Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05ab1bc8-3019-469d-af0d-a47f5a8f5727","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közel kétezer évvel ezelőtt elpusztult város még napjainkban is tartogat felfedezni valót a régészek számára. ","shortLead":"A közel kétezer évvel ezelőtt elpusztult város még napjainkban is tartogat felfedezni valót a régészek számára. ","id":"20181005_pompeji_lelet_regesz_romvaros_hazi_oltar_lalarium_elvarazsolt_kert_szentely_romvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05ab1bc8-3019-469d-af0d-a47f5a8f5727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14efc362-158b-43e4-aa8c-6c9297834b3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_pompeji_lelet_regesz_romvaros_hazi_oltar_lalarium_elvarazsolt_kert_szentely_romvaros","timestamp":"2018. október. 05. 14:31","title":"Ledöbbentek a kutatók: csodálatos leletek kerültek elő Pompejiben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6713c1db-f26a-4bf4-bb8d-8da0cb152790","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy távol-keleti illető vásárolta meg a 60 év hordóban tárolás után palackozott italt.","shortLead":"Egy távol-keleti illető vásárolta meg a 60 év hordóban tárolás után palackozott italt.","id":"20181004_Nem_is_360_millioert_csak_310ert_ment_el_a_vilag_legdragabb_whiskeyje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6713c1db-f26a-4bf4-bb8d-8da0cb152790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c67dec9-519a-4028-8c8c-feac542d743e","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Nem_is_360_millioert_csak_310ert_ment_el_a_vilag_legdragabb_whiskeyje","timestamp":"2018. október. 04. 19:30","title":"Nem is 360 millióért, \"csak\" 310-ért ment el a világ legdrágább whiskeyje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f457cef6-9e02-43ea-b7cb-c381a3c0223d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sargentini-jelentés megszavazásának napján a Miniszterelnöki Kabinetiroda szerződést kötött Balásy Gyula két reklámcégével „Az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása” tárgyban. Futnak a kampányok.","shortLead":"A Sargentini-jelentés megszavazásának napján a Miniszterelnöki Kabinetiroda szerződést kötött Balásy Gyula két...","id":"20181005_59_milliardot_kolthet_a_kormany_a_Sargentini_ellenes_kampanyara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f457cef6-9e02-43ea-b7cb-c381a3c0223d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e484c4df-7e6a-4be3-b0e6-c2a776b0ad4d","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_59_milliardot_kolthet_a_kormany_a_Sargentini_ellenes_kampanyara","timestamp":"2018. október. 05. 09:19","title":"5,9 milliárdot költhet a kormány a Sargentini-ellenes kampányára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fellebbez az ír Ryanair a fővárosi kormányhivatal 100 milliós bírsága ellen, és vélhetően a magyar hátterű Wizz Air sem fogadja el a rá kiszabott 25 milliós büntetést.","shortLead":"Fellebbez az ír Ryanair a fővárosi kormányhivatal 100 milliós bírsága ellen, és vélhetően a magyar hátterű Wizz Air sem...","id":"20181005_Nem_fizeti_ki_a_Ryanair_a_100_millios_bunteteset_a_WizzAir_meg_gondolkodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab617bb-63c2-4f66-af42-f1a0ba5b0384","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Nem_fizeti_ki_a_Ryanair_a_100_millios_bunteteset_a_WizzAir_meg_gondolkodik","timestamp":"2018. október. 05. 11:36","title":"Nem fizeti ki a Ryanair a 100 milliós büntetését, a WizzAir még gondolkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bca2dc3-1039-400b-8b55-b024217c9b74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy plusz parkolóhelyet festettek fel közvetlenül a mélygarázs bejárata mellett. ","shortLead":"Négy plusz parkolóhelyet festettek fel közvetlenül a mélygarázs bejárata mellett. ","id":"20181005_Nagyjabol_tizenot_centit_hagytak_a_jardabol_a_gyalogosoknak_az_Erzsebet_teren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bca2dc3-1039-400b-8b55-b024217c9b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a79e976-3fee-4763-b583-bafc88bf87c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Nagyjabol_tizenot_centit_hagytak_a_jardabol_a_gyalogosoknak_az_Erzsebet_teren","timestamp":"2018. október. 05. 19:32","title":"Nagyjából tizenöt centit hagytak a járdából a gyalogosoknak az Erzsébet téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f864b6d1-bee7-4113-8686-044f8a1604d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Először hirdették meg a Mentes-M versenyt, ahol tizenegy kategóriában bírálták el a piacból egyre nagyobb szeletet hasító mentes élelmiszereket. ","shortLead":"Először hirdették meg a Mentes-M versenyt, ahol tizenegy kategóriában bírálták el a piacból egyre nagyobb szeletet...","id":"20181005_Megversenyeztettek_a_mentes_elelmiszereket_tarolt_az_Aldi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f864b6d1-bee7-4113-8686-044f8a1604d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc38082c-1660-4b5d-a911-7c4672a21b5d","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Megversenyeztettek_a_mentes_elelmiszereket_tarolt_az_Aldi","timestamp":"2018. október. 05. 12:02","title":"Megversenyeztették a mentes élelmiszereket, tarolt az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"332ee4e1-a485-414b-9b4a-50cdaac60cfc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem kellett sokat várni a német kapus első kapitális hibájára a Besiktasban.","shortLead":"Nem kellett sokat várni a német kapus első kapitális hibájára a Besiktasban.","id":"20181005_loris_karius_kapus_besiktas_europa_liga_potyagol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=332ee4e1-a485-414b-9b4a-50cdaac60cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db297c0-5f27-4478-a3bb-8ce42be3501c","keywords":null,"link":"/sport/20181005_loris_karius_kapus_besiktas_europa_liga_potyagol","timestamp":"2018. október. 05. 08:25","title":"Új csapatában is potyázott Karius – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5520b4-e4bb-47cf-b024-f861e6555404","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Máris elképesztő ütemben drágulnak a lakások az áfaemelés miatt: a második negyedévben 12 százalékkal nőtt az áruk, ebben az erős kereslet mellett szerepe lehet annak is, hogy a piac megkezdte a felkészülést a kedvezményes áfa kivezetésére.","shortLead":"Máris elképesztő ütemben drágulnak a lakások az áfaemelés miatt: a második negyedévben 12 százalékkal nőtt az áruk...","id":"20181005_Maris_elkepeszto_utemben_dragulnak_a_lakasok_az_afaemeles_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b5520b4-e4bb-47cf-b024-f861e6555404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196ed4c1-a1af-4402-b159-d6955de36d1f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181005_Maris_elkepeszto_utemben_dragulnak_a_lakasok_az_afaemeles_miatt","timestamp":"2018. október. 05. 12:32","title":"Az európai átlag duplájával nőtt a magyar lakások értéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]