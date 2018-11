Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f81dc211-b0b0-4616-afda-b109c3f548e0","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Páratlan diadalmenet volt Faludy György hazatérése, amikor 32 évnyi emigráció után tapogatódzó látogatásra érkezett Budapestre. Legendás Villon-fordítása 100 ezer példányban jelent meg, alig győzte a dedikálásokat, sokan köszöntötték az MDF-től az SZDSZ elődszervezetén és a Fidesz-alapító szakkollégistákon át Csoóri Sándorig és Mészöly Miklósig.","shortLead":"Páratlan diadalmenet volt Faludy György hazatérése, amikor 32 évnyi emigráció után tapogatódzó látogatásra érkezett...","id":"201839__faludy_gyorgy__diadalut_1988ban__magyarnak_befogadva__az_oreg_tolgy_latogatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f81dc211-b0b0-4616-afda-b109c3f548e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13164879-69fb-48dd-b516-d4b9e90f5a87","keywords":null,"link":"/kultura/201839__faludy_gyorgy__diadalut_1988ban__magyarnak_befogadva__az_oreg_tolgy_latogatasa","timestamp":"2018. november. 04. 15:30","title":"Szokatlan nemzeti egységben szerették agyon 1988-ban, nálunk költővel ilyen azóta sem történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e915a19c-08c2-488f-9349-aaa538f402b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181105_Lenke_neni_leleplez_Orbanek_nemzeti_konzultacioja_osszefugg_a_szemetbalheval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e915a19c-08c2-488f-9349-aaa538f402b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea7012d-5a98-4d30-96e4-d7622b6a5140","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Lenke_neni_leleplez_Orbanek_nemzeti_konzultacioja_osszefugg_a_szemetbalheval","timestamp":"2018. november. 05. 16:39","title":"Lenke néni leleplez: Orbánék nemzeti konzultációja összefügg a szemétbalhéval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e75e23-c717-42b5-a66e-f5c8f22fe7e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több magyar facebookozó hírfolyamában jelent meg néhány, a Facebook nevében feltett, orrsprayhasználattal kapcsolatos kérdés.","shortLead":"Több magyar facebookozó hírfolyamában jelent meg néhány, a Facebook nevében feltett, orrsprayhasználattal kapcsolatos...","id":"20181105_orrspray_tamogatoi_felmeres_facebook_hirdetes_celzott_reklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39e75e23-c717-42b5-a66e-f5c8f22fe7e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e81e8e-4451-4472-9e8e-c2e00e015943","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_orrspray_tamogatoi_felmeres_facebook_hirdetes_celzott_reklam","timestamp":"2018. november. 05. 09:03","title":"Fura kérdéseket dobál föl a magyaroknak a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"980e871c-4567-454f-b32b-cb9b6e069567","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"vilag","description":"Az orosz elnök és Sebastian Kurz kancellár idén már négy találkozón van túl, Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor csak kettőn. Nem ezért, de Kurz és Orbán viszonya nem felhőtlen. A menekültügyben elfoglalt álláspontja miatt a magyar kormány nagy reményeket fűzött ugyan a fiatal osztrák politikus hatalomra kerüléséhez, aztán kiderült, hogy az illiberalizmust nem szereti. ","shortLead":"Az orosz elnök és Sebastian Kurz kancellár idén már négy találkozón van túl, Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor csak...","id":"201841__osztrakorosz_vizitek__kulunleges_kapcsolat__gazugyek__erdekek_menten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=980e871c-4567-454f-b32b-cb9b6e069567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad04072-fa80-4ef6-a326-27c4d63b7dc4","keywords":null,"link":"/vilag/201841__osztrakorosz_vizitek__kulunleges_kapcsolat__gazugyek__erdekek_menten","timestamp":"2018. november. 04. 11:00","title":"Az osztrák kormányfő többször találkozik Putyinnal, de másképp a barátja, mint Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74863fe5-55fd-4395-ab1c-0d48674aa38d","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"A növényevő őshüllő teljes csontvázát rekonstruálni tudják majd a leletek alapján.","shortLead":"A növényevő őshüllő teljes csontvázát rekonstruálni tudják majd a leletek alapján.","id":"20181104_Egy_eddig_ismeretlen_dinoszauruszfajt_fedeztek_fel_Argentinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74863fe5-55fd-4395-ab1c-0d48674aa38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905f32d7-05bb-42fd-8409-8d69dc7ab9d4","keywords":null,"link":"/_tudomany/20181104_Egy_eddig_ismeretlen_dinoszauruszfajt_fedeztek_fel_Argentinaban","timestamp":"2018. november. 04. 18:14","title":"Egy eddig ismeretlen dinoszauruszfajt fedeztek fel Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7152f9-a713-4502-b001-f7d480f04ced","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közép-európai szinten is jelentős cégcsoport alakulhat ki Balogh Levente vezetésével. Az ásványvízkirálynak sosem okozott gondot eladni valamit, és most még azzal sem kell bíbelődnie, hogy felépítsen egy márkát.","shortLead":"Közép-európai szinten is jelentős cégcsoport alakulhat ki Balogh Levente vezetésével. Az ásványvízkirálynak sosem...","id":"20181105_balogh_levente_szentkirlyi_kmv_pepsico","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb7152f9-a713-4502-b001-f7d480f04ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c713c9-4eae-48a4-98b8-29089f11c7de","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_balogh_levente_szentkirlyi_kmv_pepsico","timestamp":"2018. november. 05. 16:10","title":"Narancsléárusból vízkirály: Balogh Levente útja az Olympostól a Pepsiig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MKKP-s betegszállítót állítása szerint koholt vádak alapján rúgták ki nemrég a vásárhelyi kórházból. A korábban Márki-Zay kampányát is segítő férfi hamar talált magának új állást. Versenyképes fizetés, megbecsülés várja, a kórházban ilyenekkel nem találkozott.","shortLead":"Az MKKP-s betegszállítót állítása szerint koholt vádak alapján rúgták ki nemrég a vásárhelyi kórházból. A korábban...","id":"20181105_Kirugtak_a_korhazbol_a_Kutyapartvezetot_uj_munkaja_van_Itt_nem_az_allamhatalom_kiszolgalasa_szamit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16aac1e2-b04b-44f9-8c8a-3ebf8f28cd55","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Kirugtak_a_korhazbol_a_Kutyapartvezetot_uj_munkaja_van_Itt_nem_az_allamhatalom_kiszolgalasa_szamit","timestamp":"2018. november. 05. 12:26","title":"Kirúgták a kórházból a Kutyapárt-vezetőt, új munkája van: „Itt nem az államhatalom kiszolgálása számít”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd1f74-3f28-4fb0-a911-d74a0e922a1d","c_author":"Zewa","category":"brandcontent","description":"Pedagógussal beszélgettünk arról, hogy miért fontos a munkamegosztás az osztályteremben, illetve otthon. Az ország legnépszerűbb történelemtanára, Jocó bácsi osztja meg tapasztalatait arról, mit tanulnak mindebből a gyerekek, és hogyan motiválhatók, illetve hogyan tanulhatják meg felismerni és értékelni a csapatmunka előnyeit. ","shortLead":"Pedagógussal beszélgettünk arról, hogy miért fontos a munkamegosztás az osztályteremben, illetve otthon. Az ország...","id":"20181025_Rendezodo_mintak__Csapatmunka_az_osztalyteremben_es_otthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd1f74-3f28-4fb0-a911-d74a0e922a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9228a356-0b7e-421f-a080-865f01fa7a7b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181025_Rendezodo_mintak__Csapatmunka_az_osztalyteremben_es_otthon","timestamp":"2018. november. 05. 07:30","title":"Rendeződő minták – Csapatmunka az osztályteremben és otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]