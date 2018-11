Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2f7e087-b13c-425a-aa93-1630af7f0f44","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"A Lenovo Yamato Labs nevű részlegének szakértői tényleg elmennek a falig, ha arról van szó, hogy válogatott kínzásokat találjanak ki a laptopok számára. A kíméletlen teszteknek köszönhető, hogy a ThinkPad gépeket a mai napig a legszélsőségesebb körülmények között használják, a világűrtől az óceánok legsötétebb mélységeiig bezárólag. Lássuk, mi mindent bírnak ki ezek a gépek, amelyektől a jóérzésű felhasználók alighanem elsápadnak.","shortLead":"A Lenovo Yamato Labs nevű részlegének szakértői tényleg elmennek a falig, ha arról van szó, hogy válogatott kínzásokat...","id":"lenovo_20181116_Nezni_is_rossz_Ilyen_a_laptopok_pokla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2f7e087-b13c-425a-aa93-1630af7f0f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a7ba02-af87-426c-8249-6755d1606614","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20181116_Nezni_is_rossz_Ilyen_a_laptopok_pokla","timestamp":"2018. november. 20. 07:28","title":"Nézni is rossz! Ilyen a laptopok pokla!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"8d08a2ed-082d-4997-8603-778dd7a4c77d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb autógyárért szállhat ringbe Szlovákia, és a hírek szerint épp a BMW-gyárért zajló versenyben alulmaradt Kassa mérkőzhet az üzemért.","shortLead":"Újabb autógyárért szállhat ringbe Szlovákia, és a hírek szerint épp a BMW-gyárért zajló versenyben alulmaradt Kassa...","id":"20181121_skoda_gyar_szlovakia_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d08a2ed-082d-4997-8603-778dd7a4c77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0c9450-4907-4a05-9495-7bb2bd8d026f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_skoda_gyar_szlovakia_magyarorszag","timestamp":"2018. november. 21. 10:27","title":"Újabb autógyárat csípne meg Szlovákia, ezúttal egy Skoda-gyár a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51a8e48-cd81-4bb0-a8f3-c12d12d0c2dd","c_author":"","category":"nagyitas","description":"A 2015-ben alapított, Szebeni Műhely elnevezésű fotóművészeti alkotótelep 2018-ban – támogatójának, a Hunguest Hotelsnek köszönhetően – Galyatetőn várta a fotósokat. A Szebeni András fotóművész által meghívott tizennégy fotográfus nem volt könnyű helyzetben, amikor a kijelölt feladat megvalósításának nekilátott, hiszen a hely szellemét kellett fotográfiai eszközeikkel átértelmezniük és megörökíteniük. A természeti környezet a többféle stílusban alkotó társaságtól nemcsak szellemi, de fizikai erőfeszítést is követelt, sok erdei kilométert megtettek, mire a kiállításon látható képek megszülettek. A tárlat a gyors reagálású riporterek, a szemlélődő művészlelkek és a hosszabb projektekhez szokott fényképészek egyedi képeinek színes, gondolatokban gazdag összhangját nyújtja. A június 10-től csaknem két héten át tartó munka természetesen arra is kitűnő alkalom volt, hogy a fotográfusok szakmai vitákkal gyarapíthassák tudásukat, formálják művészi világukat. \r

\r

A képek készítői valamennyien tapasztalt, elismert, a fotográfiát művészi szinten művelő szakemberek, köztük a HVG több jelenlegi vagy egykori munkatársa: Bácsi Róbert László, Bánkuti András, Benkő Sándor, Dobos Tamás, Fejér Gábor, Gaál Zoltán, Hajdú D. András, Kiss-Kuntler Árpád, Mandur László, Móricz-Sabján Simon, Németh György, Reviczky Zsolt, Szabó Bernadett, Szántó György. ","shortLead":"A 2015-ben alapított, Szebeni Műhely elnevezésű fotóművészeti alkotótelep 2018-ban – támogatójának, a Hunguest...","id":"20181120_Szebeni_Muhely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f51a8e48-cd81-4bb0-a8f3-c12d12d0c2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de742dc7-946c-4bb9-bd8c-7d68b5439c34","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181120_Szebeni_Muhely","timestamp":"2018. november. 20. 14:04","title":"Így talán még sosem látta a Mátrát és Galyatetőt – Nagyítás-fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1674039-e51a-4d9f-be8a-17f3852df9be","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A tagi kölcsön jól jöhet a forráshiányos cégnek, de gondot okozhat, ha a vállalat szeretne megszabadulni tőle. Az Adózóna összefoglalta, milyen következményei vannak a tagi kölcsön elengedésének, átvállalásának, illetve apportjának.","shortLead":"A tagi kölcsön jól jöhet a forráshiányos cégnek, de gondot okozhat, ha a vállalat szeretne megszabadulni tőle...","id":"20181120_Mit_tehet_a_ceg_ha_el_akarja_tuntetni_a_tagi_kolcsonoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1674039-e51a-4d9f-be8a-17f3852df9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3128cef4-0777-48ce-8f93-3d913b9906a1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181120_Mit_tehet_a_ceg_ha_el_akarja_tuntetni_a_tagi_kolcsonoket","timestamp":"2018. november. 20. 12:59","title":"Mit tehet a cég, ha el akarja tüntetni a tagi kölcsönöket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd6ea0a-2c0c-41f0-b554-40b79e5fe880","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt MVM-vezér baráti levele és a Süli János állítólagos leváltásáról szóló hírek miatt vált érdekessé a költségvetési bizottság ülése.\r

\r

","shortLead":"A volt MVM-vezér baráti levele és a Süli János állítólagos leváltásáról szóló hírek miatt vált érdekessé...","id":"20181120_Erzie_Suli_Janos_a_bukas_szelet_Paksnagymarosi_miniszternek_latjae_magat__elo_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd6ea0a-2c0c-41f0-b554-40b79e5fe880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9cbce2-a6be-4a4e-bc84-2aae9da02eab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_Erzie_Suli_Janos_a_bukas_szelet_Paksnagymarosi_miniszternek_latjae_magat__elo_video","timestamp":"2018. november. 20. 14:38","title":"Érzi-e Süli János a bukás szelét, paks–nagymarosi miniszternek látja-e magát? – élő videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb5abdd2-94d4-4bbf-8798-ef3cb0e1bb70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt években 85 ezer gyerek halt éhen a polgárháború sújtotta országban.","shortLead":"Az elmúlt években 85 ezer gyerek halt éhen a polgárháború sújtotta országban.","id":"20181121_Megakadalyozhato_lenne_a_tomeges_gyerekhalal_Jemenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb5abdd2-94d4-4bbf-8798-ef3cb0e1bb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05541819-94ce-4362-bbe4-b659809ee9f4","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Megakadalyozhato_lenne_a_tomeges_gyerekhalal_Jemenben","timestamp":"2018. november. 21. 09:32","title":"Megakadályozható lenne a tömeges gyerekhalál Jemenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e60f81-715a-4db5-9df1-72b16f748cb5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tervezet most már lehetővé teszi, hogy a nyugalmazott bírák visszatérjenek munkahelyükre.","shortLead":"A tervezet most már lehetővé teszi, hogy a nyugalmazott bírák visszatérjenek munkahelyükre.","id":"20181121_Engedett_az_Europai_Bizottsagnak_a_lengyel_kormanypart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35e60f81-715a-4db5-9df1-72b16f748cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd89094-0a42-4a0a-96a1-edd7ebe8838d","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Engedett_az_Europai_Bizottsagnak_a_lengyel_kormanypart","timestamp":"2018. november. 21. 10:01","title":"Engedett az Európai Bizottságnak a lengyel kormánypárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8910001d-37fa-4630-a82e-ecd5b0a08c90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az éjszaka hidraulikaolaj folyt az útra, emiatt balesetveszélyessé vált a közlekedés. ","shortLead":"Az éjszaka hidraulikaolaj folyt az útra, emiatt balesetveszélyessé vált a közlekedés. ","id":"20181120_Egy_jokora_olajfolt_miatt_orakra_lezartak_az_M7est","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8910001d-37fa-4630-a82e-ecd5b0a08c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dea4cb1-73e7-45e0-8818-8106c143bd57","keywords":null,"link":"/cegauto/20181120_Egy_jokora_olajfolt_miatt_orakra_lezartak_az_M7est","timestamp":"2018. november. 20. 09:41","title":"Egy jókora olajfolt miatt órákra lezárták az M7-es egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]