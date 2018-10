Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59df8dd4-0a27-4b0a-be64-7600c013e7bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tíz perccel a felszállás után visszafordították az amerikai first lady repülőjét.","shortLead":"Tíz perccel a felszállás után visszafordították az amerikai first lady repülőjét.","id":"20181017_Fustolni_kezdett_a_repulo_amellyel_Melania_Trump_utazott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59df8dd4-0a27-4b0a-be64-7600c013e7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6557d695-8102-4c1c-9bd3-aa445d85a171","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Fustolni_kezdett_a_repulo_amellyel_Melania_Trump_utazott","timestamp":"2018. október. 17. 16:04","title":"Füstölni kezdett a repülő, amellyel Melania Trump utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Trump megígérte a háborút a választási kampány során, de azután egy éven át ment a nagy barátkozás: Hszi Csin-ping elnököt a floridai Fehér Házban fogadták. Aztán Donald Trump a Tiltott városban ebédelt Pekingben, ahol ez a kiváltság csak nagyon kevés külföldi vendégnek jár ki. Aztán mégiscsak megindult az offenzíva, a büntető vámok özöne, de miért?","shortLead":"Trump megígérte a háborút a választási kampány során, de azután egy éven át ment a nagy barátkozás: Hszi Csin-ping...","id":"20181017_Egy_konyv_miatt_inditott_Trump_kereskedelmi_haborut_Kina_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a06ad3-f0b4-4ff5-bf65-b6c830e4a13a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Egy_konyv_miatt_inditott_Trump_kereskedelmi_haborut_Kina_ellen","timestamp":"2018. október. 17. 12:59","title":"Egy könyv miatt indított Trump kereskedelmi háborút Kína ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök közösségi oldalán, egy videóban számolt be a találkozóról.","shortLead":"A miniszterelnök közösségi oldalán, egy videóban számolt be a találkozóról.","id":"20181018_A_bevandorlas_veszelyes__videoban_ertekelte_az_EUcsucsot_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5bbfb4-b3d6-472b-8791-4c3cb26dc35d","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_A_bevandorlas_veszelyes__videoban_ertekelte_az_EUcsucsot_Orban_Viktor","timestamp":"2018. október. 18. 18:09","title":"\"A bevándorlás veszélyes\" – videóban értékelte az EU-csúcsot Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most túrt elő egy hét évvel ezelőtti tanulmányt az Origo, amit az MTI sietett azonnal közzé is tenni. ","shortLead":"Most túrt elő egy hét évvel ezelőtti tanulmányt az Origo, amit az MTI sietett azonnal közzé is tenni. ","id":"20181018_2011es_tanulmannyal_indokolja_az_Origo_es_az_MTI_a_lakastakarekok_kinyirasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66646585-db89-4683-a730-81a39a132881","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_2011es_tanulmannyal_indokolja_az_Origo_es_az_MTI_a_lakastakarekok_kinyirasat","timestamp":"2018. október. 18. 15:17","title":"2011-es tanulmánnyal indokolja az Origo és az MTI a lakástakarékok kinyírását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A benzin ára 399 forint, a gázolajé 433 forint lett.","shortLead":"A benzin ára 399 forint, a gázolajé 433 forint lett.","id":"20181017_Olcsobb_lett_a_benzin_es_a_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59147cb-65b1-4966-9a90-b37b29309bd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Olcsobb_lett_a_benzin_es_a_gazolaj","timestamp":"2018. október. 17. 05:22","title":"Olcsóbb lett a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hete történt baleset a Bajkonurból elstartoló Szojuz űrhajóval, szerencsére mindkét űrhajós túlélte az incidenst. Most az amerikai Nick Hague mesélt arról, milyen volt átélni a baleset pillanatait.","shortLead":"Egy hete történt baleset a Bajkonurból elstartoló Szojuz űrhajóval, szerencsére mindkét űrhajós túlélte az incidenst...","id":"20181018_szojuz_urhajo_baleset_nick_hague_alekszej_ovcsinyin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf6e764-3fd7-452e-b7a3-88e6884d56e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_szojuz_urhajo_baleset_nick_hague_alekszej_ovcsinyin","timestamp":"2018. október. 18. 15:43","title":"Szojuz-baleset: összevissza dobálta az űrhajó az utasokat, 7G-s erő hatott rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ce53c8-ff1b-4724-af29-a30b0d72c40a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas ziccert hagy ki az LMP, ha nem áll be egységesen a főpolgármester-jelöltnek bejelentkező Puzsér Róbert mögé, ezzel ráadásul felrázhatnák a politikát – ezt írta a párt országgyűlési képviselője, Ungár Péter egy belső levélben, amiben azt is felveti: Puzsér támogatása lehetne az alap a Jobbik–LMP-együttműködéséhez is. Szerinte a pártot az húzná ki a gödörből, ha a radikalizálódó hangnem helyett a mérsékelt, visszafogottabb stílushoz térnének vissza.","shortLead":"Hatalmas ziccert hagy ki az LMP, ha nem áll be egységesen a főpolgármester-jelöltnek bejelentkező Puzsér Róbert mögé...","id":"20181018_Puzser_mellett_agital_Ungar_Peter_egy_LMPs_belso_levelezesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52ce53c8-ff1b-4724-af29-a30b0d72c40a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df9f3dd-1151-44e6-b768-d2de09733803","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Puzser_mellett_agital_Ungar_Peter_egy_LMPs_belso_levelezesben","timestamp":"2018. október. 18. 11:08","title":"Puzsérral húzná ki a gödörből Ungár Péter az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d70fdae-a4e8-46d0-b7cb-68e11983ddbb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Évente már tízezreket vonzanak azok a tematikus séták, amelyeken a város kevésbé ismert oldalát mutatják be a résztvevőknek, általában egy-egy szakértő vezetésével.","shortLead":"Évente már tízezreket vonzanak azok a tematikus séták, amelyeken a város kevésbé ismert oldalát mutatják be...","id":"20181017_Egyre_nepszerubb_Budapesten_a_setaturizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d70fdae-a4e8-46d0-b7cb-68e11983ddbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752390cd-9afe-4ff1-aed8-689b993df42b","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Egyre_nepszerubb_Budapesten_a_setaturizmus","timestamp":"2018. október. 17. 06:09","title":"Egyre népszerűbb Budapesten a sétaturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]