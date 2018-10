A mérkőzés eseményei

Zúg a Ria-Ria-Hungária a szurkolóktól, a hangulatra nem lehet panasz. A 2. percben megvolt az első lövés, méghozzá az észtektől, pár másodpercre rá jött is az első szöglet, szintén tőlük. Egyik lövés sem volt veszélyes. A magyaroknak egyelőre a labdát sem sikerült szerezniük, nemhogy birtokolniuk. Érezhetően az észtek irányítják a meccs ezen perceit.

A 10. percig tartott az észt nyomás. A magyarok ezután érezhetően bátrabbak lettek, az átadások is precízebbek, komolyabb támadást viszont továbbra sem tudtunk összehozni. Az észtek közben taktikát váltottak: minden mindegy alapon lőnek, amit tudnak. Néha egymást is.

© MTI/AP/Liis Treimann

A 18. percben óriási hibát vétünk, Klenheisler hátra passzolja a labdát, de a lövés túl erős és célt is téveszt, azonnal lecsap rá az egyik érkező észt. Orbán próbálja elszedni tőle, de késő, Vassiljev jobbal 17 méterről rálövi. A jobb alsó sarok előtt fogta meg Gulácsi. Volt benne erő, ez akár be is mehetett volna.

Meg is van az első gól: a 21. percben Luts révén vezetést szerez az észt válogatott. A kapu jobb sarkába ment labda, védhetetlen volt. Az azt megelőző másodpercek jó kihasználásával azonban megállíthattuk volna a támadást. Ezt most nagyon elrontottuk.

A 24. percben Nagy Dominik bravúra érkezésével és pontos lövésével kiegyenlítenek a magyarok. Ez tényleg gyönyörű gól volt. Az állás tehát 1–1. Henri Anier közben sárgát kap Kádár megrúgásáért.

Az elmúlt 5 percben megint beállt a játék, a magyarok láthatóan kivárnak, kicsit visszább is vettek az irányításból. Az okot értjük, de azért csak jó lenne még egyet rúgni. Nagy Ádám közben összetalálkozik az észt kapussal, utóbbi a földre kerülve fájlalja a combját. Eddig egyébként kifejezetten fegyelmezetten játszottunk, már abban az értelemben legalábbis, hogy senki nem gyűjtött be sárgát.

Előzmények

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata az észtek elleni meccsen: Gulácsi Péter - Lovrencsics Gergő, Willi Orbán, Kádár Tamás, Baráth Botond - Nagy Ádám, Kleinheisler László - Nagy Dominik, Kovács István, Sallai Roland - Szalai Ádám

Ez azt jelenti, hogy a pénteki athéni mérkőzéséhez képest négy helyen változott a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata, amely 20.45-től lépett pályára hétfő este Tallinnban az észt együttes ellen. Marco Rossi szövetségi kapitány csapatában az 1-0-ra elvesztett athéni összecsapás kezdő tizenegyéből kikerült a sárga lapok miatt eltiltott Fiola Attila, illetve Bese Barnabás, Varga Roland és Kalmár Zsolt. Helyüket az újonc Baráth Botond, továbbá Lovrencsics Gergő, Nagy Dominik és Kovács István vette át.

A magyarok piros szerelésben léptek pályára a mérkőzésen az A. Le Coq Arenában. A játékvezető a török Halis Özkahya.