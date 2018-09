Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök nagyon gyorsan léptek, így nem lett nagyobb baj.","shortLead":"A rendőrök nagyon gyorsan léptek, így nem lett nagyobb baj.","id":"20180928_Reszeg_teherautosofor_ment_szembe_a_forgalommal_az_M3ason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243beef5-2358-4ffe-9efa-37bd193b3065","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_Reszeg_teherautosofor_ment_szembe_a_forgalommal_az_M3ason","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:32","title":"Részeg teherautó-sofőr ment szembe a forgalommal az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4186393f-d874-46a7-a6b7-3706e2bf84ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nézőként sem.","shortLead":"Nézőként sem.","id":"20180928_A_Neoton_alapitoja_nem_lesz_ott_a_nagykoncerten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4186393f-d874-46a7-a6b7-3706e2bf84ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ff015b-7367-4f41-8ff2-fc3a2c6a6cce","keywords":null,"link":"/kultura/20180928_A_Neoton_alapitoja_nem_lesz_ott_a_nagykoncerten","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:24","title":"A Neoton alapítója nem lesz ott a nagykoncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Eredetileg úgy volt, hogy október 1-től lép hatályba a rendelet. Aztán a hirado.hu megtudta, hogy halasztás lesz. És a nap végére meg is jelent a rendelet, amely január elsejére tolta a hatálybalépést.","shortLead":"Eredetileg úgy volt, hogy október 1-től lép hatályba a rendelet. Aztán a hirado.hu megtudta, hogy halasztás lesz. És...","id":"20180928_Megsem_emelkednek_hetfotol_a_kozjegyzoi_dijak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed78585-d158-43e3-a669-14fe198a0117","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180928_Megsem_emelkednek_hetfotol_a_kozjegyzoi_dijak","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:51","title":"Eldőlt, januártól emelkednek a közjegyzői díjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b45156-7368-4cc8-b559-4cad8b74633e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába mutatott pirosat a jelzőlámpa, a sofőr megpróbált áthajtani a hídon, pedig ott nem fért el két autó egymás mellett.","shortLead":"Hiába mutatott pirosat a jelzőlámpa, a sofőr megpróbált áthajtani a hídon, pedig ott nem fért el két autó egymás...","id":"20180929_szabalytalan_autos_szabalytalansag_toyota_hilux_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9b45156-7368-4cc8-b559-4cad8b74633e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266318fe-5390-4967-8f08-ec6570bf0ec6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180929_szabalytalan_autos_szabalytalansag_toyota_hilux_video","timestamp":"2018. szeptember. 29. 06:41","title":"Instant karma: áthajtott a piroson a sofőr, de a tolatás már nem ment neki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint a vakbélgyulladások többsége antibiotikummal, műtét nélkül gyógyítható.","shortLead":"Egy új kutatás szerint a vakbélgyulladások többsége antibiotikummal, műtét nélkül gyógyítható.","id":"20180927_Kivettek_a_vakbelet_Lehet_hogy_nem_is_kellett_volna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74abd4c9-844b-4d8d-b89a-a88a99051fb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_Kivettek_a_vakbelet_Lehet_hogy_nem_is_kellett_volna","timestamp":"2018. szeptember. 27. 19:26","title":"Kivették a vakbelét? Lehet, hogy nem is kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85728ef2-254d-498d-a5eb-344d83b3f1e8","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Összeszaladt Orbán Viktor jövetelének hírére fél Topolya, inkább rá voltak kíváncsiak, mint az utánpótláscsapatok meccseire. A fociakadémia épületét felhúzták, zöldellnek a pályák, de a környező utak még göröngyösek, úgy látszik, még nem költötték el az ide szánt több mint hárommilliárd forint magyarországi „ajándékot\".","shortLead":"Összeszaladt Orbán Viktor jövetelének hírére fél Topolya, inkább rá voltak kíváncsiak, mint az utánpótláscsapatok...","id":"20180927_topolya_fociakademia_avatas_orban_viktor_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85728ef2-254d-498d-a5eb-344d83b3f1e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9b4814-af5b-4901-a7ec-b51ddee16581","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_topolya_fociakademia_avatas_orban_viktor_","timestamp":"2018. szeptember. 27. 20:00","title":"A koporsógyári melósok is besegítettek, így avatott fociakadémiát Topolya a \"főnökkel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5d88d6-093a-4385-ad20-75fa707a6e17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két Mazda egy jelenetben, de valami nagyon nem stimmel. ","shortLead":"Két Mazda egy jelenetben, de valami nagyon nem stimmel. ","id":"20180929_Video_Megbokrosodott_Mazda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a5d88d6-093a-4385-ad20-75fa707a6e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a31cff3-e082-4918-84a4-fff7bcf05335","keywords":null,"link":"/cegauto/20180929_Video_Megbokrosodott_Mazda","timestamp":"2018. szeptember. 29. 09:53","title":"Ez a kép mindent elmond erről a nagyon nem hétköznapi balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68296cd5-fc36-4709-89aa-5b8e014386d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó überkategóriás 1600 lóerős sportkocsija az eredetileg tervezettnél is gyorsabb lehet.","shortLead":"Az amerikai gyártó überkategóriás 1600 lóerős sportkocsija az eredetileg tervezettnél is gyorsabb lehet.","id":"20180928_nem_480nal_hanem_500_kmhval_szaguldhat_az_uj_kozuti_hiperauto_hennessey_venom_f5_bugatti_chiron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68296cd5-fc36-4709-89aa-5b8e014386d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c57e5d-3bfe-47f1-99f4-1b0928f258c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_nem_480nal_hanem_500_kmhval_szaguldhat_az_uj_kozuti_hiperauto_hennessey_venom_f5_bugatti_chiron","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:21","title":"Nem 480-nal, hanem 500 km/h-val száguldhat az új közúti hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]