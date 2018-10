Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f90e4f6b-2b0a-44ee-b090-044e3d62aaee","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A negyvenes éveinkben leszünk azok, akik vagyunk – akár teljesen mások, mint akik eddig voltunk. Leszámol egymással az elképzelt és a valós énünk, és remélhetőleg az utóbbi győz. Pamela Druckerman úgy döntött, megpróbálja megragadni a negyvenes évek lényegét, és rájött, hogy valójában senki sem érti igazán. Csak az biztos, hogy ilyenkor fontos változáson megyünk keresztül. Meg az, hogy a franciák ezt is jobban csinálják. A Bonjour Madame című könyv szerzőjével beszélgettünk.","shortLead":"A negyvenes éveinkben leszünk azok, akik vagyunk – akár teljesen mások, mint akik eddig voltunk. Leszámol egymással...","id":"20181010_pamela_druckerman_negyvenesek_bonjour_madame","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f90e4f6b-2b0a-44ee-b090-044e3d62aaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f489bc-2067-4d8b-bf04-5400c4528f91","keywords":null,"link":"/elet/20181010_pamela_druckerman_negyvenesek_bonjour_madame","timestamp":"2018. október. 10. 17:00","title":"Negyvenes? Akkor ideje komolyan venni, hogy ez már az élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d117c4f-658e-4ce1-a64e-9365e1c6fd37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két férfi „gyűjtötte be” azokat az autókat, amelyeket Zalaegerszegen találtak meg a rendőrök.","shortLead":"Két férfi „gyűjtötte be” azokat az autókat, amelyeket Zalaegerszegen találtak meg a rendőrök.","id":"20181011_Nem_az_one_az_egyik_auto_ezek_kozul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d117c4f-658e-4ce1-a64e-9365e1c6fd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee2aa6d-e481-48b0-84a4-6ee064348f74","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_Nem_az_one_az_egyik_auto_ezek_kozul","timestamp":"2018. október. 11. 11:38","title":"Nem az öné az egyik autó ezek közül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc7fe41-6bfe-4faf-931f-3539aec2522e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Meglepő módon a férfiakat jobban védi a nagycsalád, mint a nőket. Az összefüggést a tudósok 178 országból származó adatok értékelésével állapították meg. ","shortLead":"Meglepő módon a férfiakat jobban védi a nagycsalád, mint a nőket. Az összefüggést a tudósok 178 országból származó...","id":"20181010_kisebb_esellyel_lesz_rakos_aki_nagy_csaladban_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccc7fe41-6bfe-4faf-931f-3539aec2522e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b4c54c-02f0-4982-bf55-4aad67d823d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_kisebb_esellyel_lesz_rakos_aki_nagy_csaladban_el","timestamp":"2018. október. 10. 17:34","title":"Kisebb eséllyel lesz rákos, aki nagy családban él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy normális előválasztás kell, és akkor elindul a főpolgármester-jelöltségért Zugló polgármestere, az MSZP-P egykori miniszterelnök-jelöltje, Karácsony Gergely.","shortLead":"Egy normális előválasztás kell, és akkor elindul a főpolgármester-jelöltségért Zugló polgármestere, az MSZP-P egykori...","id":"20181010_Karacsony_elindulna_Tarlos_ellen_de_van_egy_feltetele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b6c3a6-0ee0-45b8-9733-41589c0d23cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Karacsony_elindulna_Tarlos_ellen_de_van_egy_feltetele","timestamp":"2018. október. 10. 11:46","title":"Karácsony elindulna Tarlós ellen, de van egy feltétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71fed8f-b4d2-44c0-a7e8-991518d6c916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A témában Hadházy Ákos, az LMP volt társelnöke kezdeményezett aláírásgyűjtést.","shortLead":"A témában Hadházy Ákos, az LMP volt társelnöke kezdeményezett aláírásgyűjtést.","id":"20181011_A_Jobbik_beall_Hadhazy_moge_tamogatjak_az_Europai_Ugyeszseghez_valo_csatlakozast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e71fed8f-b4d2-44c0-a7e8-991518d6c916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06720c2a-6916-40a0-a09c-ea705fbeb095","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_Jobbik_beall_Hadhazy_moge_tamogatjak_az_Europai_Ugyeszseghez_valo_csatlakozast","timestamp":"2018. október. 11. 17:59","title":"A Jobbik beáll Hadházy mögé, támogatják az Európai Ügyészséghez való csatlakozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439a921a-d5bc-4fd3-850a-873429881e15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonos háttérképek egyedi ruhába öltöztetik a készülékünket. Persze hogy szeretjük váltogatni ezeket a képeket, főleg ha olyan fotók közül választhatunk, amelyek nagyfelbontásúak, szépek, különlegesek. Épp ilyeneket kínál a Google most frissített alkalmazása.","shortLead":"Az okostelefonos háttérképek egyedi ruhába öltöztetik a készülékünket. Persze hogy szeretjük váltogatni ezeket...","id":"20181012_google_wallpapers_app_frissitese_az_uj_pixelek_megjelenese_kapcsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=439a921a-d5bc-4fd3-850a-873429881e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309b1ee6-370f-4731-968b-5a10c99de29f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_google_wallpapers_app_frissitese_az_uj_pixelek_megjelenese_kapcsan","timestamp":"2018. október. 12. 10:03","title":"Frissült egy látványos Google-alkalmazás, megszépítheti vele a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cbae952-d6c7-41e2-be5f-6c005a438e4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt miniszterelnök továbbra is azt akarja elérni, hogy új referendum döntsön a szerinte katasztrofális lépésről.","shortLead":"A volt miniszterelnök továbbra is azt akarja elérni, hogy új referendum döntsön a szerinte katasztrofális lépésről.","id":"20181011_Blair_nem_adja_fel_uj_nepszavazast_akar_a_Brexitrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cbae952-d6c7-41e2-be5f-6c005a438e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499f10b7-2ebd-4b32-97d8-fdddf9f83929","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Blair_nem_adja_fel_uj_nepszavazast_akar_a_Brexitrol","timestamp":"2018. október. 11. 11:30","title":"Blair nem adja fel: új népszavazást akar a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyolcszoros olimpiai bajnok síkfutó előtt nagyon fontos, meghatározó mérkőzés áll.","shortLead":"A nyolcszoros olimpiai bajnok síkfutó előtt nagyon fontos, meghatározó mérkőzés áll.","id":"20181010_usain_bolt_foci_ausztralia_felkeszulesi_meccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7497f0a-19e1-422b-876b-5ef39059a4b4","keywords":null,"link":"/sport/20181010_usain_bolt_foci_ausztralia_felkeszulesi_meccs","timestamp":"2018. október. 10. 15:43","title":"Pénteken eldőlhet, lesz-e focista Usain Boltból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]