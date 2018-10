Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41ecb90c-664d-4770-9529-9508110161d2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hosszú büntetést kapott az a német házaspár, amely a Höxter városában lévő házukba becsalt nőket lelkileg és fizikailag bántalmazta.","shortLead":"Hosszú büntetést kapott az a német házaspár, amely a Höxter városában lévő házukba becsalt nőket lelkileg és fizikailag...","id":"20181006_Megszuletett_az_itelet_a_hoxteri_terrorhaza_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41ecb90c-664d-4770-9529-9508110161d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce31e0a-b449-48b3-8420-9ab1bc716a07","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Megszuletett_az_itelet_a_hoxteri_terrorhaza_ugyeben","timestamp":"2018. október. 06. 14:29","title":"Megszületett az ítélet a höxteri „terrorháza” ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fábián Károly nem valaki helyére jön, harmadikként az egészségügyi fejlesztésekért felel.","shortLead":"Fábián Károly nem valaki helyére jön, harmadikként az egészségügyi fejlesztésekért felel.","id":"20181005_Orban_uj_helyettes_allamtitkart_tett_az_egeszsegugy_elere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90e94d6-7152-4724-a91e-04b3d329b926","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Orban_uj_helyettes_allamtitkart_tett_az_egeszsegugy_elere","timestamp":"2018. október. 05. 10:30","title":"Orbán új helyettes államtitkárt tett az egészségügy élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2a162f-1917-4c33-86bf-f54ac4719a04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Székesfehérvár-Mór menetrendszerinti járaton történt az eset.","shortLead":"A Székesfehérvár-Mór menetrendszerinti járaton történt az eset.","id":"20181005_Az_utasoknak_kellett_tartaniuk_a_busz_padlojat_nehogy_lejojjon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c2a162f-1917-4c33-86bf-f54ac4719a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb94c3b-05fd-4514-a04a-2fa939d285fa","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181005_Az_utasoknak_kellett_tartaniuk_a_busz_padlojat_nehogy_lejojjon","timestamp":"2018. október. 05. 21:26","title":"Az utasoknak kellett tartaniuk a busz padlóját, nehogy lejöjjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95dec814-4a8b-45c2-8f0a-53b878463a2d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A vegyi fegyvereket ellenőrző nemzetközi ügynökség, egy amerikai atomipari vállalat, valamint több, doppingellenes ügynökség számítógépes rendszereibe akartak behatolni orosz állami megbízásra tevékenykedő hackerek – állítja több nyugati kormány. A britek, hollandok és amerikaiak már több mint tíz orosz állampolgárt vádolnak számítógépes bűncselekmények tervezésével és végrehajtásával. A Nyugat alighanem komoly ellenlépésekre készül.","shortLead":"A vegyi fegyvereket ellenőrző nemzetközi ügynökség, egy amerikai atomipari vállalat, valamint több, doppingellenes...","id":"20181004_Vilagszintu_hackelesi_akcioval_vadolja_Moszkvat_a_nyugat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95dec814-4a8b-45c2-8f0a-53b878463a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de767d3d-9bdd-44c1-a631-143f8585af7c","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Vilagszintu_hackelesi_akcioval_vadolja_Moszkvat_a_nyugat","timestamp":"2018. október. 04. 18:30","title":"Orosz kémek minden postafiókban? Világszintű hackelési akciót gyanít a Nyugat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményt adott ki a Miniszterelnöki Sajtóiroda, Orbán pénteken nem találkozik Káslerrel.","shortLead":"Közleményt adott ki a Miniszterelnöki Sajtóiroda, Orbán pénteken nem találkozik Káslerrel.","id":"20181005_Orban_cafol_nem_rendelte_be_Kaslert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea5f6ed-0342-4bc6-9229-e74377e53a29","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Orban_cafol_nem_rendelte_be_Kaslert","timestamp":"2018. október. 05. 11:08","title":"Orbán cáfol, nem rendelte be Káslert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e357c1b4-9206-4da9-ba77-92d206bdb46c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A kamerás mobilok által évek óta szorongatott fényképezőgép-piac szereplői új irányba indultak el. A korábbiaknál kisebb méretű, de egyre nagyobb szenzorral szerelt masinákkal a „kompakt képminőségre” helyezik a hangsúlyt.","shortLead":"A kamerás mobilok által évek óta szorongatott fényképezőgép-piac szereplői új irányba indultak el. A korábbiaknál...","id":"201840__fenykepezogepek__trendfordulo__egy_kis_nagyzolas__belul_tagasabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e357c1b4-9206-4da9-ba77-92d206bdb46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa80ac7-c5d8-4af9-adaa-d5e659d042cc","keywords":null,"link":"/tudomany/201840__fenykepezogepek__trendfordulo__egy_kis_nagyzolas__belul_tagasabb","timestamp":"2018. október. 06. 13:30","title":"Hagyják a dagadt gépet másra: új gépkategóriát találtak maguknak a hobbifotósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdcc8a20-1b30-4b6b-87bd-61d9eec8a9b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mükénéi korszakból származó síremlékből értékes leletek kerültek elő.","shortLead":"A mükénéi korszakból származó síremlékből értékes leletek kerültek elő.","id":"20181005_3500_evesnel_is_regebbi_sertetlen_sirt_tartak_fel_gorogorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdcc8a20-1b30-4b6b-87bd-61d9eec8a9b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a9929e-9dcd-4341-bb83-298e513bf6cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_3500_evesnel_is_regebbi_sertetlen_sirt_tartak_fel_gorogorszagban","timestamp":"2018. október. 05. 12:30","title":"3500 évesnél is régebbi, sértetlen sírt tártak fel Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szíriai férfit Németországban csukták le, mert állítólag nem fizetett be egy lopás miatt kiszabott bírságot. Aztán kiderült, hogy még csak nem is hasonlít a valódi elkövetőre.","shortLead":"A szíriai férfit Németországban csukták le, mert állítólag nem fizetett be egy lopás miatt kiszabott bírságot. Aztán...","id":"20181005_Bortontuzben_meghalt_egy_fogoly_akinek_egyebkent_nem_is_kellett_volna_bortonben_lennie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7468089-d630-4a3b-b857-4464ba178c90","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Bortontuzben_meghalt_egy_fogoly_akinek_egyebkent_nem_is_kellett_volna_bortonben_lennie","timestamp":"2018. október. 05. 18:50","title":"Börtöntűzben meghalt egy fogoly, akinek egyébként nem is kellett volna börtönben lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]