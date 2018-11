Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"833af02c-1c25-43a1-a0ba-7d8f04a1f6c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jegykezelőket is keresnek.","shortLead":"Jegykezelőket is keresnek.","id":"20181118_Ujsaghirdetesben_toboroz_mozdonyvezetoket_a_MAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=833af02c-1c25-43a1-a0ba-7d8f04a1f6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc05dc6-2dc5-4190-b97f-e3d1d299c30b","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Ujsaghirdetesben_toboroz_mozdonyvezetoket_a_MAV","timestamp":"2018. november. 18. 16:01","title":"Újsághirdetésben toboroz mozdonyvezetőket a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7c9244-84e5-4e8b-b46d-c6135460b8f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy fiatal veresenyzőnő autója gyakorlatilag katalpultált a pályáról az F3-as sorozat makaói versenyén. A szervezők tájékoztatása szerint öt sérültet szállítottak kórházba.","shortLead":"Egy fiatal veresenyzőnő autója gyakorlatilag katalpultált a pályáról az F3-as sorozat makaói versenyén. A szervezők...","id":"20181118_Videon_az_elmult_evek_egyik_formula_autos_versenybalesete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc7c9244-84e5-4e8b-b46d-c6135460b8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269e3716-14be-44ef-bad9-3c8d53e091f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20181118_Videon_az_elmult_evek_egyik_formula_autos_versenybalesete","timestamp":"2018. november. 18. 16:10","title":"Videón az elmúlt évek egyik legdurvább formula autós versenybalesete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felesleges bármilyen jelentőséget tulajdonítani a követők számának a Twitteren, azoknak az időknek már vége – nem más fogalmazta meg így a véleményét, mint maga a Twitter első embere.","shortLead":"Felesleges bármilyen jelentőséget tulajdonítani a követők számának a Twitteren, azoknak az időknek már vége – nem más...","id":"20181118_jack_dorsay_twitter_ceo_kovetok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432f7953-979b-4d30-aeb9-af0ddd853246","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_jack_dorsay_twitter_ceo_kovetok_szama","timestamp":"2018. november. 18. 14:03","title":"Felejtsük már el a követők számát a Twitteren! – nem akárki gondolja így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f6932d8-6536-4f1f-91a8-4b21bf7f03e7","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Új márka felépítésére szánta el magát a Seat: Cupra néven önálló brandet hozott létre a sportos modelljeinek. Hogy mindez miért is lehet jó stratégia, még nem teljesen világos, de az első fecske, a 300 lóerős Cupra Ateca izgalmas újdonsága a piacnak.","shortLead":"Új márka felépítésére szánta el magát a Seat: Cupra néven önálló brandet hozott létre a sportos modelljeinek...","id":"20181117_cupra_ateca_menetproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f6932d8-6536-4f1f-91a8-4b21bf7f03e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc07b6b8-642a-4664-9962-826e744b258e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181117_cupra_ateca_menetproba","timestamp":"2018. november. 17. 14:00","title":"Cupra Ateca-menetpróba: ne nevezd Seatnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e7dc71-aa93-4242-a2d9-29c2c4d46762","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az 1977-ben elhunyt Király Elnöki Szabadság-érdemrendet kapott.\r

