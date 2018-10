Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely László szívsebész kirúgása után halt meg egy beteg, akit nem tudtak már megműteni. Az Intézet tegnap azt állította, nem tudtak a betegről, Székely László és egy levél is cáfolta ezt.","shortLead":"Székely László szívsebész kirúgása után halt meg egy beteg, akit nem tudtak már megműteni. Az Intézet tegnap azt...","id":"20181005_Level_bizonyitja_hogy_a_kardiologiai_intezet_tudott_az_elhunyt_betegrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647e1ff3-3513-42f0-9562-4b3548426779","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Level_bizonyitja_hogy_a_kardiologiai_intezet_tudott_az_elhunyt_betegrol","timestamp":"2018. október. 05. 11:39","title":"Levél bizonyítja, hogy a kardiológiai intézet tudott az elhunyt betegről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d962a4a-41b3-465b-b0b0-daf54152f2a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elsőfokú tárgyalás megrovással, a második felmentéssel zárult, a jogerős döntés szerint sem sértette meg Szily László Fásy Zsülike becsületét.","shortLead":"Az elsőfokú tárgyalás megrovással, a második felmentéssel zárult, a jogerős döntés szerint sem sértette meg Szily...","id":"20181005_Jogerosen_pert_nyert_egy_ujsagiro_Fasy_Zsulike_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d962a4a-41b3-465b-b0b0-daf54152f2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6730b4ce-8fdb-43b4-8746-6426166665ae","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Jogerosen_pert_nyert_egy_ujsagiro_Fasy_Zsulike_ellen","timestamp":"2018. október. 05. 16:24","title":"Jogerősen pert nyert egy újságíró Fásy Zsülike ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"A családi ridegséget is új nézőpontból ábrázolja első nagyjátékfilmjében, Schwechtje Mihály, a társadalmi jelenségekre érzékeny alkotó. Interjú.","shortLead":"A családi ridegséget is új nézőpontból ábrázolja első nagyjátékfilmjében, Schwechtje Mihály, a társadalmi jelenségekre...","id":"201840__schwechtje_mihaly_rendezo__gonosz_uzenetrol_terapiarol__novekedesi_hormonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5530d025-d086-46ac-a6d6-895d0c90e140","keywords":null,"link":"/kultura/201840__schwechtje_mihaly_rendezo__gonosz_uzenetrol_terapiarol__novekedesi_hormonok","timestamp":"2018. október. 06. 20:00","title":"\"Elárulnád, kinek üzengetsz egész nap? – Nem árulom el”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményt adott ki a Miniszterelnöki Sajtóiroda, Orbán pénteken nem találkozik Káslerrel.","shortLead":"Közleményt adott ki a Miniszterelnöki Sajtóiroda, Orbán pénteken nem találkozik Káslerrel.","id":"20181005_Orban_cafol_nem_rendelte_be_Kaslert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea5f6ed-0342-4bc6-9229-e74377e53a29","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Orban_cafol_nem_rendelte_be_Kaslert","timestamp":"2018. október. 05. 11:08","title":"Orbán cáfol, nem rendelte be Káslert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy bérkülönbségekkel kell számolnia","shortLead":"Nagy bérkülönbségekkel kell számolnia","id":"20181005_Boltban_dolgozna_Nem_mindegy_melyik_megyeben_probalkozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7287f993-e7da-4811-bcc7-efe3a812fa96","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Boltban_dolgozna_Nem_mindegy_melyik_megyeben_probalkozik","timestamp":"2018. október. 05. 13:10","title":"Boltban dolgozna? Nem mindegy, melyik megyében próbálkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9bbdce6-bc94-43e9-a05e-2d4efff69a7e","c_author":"Raben Group","category":"brandcontent","description":"Munka lenne, munkavállaló nincs. Már nehéz olyan iparágat találni, ahol a növekedést ne akadályozná a munkaerő felvételének, illetve megtartásának nehézsége. Ugyanakkor vannak jó példák, működő stratégiák is. ","shortLead":"Munka lenne, munkavállaló nincs. Már nehéz olyan iparágat találni, ahol a növekedést ne akadályozná a munkaerő...","id":"20180928_Munkaerovalsag_10_tipp_hogyan_szerezzuk_es_tartsuk_meg_a_jo_munkaerot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9bbdce6-bc94-43e9-a05e-2d4efff69a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3585ab2-b6e8-409c-88f7-f2d09453c901","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180928_Munkaerovalsag_10_tipp_hogyan_szerezzuk_es_tartsuk_meg_a_jo_munkaerot","timestamp":"2018. október. 05. 07:21","title":"Munkaerőválság: 10 tipp, hogyan szerezzük és tartsuk meg a jó munkaerőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Előre meg kell határozni, mit dokumentál a cég a készletnyilvántartó szoftverével, ha ugyanis valami nincs rendben, nehéz lesz azt kimagyarázni a NAV-nak.","shortLead":"Előre meg kell határozni, mit dokumentál a cég a készletnyilvántartó szoftverével, ha ugyanis valami nincs rendben...","id":"20181005_Igy_valhat_a_ceg_egy_keszletnyilvantarto_program_aldozatava_ha_jon_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c731d3f-87c4-43d8-907c-9fcacb88df53","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Igy_valhat_a_ceg_egy_keszletnyilvantarto_program_aldozatava_ha_jon_a_NAV","timestamp":"2018. október. 05. 11:10","title":"Így válhat a cég egy készletnyilvántartó program áldozatává, ha jön a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcb06fd-06d8-41fd-935c-a725675a1376","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök erőszakkal vádolt főbírójelöltje ellen szervezett tüntetést szerinte Soros és mások pénzelték.","shortLead":"Az elnök erőszakkal vádolt főbírójelöltje ellen szervezett tüntetést szerinte Soros és mások pénzelték.","id":"20181005_Mar_Trump_is_elkezdte_a_sorosozast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebcb06fd-06d8-41fd-935c-a725675a1376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad35ba88-b0ba-473d-8ad5-4bb49e6f802b","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Mar_Trump_is_elkezdte_a_sorosozast","timestamp":"2018. október. 05. 15:56","title":"Már Trump is elkezdte a sorosozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]