, hogy nemsokára a cseheket is valami hasonló érheti.","id":"20180921_Zeman_Csehorszag_a_sajat_erdekeben_elutasitja_a_Magyarorszag_elleni_unios_eljarast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9171aa5-9323-42cc-a881-e2d7e134c1b1","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Zeman_Csehorszag_a_sajat_erdekeben_elutasitja_a_Magyarorszag_elleni_unios_eljarast","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:13","title":"Zeman: Csehország a saját érdekében elutasítja a Magyarország elleni uniós eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c66ee6-2c18-4a43-beee-04ae853283ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lenin Vladimir elvesztette az első összecsapást Hitler „El bueno” Alba Sanchez ellen: nem tudta megakadályozni, hogy a magát „Jó Hitlernek” hívó férfi hozzá hasonlóan induljon a Peruban lévő Yungar város polgármesteri címéért.



","shortLead":"Lenin Vladimir elvesztette az első összecsapást Hitler „El bueno” Alba Sanchez ellen: nem tudta megakadályozni...","id":"20180921_Lenin_es_a_Jo_Hitler_harcol_egymassal_Peruban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2c66ee6-2c18-4a43-beee-04ae853283ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55dae1bf-ffdb-4504-a7b4-a4ca5d7f67c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Lenin_es_a_Jo_Hitler_harcol_egymassal_Peruban","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:27","title":"Lenin és a Jó Hitler harcol egymással Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2a5d7a-6495-4684-aedf-dad40eba70a6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négy év múlva legalább a központi tornya elkészül. ","shortLead":"Négy év múlva legalább a központi tornya elkészül. ","id":"20180921_Elvileg_mar_csak_nyolc_ev_kell_a_Sagrada_Familia_befejezesehez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f2a5d7a-6495-4684-aedf-dad40eba70a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a365a1a-dec0-4ff7-a255-f914aadaeacb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Elvileg_mar_csak_nyolc_ev_kell_a_Sagrada_Familia_befejezesehez","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:23","title":"Elvileg már csak nyolc év kell a Sagrada Família befejezéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c99dd40-5f56-4a91-ba6c-fa94f7e9fc29","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180921_Marabu_FekNyuz_Hazaarulok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c99dd40-5f56-4a91-ba6c-fa94f7e9fc29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f1a42d-56f6-4ce9-a9b8-2e4954ecfc6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Marabu_FekNyuz_Hazaarulok","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:00","title":"Marabu FékNyúz: Hazaárulók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]