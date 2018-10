Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legismertebb természettudósa, David Attenborough szerint bár a népességnövekedés előbb-utóbb magától is helyreáll, addigra már valószínűleg késő lesz az emberiség számára.","shortLead":"A világ legismertebb természettudósa, David Attenborough szerint bár a népességnövekedés előbb-utóbb magától is...","id":"20181009_david_attenborough_klimavaltozas_tulnepesedes_eghajlatvaltozas_dynasties_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1eba63e-d222-4e5d-b37e-630ba9e880ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_david_attenborough_klimavaltozas_tulnepesedes_eghajlatvaltozas_dynasties_video","timestamp":"2018. október. 09. 09:03","title":"Megszólalt David Attenborough: meg kell állítanunk a népességnövekedést, különben végünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3762dc11-cf95-4e06-a441-49a3fc8e605f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A diákok nem tanulják majd olyan részletesen az egyetemes történelmet, mint eddig, helyette inkább az egyes események feldolgozására jut több idő.","shortLead":"A diákok nem tanulják majd olyan részletesen az egyetemes történelmet, mint eddig, helyette inkább az egyes események...","id":"20181009_Kevesebb_lehet_a_tortenelem_tananyag_az_uj_NATban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3762dc11-cf95-4e06-a441-49a3fc8e605f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1708248-706c-4939-8622-fd7502f0281a","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Kevesebb_lehet_a_tortenelem_tananyag_az_uj_NATban","timestamp":"2018. október. 09. 09:12","title":"Kevesebb lehet a történelem tananyag az új NAT-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tombol a vénasszonyok nyara.","shortLead":"Tombol a vénasszonyok nyara.","id":"20181009_Sok_napsutes_semmi_csapadek_igazi_kiranduloido_lesz_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c684525-d0ac-44f7-8a78-1ba1bdd42954","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Sok_napsutes_semmi_csapadek_igazi_kiranduloido_lesz_ma","timestamp":"2018. október. 09. 05:10","title":"Sok napsütés, semmi csapadék: igazi kirándulóidő lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136587b5-c8ab-4c2d-93b6-5769c5261efa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szélsőséges oldal listázni kezdte a kettős állampolgársággal rendelkező kárpátaljai magyarokat, Ukrajna pedig el is kezdi átvilágítani a listázott tisztviselőket.","shortLead":"Egy szélsőséges oldal listázni kezdte a kettős állampolgársággal rendelkező kárpátaljai magyarokat, Ukrajna pedig el is...","id":"20181010_Bekerettek_az_ukran_nagykovetet_mert_Ukrajnaban_halallistat_allitanak_ossze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=136587b5-c8ab-4c2d-93b6-5769c5261efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b3d84d-ffbe-460d-9caa-0b43713d9370","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Bekerettek_az_ukran_nagykovetet_mert_Ukrajnaban_halallistat_allitanak_ossze","timestamp":"2018. október. 10. 12:24","title":"Szijjártóék bekérették a nagykövetet, mert Ukrajnában \"halállistát állítanak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kényszertörlési eljárás feltételeit és az eljárás alatti adóbevallási kötelezettségekről készített összefoglalót az Adózóna.","shortLead":"A kényszertörlési eljárás feltételeit és az eljárás alatti adóbevallási kötelezettségekről készített összefoglalót...","id":"20181009_Nem_eleg_ha_torlik_az_ember_ceget_meg_a_NAVval_is_foglalkoznia_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d7398e-7b46-4f5b-ae69-cd0979c6f1c4","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Nem_eleg_ha_torlik_az_ember_ceget_meg_a_NAVval_is_foglalkoznia_kell","timestamp":"2018. október. 09. 13:29","title":"Nem elég, ha törlik az ember cégét, még a NAV-val is foglalkoznia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d18cfa-00e7-481f-a2d0-a0a8b9b9bf20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell búcsút venniük a Windows nagy őszi frissítésének hibája miatt törlődött fájloktól a felhasználóknak. A Microsoft mindenkinek segít, aki pórul járt az update telepítése után.","shortLead":"Nem kell búcsút venniük a Windows nagy őszi frissítésének hibája miatt törlődött fájloktól a felhasználóknak...","id":"20181008_microsoft_windows_10_oszi_frissites_telepitese_fajlok_torlese_microsoft_magyarorszag_telefonszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79d18cfa-00e7-481f-a2d0-a0a8b9b9bf20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87449de6-5faf-4c5b-98fb-4262fe98a59d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_microsoft_windows_10_oszi_frissites_telepitese_fajlok_torlese_microsoft_magyarorszag_telefonszam","timestamp":"2018. október. 08. 19:30","title":"Önnél is beütött a baj az utolsó Windows-frissítéssel? Visszaadja a törölt fájlokat a Microsoft, csak kérni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d0b0bc-b64a-4c6d-9f19-3c0b737b9b8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük a Petőfi Irodalmi Múzeum intézményi és szellemi integritása került veszélybe.","shortLead":"Szerintük a Petőfi Irodalmi Múzeum intézményi és szellemi integritása került veszélybe.","id":"20181009_A_Szepirok_Tarsasaga_levelben_aggodik_Prohle_Gergely_menesztese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16d0b0bc-b64a-4c6d-9f19-3c0b737b9b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e6e83c-5c80-47c7-b694-79250d089dae","keywords":null,"link":"/kultura/20181009_A_Szepirok_Tarsasaga_levelben_aggodik_Prohle_Gergely_menesztese_miatt","timestamp":"2018. október. 09. 09:49","title":"A Szépírók Társasága levélben aggódik Prőhle Gergely menesztése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Bellingcat nevű brit oknyomozó csoport szerint a Szkripal-ügy második gyanúsítottja az orosz katonai hírszerzés (GU) katonaorvosa.","shortLead":"A Bellingcat nevű brit oknyomozó csoport szerint a Szkripal-ügy második gyanúsítottja az orosz katonai hírszerzés (GU...","id":"20181008_azonosithattak_a_masik_novicsokos_tamadot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19da88d3-adae-40a9-9d99-6b2be70f4fc3","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_azonosithattak_a_masik_novicsokos_tamadot","timestamp":"2018. október. 08. 22:17","title":"Azonosították a másik novicsokos támadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]