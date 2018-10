Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e141e9cc-684e-475c-a71b-764a3033a676","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfő délelőtt az Erkel Színházban átadták a Boldog Óvoda és Iskola okleveleket.\r

\r

","shortLead":"Hétfő délelőtt az Erkel Színházban átadták a Boldog Óvoda és Iskola okleveleket.\r

\r

","id":"20181001_Szazezer_gyereket_erint_a_boldogsagoraprogram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e141e9cc-684e-475c-a71b-764a3033a676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec86b35-cd95-42a4-a3bf-9120a295ee09","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Szazezer_gyereket_erint_a_boldogsagoraprogram","timestamp":"2018. október. 01. 13:52","title":"Százezer gyereket érint a boldogságóra-program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a451c3-8241-4cbb-abae-ad5507a246cc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szervezet vasárnapi közgyűlésén egyhangú döntéssel választották meg.","shortLead":"A szervezet vasárnapi közgyűlésén egyhangú döntéssel választották meg.","id":"20180930_Vari_Attila_lett_a_Magyar_Vizilabda_Szovetseg_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30a451c3-8241-4cbb-abae-ad5507a246cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4222fc54-166d-438b-bad9-187ff2692bfa","keywords":null,"link":"/sport/20180930_Vari_Attila_lett_a_Magyar_Vizilabda_Szovetseg_elnoke","timestamp":"2018. szeptember. 30. 11:26","title":"Vári Attila lett a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363080cc-58d1-48a9-8d35-bb875f2c3ef9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy a most bevezetett olaszországi dízel-kitiltás pontosan mely autókat érinti. ","shortLead":"Vázoljuk, hogy a most bevezetett olaszországi dízel-kitiltás pontosan mely autókat érinti. ","id":"20181001_dizel_autoja_van_mutatjuk_mire_figyeljen_nagyon_ha_olaszorszagba_utazik_forgalmi_engedely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=363080cc-58d1-48a9-8d35-bb875f2c3ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ec20d6-4c1b-43ad-9695-64e507a9fc1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_dizel_autoja_van_mutatjuk_mire_figyeljen_nagyon_ha_olaszorszagba_utazik_forgalmi_engedely","timestamp":"2018. október. 01. 09:41","title":"Dízelautója van? Mutatjuk, mire figyeljen nagyon, ha Olaszországba utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nagy és Trócsányi iroda szerint nem annyit keresnek, mint az EP-képviselő állítja, ráadásul múltjuk alapján is logikus, hogy őket kérte fel az állam.","shortLead":"A Nagy és Trócsányi iroda szerint nem annyit keresnek, mint az EP-képviselő állítja, ráadásul múltjuk alapján is...","id":"20180930_Nincs_szo_osszeferhetetlensegrol__allitjak_a_Javor_altal_megvadolt_ugyvedek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a658a5-43ea-4adf-a33b-ba33dd37f233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Nincs_szo_osszeferhetetlensegrol__allitjak_a_Javor_altal_megvadolt_ugyvedek","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:06","title":"„Nincs szó összeférhetetlenségről” – állítják a Jávor által megvádolt ügyvédek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f753bb-135a-4bfb-9a78-774d22c7e3a4","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Kutatások igazolják, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás a testsúlyunkat is befolyásolja. Hogyan hat az alváshiány következményeként megváltozott hormonszint az éhségérzetünkre, étvágyunkra, és hogyan fokozza hosszú távon az elhízást az alacsony energiaszinttel összefüggő folyamatos fáradtság, motiválatlanság?","shortLead":"Kutatások igazolják, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás a testsúlyunkat is befolyásolja. Hogyan hat...","id":"sedacurforte_20180910_Elhizas_es_alvashiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08f753bb-135a-4bfb-9a78-774d22c7e3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e026692-5bb4-4b47-ba33-b4af53035fc3","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180910_Elhizas_es_alvashiany","timestamp":"2018. október. 01. 07:12","title":"Elhízás és alváshiány: azért vagyok kövér, mert keveset alszom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"aa69c466-37ae-4895-b6c4-19ea3dac7a4c","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"b0e534bf-2cbe-4fa5-9ec2-b83981d8e3a6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Évről évre bővül a konferenciaturizmus, és e trendből Magyarország sem marad ki. Tavaly közel ötödével több konferenciát rendeztek Magyarországon, mint egy évvel korábban, s az előrejelzések szerint az idén további növekedés várható. ","shortLead":"Évről évre bővül a konferenciaturizmus, és e trendből Magyarország sem marad ki. Tavaly közel ötödével több...","id":"201839__uzleti_turizmus__nepszerusodo_videk__dupla_koltes__a_kellemes_esahasznos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0e534bf-2cbe-4fa5-9ec2-b83981d8e3a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c04c431-4e98-4474-9420-9261ba30e1d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/201839__uzleti_turizmus__nepszerusodo_videk__dupla_koltes__a_kellemes_esahasznos","timestamp":"2018. szeptember. 30. 13:00","title":"Amiben Budapest lesöpri a pályáról Washingtont és New Yorkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Folyamatosan durvul a magyar-ukrán szembenállás, szinte naponta nyílnak az újabb frontvonalak. Ukrajna hazaárulás vádjával indított eljárást a magyar állampolgárságot is megszerző magyarok egy része ellen, miközben már Petro Porosenko is beleállt a párharcba. A HVG diplomáciai forrásból származó értesülései szerint Magyarország semmiképpen sem hajlandó engedni: az USA állítólag egy fehér házi találkozót is ígért Orbán Viktornak, ha a kormány Budapesten hagyja a CEU-t, és nem akadályozza Ukrajna atlanti integrációját, ám a magyar válasz a „nem” volt. Rövidtávon szinte kizárt a vita megoldása.","shortLead":"Folyamatosan durvul a magyar-ukrán szembenállás, szinte naponta nyílnak az újabb frontvonalak. Ukrajna hazaárulás...","id":"20180930_Csak_az_erdekeltek_nem_akarjak_megoldalni_a_magyarukran_vitat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c832a6-bf01-4de8-905e-d67c7c189218","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Csak_az_erdekeltek_nem_akarjak_megoldalni_a_magyarukran_vitat","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:30","title":"Totális diplomáciai háborúvá fajulhat a magyar-ukrán szembenállás, jönnek az áldozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37b1751-1219-47b4-b01f-15110384c13e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Négy személy megsérült, egy férfi életét vesztette a balesetben.","shortLead":"Négy személy megsérült, egy férfi életét vesztette a balesetben.","id":"20181001_halalos_baleset_m0as_autout_utzar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f37b1751-1219-47b4-b01f-15110384c13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bafcd97-fba9-402b-b444-055a7b71fb6d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181001_halalos_baleset_m0as_autout_utzar","timestamp":"2018. október. 01. 00:21","title":"Halálos baleset történt az M0-áson, teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]