Vesztes állásból fordított a MU a Newcastle ellen

[{"available":true,"c_guid":"d65e858a-19b2-4f6d-8978-b6d5fc195eb4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy orvos és egy jazidi aktivista kapta a Nobel-békedíjat.","shortLead":"Egy orvos és egy jazidi aktivista kapta a Nobel-békedíjat.","id":"20181005_Egy_orvos_es_egy_jazidi_aktivista_kapta_a_Nobelbekedijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d65e858a-19b2-4f6d-8978-b6d5fc195eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720feadc-522b-495a-b396-d9867541699a","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Egy_orvos_es_egy_jazidi_aktivista_kapta_a_Nobelbekedijat","timestamp":"2018. október. 05. 11:16","title":"A nemi erőszak ellen küzdő aktivisták kapták a Nobel-békedíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b546873-d86d-4aca-9bd7-243aabf3dfde","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"Félreértés azt hinni, hogy csak a melegeket érinti a hétvégi romániai népszavazás. Sokkal több joghátránytól tarthatnak a nem házasságban élő heteroszexuálisok és a gyermeküket egyedül nevelők. Vélemény.","shortLead":"Félreértés azt hinni, hogy csak a melegeket érinti a hétvégi romániai népszavazás. Sokkal több joghátránytól tarthatnak...","id":"201840_csalad_elleni_eroszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b546873-d86d-4aca-9bd7-243aabf3dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2fb90d0-599a-4e6f-b087-4f38724b74f3","keywords":null,"link":"/vilag/201840_csalad_elleni_eroszak","timestamp":"2018. október. 06. 10:00","title":"Parászka Boróka: Család elleni erőszak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b1110a-82d1-4617-bf1c-7772a19f4c11","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nikola Gruevszki koncepciós ügyet emleget, amit az ellenzék rendezett meg ellene.","shortLead":"Nikola Gruevszki koncepciós ügyet emleget, amit az ellenzék rendezett meg ellene.","id":"20181005_Jogeros_bortonbe_kell_mennie_a_volt_macedon_miniszterelnoknek_egy_luxus_Mercedes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22b1110a-82d1-4617-bf1c-7772a19f4c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd56196a-01a4-497b-86cd-d44ab6e6116e","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Jogeros_bortonbe_kell_mennie_a_volt_macedon_miniszterelnoknek_egy_luxus_Mercedes_miatt","timestamp":"2018. október. 05. 17:26","title":"Jogerős: börtönbe kell mennie a volt macedón miniszterelnöknek egy luxus Mercedes miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely László szívsebész kirúgása után halt meg egy beteg, akit nem tudtak már megműteni. Az Intézet tegnap azt állította, nem tudtak a betegről, Székely László és egy levél is cáfolta ezt.","shortLead":"Székely László szívsebész kirúgása után halt meg egy beteg, akit nem tudtak már megműteni. Az Intézet tegnap azt...","id":"20181005_Level_bizonyitja_hogy_a_kardiologiai_intezet_tudott_az_elhunyt_betegrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647e1ff3-3513-42f0-9562-4b3548426779","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Level_bizonyitja_hogy_a_kardiologiai_intezet_tudott_az_elhunyt_betegrol","timestamp":"2018. október. 05. 11:39","title":"Levél bizonyítja, hogy a kardiológiai intézet tudott az elhunyt betegről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8459d58b-20f9-4b45-9664-d7fb655260bf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kathryn Mayorga azt állítja, 2009-ben egy szállodai szobában erőszakolta meg a portugál klasszis. Ronaldo mindent tagad, de most egy videón látszik, ahogy a nővel táncol egy night clubban.","shortLead":"Kathryn Mayorga azt állítja, 2009-ben egy szállodai szobában erőszakolta meg a portugál klasszis. Ronaldo mindent...","id":"20181005_Videon_Ronaldo_ahogy_az_ot_eroszakkal_vadolo_novel_tancol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8459d58b-20f9-4b45-9664-d7fb655260bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb82cf0-0b1e-4661-ab52-2e3c3f3ec765","keywords":null,"link":"/sport/20181005_Videon_Ronaldo_ahogy_az_ot_eroszakkal_vadolo_novel_tancol","timestamp":"2018. október. 05. 18:56","title":"Videón Ronaldo, ahogy az őt erőszakkal vádoló nővel táncol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De addig sem tétlenkedik az állam: a termékdíjtörvény módosításával 2019-től durván nő az egyszer használatos műanyagok termékdíja. Egy csíkos bevásárlószatyor után már 38 forint lesz csak az adó mértéke.","shortLead":"De addig sem tétlenkedik az állam: a termékdíjtörvény módosításával 2019-től durván nő az egyszer használatos műanyagok...","id":"20181005_2021tol_teljesen_betiltjak_a_muanyag_zacskokat_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b20cc91-af2c-4539-9b2d-887b5afd007e","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_2021tol_teljesen_betiltjak_a_muanyag_zacskokat_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 05. 15:20","title":"2021-től teljesen betiltják a műanyag zacskókat Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95a8e02-f31e-4d83-942c-fc7cc8fb45d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lány 21 éves volt, amikor húgával együtt elrabolták az Iszlám Állam fegyveresei, és eladták szexrabszolgának. Sikerült megszöknie, és most azért küzd, hogy a rémálomnak vége legyen.","shortLead":"A lány 21 éves volt, amikor húgával együtt elrabolták az Iszlám Állam fegyveresei, és eladták szexrabszolgának...","id":"20181005_Mar_az_elso_pillanatban_lattam_hogy_senki_nem_segit_nekunk__korabban_a_Fokusznak_is_meselt_eleterol_a_Nobelbekedijas_Nadja_Murad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b95a8e02-f31e-4d83-942c-fc7cc8fb45d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e148a0d-a07a-48a7-8856-31ff37dcb87f","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Mar_az_elso_pillanatban_lattam_hogy_senki_nem_segit_nekunk__korabban_a_Fokusznak_is_meselt_eleterol_a_Nobelbekedijas_Nadja_Murad","timestamp":"2018. október. 05. 21:27","title":"Már az első pillanatban láttam, hogy senki nem segít nekünk – korábban a Fókusznak is mesélt életéről a Nobel-békedíjas Nadja Murad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Fokozott biztonsági előírások mellett, az előzetesen tervezettnél egy nappal később, kedden választják meg az Országos Bírói Tanács hiányzó négy tagját és az új póttagokat. Ez pedig új fejezet kezdetét jelentheti Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a bírói karon belüli bírálói küzdelmében.","shortLead":"Fokozott biztonsági előírások mellett, az előzetesen tervezettnél egy nappal később, kedden választják meg az Országos...","id":"20181005_Iteletido_Hando_leszamolna_az_ellenfeleivel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14fab94-1e94-4655-baa2-b961ea85fd50","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Iteletido_Hando_leszamolna_az_ellenfeleivel","timestamp":"2018. október. 05. 06:30","title":"Ítéletidő: most kiderül, mennyire rettegnek a bírák Handó Tünde hatalmától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]