[{"available":true,"c_guid":"24e76ca9-2942-45fa-86ce-340e5c94ade9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nők esetében fokozatosan 55-ről 60, férfiaknál 60-ról 65 évre nő a nyugdíjkorhatár.","shortLead":"A nők esetében fokozatosan 55-ről 60, férfiaknál 60-ról 65 évre nő a nyugdíjkorhatár.","id":"20180927_Hiaba_a_sok_tuntetes_az_orosz_parlament_csak_megszavazta_a_nyugdijkorhatar_emeleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24e76ca9-2942-45fa-86ce-340e5c94ade9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da96901d-7d19-4f60-a132-381c1cc7deeb","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_Hiaba_a_sok_tuntetes_az_orosz_parlament_csak_megszavazta_a_nyugdijkorhatar_emeleset","timestamp":"2018. szeptember. 27. 16:17","title":"Hiába a sok tüntetés, az orosz parlament csak megszavazta a nyugdíjkorhatár emelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c2d148-1b8e-4df6-89ce-da9b15daace1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszautasítja az Állami Számvevőszék megállapításait a HÖOK, szerinte megalapozatlan a jelentés, amely vonatkozó törvényeket is figyelmen kívül hagyott. Az ÁSZ is reagált: csak a jogszerű működést vizsgálta, de nem a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájáét, hanem az egyes hallgatói önkormányzatokét.","shortLead":"Visszautasítja az Állami Számvevőszék megállapításait a HÖOK, szerinte megalapozatlan a jelentés, amely vonatkozó...","id":"20180928_Utesvaltas_Hevesen_reagalt_a_Hallgatoi_Onkormanyzatok_Orszagos_Konferenciaja_az_ASZ_jelentesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6c2d148-1b8e-4df6-89ce-da9b15daace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3f15cb-e5da-406f-902a-eed961c6270f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Utesvaltas_Hevesen_reagalt_a_Hallgatoi_Onkormanyzatok_Orszagos_Konferenciaja_az_ASZ_jelentesre","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:05","title":"Ütésváltás: reagált a HÖOK az ÁSZ-jelentésre, és viszont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690d3f3e-6464-460b-bf93-ff0d9e8ddcf4","c_author":"Kőbányai János","category":"velemeny","description":"A Sargentini-jelentésnek a magyar zsidókra vonatkozó része úgy hazugság, ahogy van – állítja szerzőnk. A zsidók, cigányok, LMBTI személyek egymás mellé állítása szerinte nemcsak sértően lealacsonyító, hanem ostobán sztereotip-előítéletes is. Vélemény.","shortLead":"A Sargentini-jelentésnek a magyar zsidókra vonatkozó része úgy hazugság, ahogy van – állítja szerzőnk. A zsidók...","id":"20180928_Magyar_zsidok_a_Sargentinijelentesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=690d3f3e-6464-460b-bf93-ff0d9e8ddcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5f47b7-ee93-4801-af7b-4e7cfc32d777","keywords":null,"link":"/velemeny/20180928_Magyar_zsidok_a_Sargentinijelentesben","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:50","title":"Magyar zsidók a Sargentini-jelentésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f31595e-b72e-47c8-ba04-e9c627190770","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autóban négyen utaztak, egy felnőtt és két gyerek ki tudott szállni belőle, egy embert a tűzoltók emeltek ki.","shortLead":"Az autóban négyen utaztak, egy felnőtt és két gyerek ki tudott szállni belőle, egy embert a tűzoltók emeltek ki.","id":"20180928_Dramai_kepek_jottek_a_rakoscsabai_vasuti_atjaronal_tortent_balesetrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f31595e-b72e-47c8-ba04-e9c627190770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55735c0b-c173-4af6-988e-5e5f1c5c46af","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_Dramai_kepek_jottek_a_rakoscsabai_vasuti_atjaronal_tortent_balesetrol","timestamp":"2018. szeptember. 28. 18:19","title":"Drámai képek jöttek a rákoscsabai vasúti átjárónál történt balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b55cf69-13f2-4472-8dc7-90bfc7cf4acb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már hivatalos, maga az LG mutatta meg milyen lesz az ötkamerás telefonja, amelyik jövő héten érkezik.","shortLead":"Most már hivatalos, maga az LG mutatta meg milyen lesz az ötkamerás telefonja, amelyik jövő héten érkezik.","id":"20180928_teaser_video_lg_v40_thinq_otkameras_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b55cf69-13f2-4472-8dc7-90bfc7cf4acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032b1f61-4e00-4d55-93af-b14bf3fe0feb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_teaser_video_lg_v40_thinq_otkameras_okostelefon","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:03","title":"Vége a találgatásnak: az LG megmutatta 3+2 kamerás telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten érkezik a Google térképszolgáltatásának új funkciója, amely a baráti találkozók, sörözések, vacsorák szervezését teszi jóval kényelmesebbé.","shortLead":"A héten érkezik a Google térképszolgáltatásának új funkciója, amely a baráti találkozók, sörözések, vacsorák...","id":"20180927_google_terkep_google_maps_group_planning_tervezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da949121-15c5-4505-83ea-74ab51eef207","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_google_terkep_google_maps_group_planning_tervezo","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:03","title":"Az utóbbi idők legjobb új funkciója kerül most a Google Térképbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218a134b-16c1-4be1-bd99-a757795b4d4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új konnektororrú lakók érkeztek a vaddisznókifutóba.","shortLead":"Új konnektororrú lakók érkeztek a vaddisznókifutóba.","id":"20180928_Budakeszi_vadaspark_kesei_vadmalacok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=218a134b-16c1-4be1-bd99-a757795b4d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a1810e-a287-4f1b-9aa3-f70fa3fa03bd","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Budakeszi_vadaspark_kesei_vadmalacok","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:26","title":"Indulhat a röfögés: vadmalackák születtek a Budakeszi Vadasparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75b0e13-fe28-4b38-a494-07668a8f7e31","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Október elsejétől megbízott vezérigazgatóként lesz a médiatartalom-gyártó vállalat élén. ","shortLead":"Október elsejétől megbízott vezérigazgatóként lesz a médiatartalom-gyártó vállalat élén. ","id":"20180928_A_hirhamisito_Papp_Daniel_lett_az_MTVA_vezerigazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b75b0e13-fe28-4b38-a494-07668a8f7e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7149fc4-9acf-4cd7-8590-809d34ec70db","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_A_hirhamisito_Papp_Daniel_lett_az_MTVA_vezerigazgatoja","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:24","title":"A hírhamisító Papp Dániel lett az MTVA vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]