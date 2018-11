Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a8d87e3-cde2-4124-9190-4734407c3bfc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szigetes tulajdonostársaival részesedést szerzett a három éve nemzetközi szinten is terjeszkedő, digitális vagyonkezelési megoldásokat fejlesztő Dorsumban. ","shortLead":"Szigetes tulajdonostársaival részesedést szerzett a három éve nemzetközi szinten is terjeszkedő, digitális...","id":"20181105_A_fintech_vilagaban_probal_szerencset_Gerendai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a8d87e3-cde2-4124-9190-4734407c3bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f31216-0695-455e-b335-43ce624497bd","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_A_fintech_vilagaban_probal_szerencset_Gerendai","timestamp":"2018. november. 05. 09:19","title":"A fintech világában próbál szerencsét Gerendai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1d2202-cea1-4e82-aee4-32a9dcd647f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak párat kell aludni, és landol a Netflixen a Coen fivérek legújabb szatirikus agymenése, a The Ballad of Buster Scruggs.","shortLead":"Már csak párat kell aludni, és landol a Netflixen a Coen fivérek legújabb szatirikus agymenése, a The Ballad of Buster...","id":"20181106_Liam_Neeson_es_Tom_Waits_is_odacsap_a_legujabb_Coenwesternben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d1d2202-cea1-4e82-aee4-32a9dcd647f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213e386f-cf1a-4ad0-85ff-0a006f8e17c1","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Liam_Neeson_es_Tom_Waits_is_odacsap_a_legujabb_Coenwesternben","timestamp":"2018. november. 06. 12:35","title":"Liam Neeson és Tom Waits is odacsap a legújabb Coen-westernben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A játékos eddigi legjobbja a 40. hely volt, most annak ellenére tudott előrelépni, hogy sérülés miatt idő előtt be kellett fejeznie a szezont.","shortLead":"A játékos eddigi legjobbja a 40. hely volt, most annak ellenére tudott előrelépni, hogy sérülés miatt idő előtt be...","id":"20181105_Karriercsucs_Fucsovics_38_a_ferfi_teniszezok_vilagranglistajan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e93767-e458-45c4-8e52-53ff9fff933b","keywords":null,"link":"/sport/20181105_Karriercsucs_Fucsovics_38_a_ferfi_teniszezok_vilagranglistajan","timestamp":"2018. november. 05. 10:08","title":"Karriercsúcs: Fucsovics 38. a férfi teniszezők világranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5c9f1d-5823-4db3-988b-81560bed443c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Macron szerint Oroszországgal és az Egyesült Államokkal szemben is van értelme a közös európai hadseregnek. ","shortLead":"Macron szerint Oroszországgal és az Egyesült Államokkal szemben is van értelme a közös európai hadseregnek. ","id":"20181106_Kozos_europai_hadsereget_akar_Macron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b5c9f1d-5823-4db3-988b-81560bed443c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e49b63-7a00-4183-ba80-3346a549f163","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Kozos_europai_hadsereget_akar_Macron","timestamp":"2018. november. 06. 09:33","title":"Közös európai hadsereget akar Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ca3635-4186-4c02-9b84-4dba31f4df50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A beszervezési kísérlet sikertelen volt, a koncertek megfigyelésével megbízott, Dejkó fedőnevű ügynök jelentett a KFT frontemberéről. ","shortLead":"A beszervezési kísérlet sikertelen volt, a koncertek megfigyelésével megbízott, Dejkó fedőnevű ügynök jelentett a KFT...","id":"20181105_Fedoneve_Babu__igy_probaltak_beszervezni_Laar_Andrast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7ca3635-4186-4c02-9b84-4dba31f4df50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d717d2-a046-4c7a-bab6-03437610fbee","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Fedoneve_Babu__igy_probaltak_beszervezni_Laar_Andrast","timestamp":"2018. november. 05. 11:01","title":"Fedőneve: Bábu – így próbálták beszervezni Laár Andrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8596dc-5b26-4691-b0cc-ba594458139a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Persze nincs ingyen: ezeknek is hatnapos munkahét az ára.","shortLead":"Persze nincs ingyen: ezeknek is hatnapos munkahét az ára.","id":"20181104_Elvezte_a_hosszu_hetveget_Meg_ket_ilyen_lesz_iden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a8596dc-5b26-4691-b0cc-ba594458139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2da5328-3ebb-4dd5-bda2-a35b1aeb6cf1","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Elvezte_a_hosszu_hetveget_Meg_ket_ilyen_lesz_iden","timestamp":"2018. november. 04. 20:59","title":"Élvezte a hosszú hétvégét? Még két ilyen lesz idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Online adatbiztonság témában végzett Magyarországon is felmérést a Google megbízásából a YouGov piackutató cég. Az eredményekből kiderül, a magyarok nagy része még mindig nem fordít elég figyelmet online szolgáltatások igénybevételekor (bank, vásárlás, közösségi média) jelszavainak megóvására, és nem készült fel az adathalászok elleni védekezésre sem. ","shortLead":"Online adatbiztonság témában végzett Magyarországon is felmérést a Google megbízásából a YouGov piackutató cég...","id":"20181105_google_online_biztonsag_kutatas_magyar_felhasznalok_eros_jelszo_ketlepcsos_azonositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effdc22d-18d5-4748-8776-996b54d06b96","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_google_online_biztonsag_kutatas_magyar_felhasznalok_eros_jelszo_ketlepcsos_azonositas","timestamp":"2018. november. 05. 16:03","title":"A Google megnézte, milyen jelszavakat használnak a magyarok – jobb, ha pár dolgot azonnal átkapcsol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f3c5884-dc4c-4683-9e1b-7816eeff2281","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindig vannak kiskapuk és mindig lesznek rafinált emberek.","shortLead":"Mindig vannak kiskapuk és mindig lesznek rafinált emberek.","id":"20181104_parkolas_tesla_tavvezerles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f3c5884-dc4c-4683-9e1b-7816eeff2281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9510d49f-b93c-4ce5-a315-ab4086f2e629","keywords":null,"link":"/cegauto/20181104_parkolas_tesla_tavvezerles","timestamp":"2018. november. 05. 07:47","title":"Ilyen parkolási trükköt sem játszottak még meg eddig – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]