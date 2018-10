Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cde1763a-4e60-4945-8c8f-7fa89fdecd4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ egyik vezető turisztikai lapja, a Condé Nast Traveler az idén is összeállította a legjobb hotelek toplistáját, idén majdnem 430 000 olvasó töltötte ki az értékelést. ","shortLead":"A világ egyik vezető turisztikai lapja, a Condé Nast Traveler az idén is összeállította a legjobb hotelek toplistáját...","id":"20181012_Tobb_szazezer_olvaso_szavazott_KozepEuropa_legjobb_hotelerol_a_tavalyi_ezustermes_lett_az_idei_befuto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cde1763a-4e60-4945-8c8f-7fa89fdecd4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc515291-81ba-48d4-9875-8323a0a21ac9","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Tobb_szazezer_olvaso_szavazott_KozepEuropa_legjobb_hotelerol_a_tavalyi_ezustermes_lett_az_idei_befuto","timestamp":"2018. október. 12. 10:17","title":"Több százezer olvasó szavazata alapján egy budapesti hotel a legjobb Közép-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11519c1-5ded-4b0a-af10-526e8f801864","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ma ismert internet a következő évtizedre teljesen eltűnhet, a helyét pedig egy kétpólusú hálózat válthatja fel. Az egyik póluson minden Kínához vezet majd.","shortLead":"A ma ismert internet a következő évtizedre teljesen eltűnhet, a helyét pedig egy kétpólusú hálózat válthatja fel...","id":"20181011_internet_cenzura_internet_ketteszakadasa_eric_schmidt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f11519c1-5ded-4b0a-af10-526e8f801864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898c3c40-a7ba-4035-9487-deb14a7d2a66","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_internet_cenzura_internet_ketteszakadasa_eric_schmidt","timestamp":"2018. október. 11. 10:03","title":"Nem akárki mondja: ketté fog szakadni az internet, jön a digitális vasfüggöny ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9dc1a6-7648-4fb0-bec5-06b31e8ba81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu információi szerint a minisztériumokból és kormányzati háttérintézményekből hamarosan elbocsátottakkal növelné meg a kormány a hivatásos katonák és a tartalékosok létszámát.","shortLead":"A 24.hu információi szerint a minisztériumokból és kormányzati háttérintézményekből hamarosan elbocsátottakkal növelné...","id":"20181012_magyar_honvedseg_tartalekosok_allamigazgatas_elbocsatasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c9dc1a6-7648-4fb0-bec5-06b31e8ba81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396a50cb-1e76-4ea1-afa6-7925ea6995dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_magyar_honvedseg_tartalekosok_allamigazgatas_elbocsatasok","timestamp":"2018. október. 12. 07:14","title":"Tartalékosokat csinálnának az államigazgatásból kirúgottakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2662c8e8-8523-442a-a887-646da852f8a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy mely személyautóknak van esélye arra, hogy jövőre bezsebelhessék a rangos díjat.","shortLead":"Vázoljuk, hogy mely személyautóknak van esélye arra, hogy jövőre bezsebelhessék a rangos díjat.","id":"20181011_a_2019es_ev_autoja_egy_dacia_de_akar_egy_rollsroyce_is_nyerhet_coty","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2662c8e8-8523-442a-a887-646da852f8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80eb416-7d74-4144-9c06-afea9f67df89","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_a_2019es_ev_autoja_egy_dacia_de_akar_egy_rollsroyce_is_nyerhet_coty","timestamp":"2018. október. 11. 06:41","title":"A 2019-es Év Autója: egy Dacia, de akár egy Rolls-Royce is nyerhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9122e3ef-d71e-4bcd-a5c8-2ad2c2fad4a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"13 ember ölt meg eddig, most ötszázan vadásznak rá.","shortLead":"13 ember ölt meg eddig, most ötszázan vadásznak rá.","id":"20181012_Calvin_Kleinparfummel_vadasznak_a_gyilkos_tigrisre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9122e3ef-d71e-4bcd-a5c8-2ad2c2fad4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040f5376-0b1b-409b-a217-8c82ab1fcc74","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Calvin_Kleinparfummel_vadasznak_a_gyilkos_tigrisre","timestamp":"2018. október. 12. 09:11","title":"Calvin Klein-parfümmel vadásznak a gyilkos tigrisre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külügyminiszter szerint az ukrán állam áll egy szélsőséges honlap mögött.","shortLead":"A külügyminiszter szerint az ukrán állam áll egy szélsőséges honlap mögött.","id":"20181011_Szijjarto_Ukrajnaban_allami_gyuloletkampany_zajlik_a_magyarok_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cce11c9-21ae-4dcf-82cc-ffe01290aec7","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Szijjarto_Ukrajnaban_allami_gyuloletkampany_zajlik_a_magyarok_ellen","timestamp":"2018. október. 11. 09:29","title":"Szijjártó: Ukrajnában állami gyűlöletkampány zajlik a magyarok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz egyik párt jelöltje sem, de minden párt támogatására számít.","shortLead":"Nem lesz egyik párt jelöltje sem, de minden párt támogatására számít.","id":"20181011_Puzser_Robert_is_bejelentkezett_a_fopolgarmesteri_szekert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741e722c-1d7a-48cf-b299-1f681100dbd6","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Puzser_Robert_is_bejelentkezett_a_fopolgarmesteri_szekert","timestamp":"2018. október. 11. 05:15","title":"Puzsér bejelentette: indul főpolgármesternek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Energiahatékony szociális lakások tervével pályázott Zugló az EU városfejlesztési pénzeire, és nyert.","shortLead":"Energiahatékony szociális lakások tervével pályázott Zugló az EU városfejlesztési pénzeire, és nyert.","id":"20181010_Brusszeltol_kap_Zuglo_penzt_szocialis_lakasok_epitesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba28cbe-dee1-42b4-9a88-092b74221a1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Brusszeltol_kap_Zuglo_penzt_szocialis_lakasok_epitesere","timestamp":"2018. október. 10. 17:55","title":"Brüsszeltől kap Zugló pénzt szociális lakások építésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]