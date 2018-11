Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e4bb5ac-5beb-4bef-b9e8-7f313404de26","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"A skót BrewDog alapítói, James Watt és Martin Dickie 2007-ben álltak össze, hogy egy aberdeenshire-i garázsban beindítsák a világ kétségkívül egyik legizgalmasabb és legellentmondásosabb sörfőzdéjét. \r

\r

","shortLead":"A skót BrewDog alapítói, James Watt és Martin Dickie 2007-ben álltak össze, hogy egy aberdeenshire-i garázsban...","id":"20181121_Garazs_sztori_a_bator_sorrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e4bb5ac-5beb-4bef-b9e8-7f313404de26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17aa7676-3be6-4e89-9453-2ec2b9774b22","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Garazs_sztori_a_bator_sorrol","timestamp":"2018. november. 21. 16:16","title":"Garázs-sztori a bátor sörről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c55a33-1729-4a50-8a6f-c7b6854ef6cd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Húszévi házasság után Robert De Niro elválik feleségétől, Grace Hightowertől – osztotta meg értesülését a The Hollywood Reporter.","shortLead":"Húszévi házasság után Robert De Niro elválik feleségétől, Grace Hightowertől – osztotta meg értesülését a The Hollywood...","id":"20181121_Robert_De_Niro_valas_husz_ev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73c55a33-1729-4a50-8a6f-c7b6854ef6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efe299a-736e-4a41-a84f-575f243c3cef","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Robert_De_Niro_valas_husz_ev","timestamp":"2018. november. 21. 09:55","title":"Robert De Niro húsz év után elválik feleségétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31bac0a-9b8e-44bb-830e-ad819d966398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iparág magyarországi szereplői a napokban alapították meg az UTM Innovation Hub nevű szervezetet, ami a jövőben a drónreptetés szabályozásán, valamint az ezt lehetővé tévő keretrendszer fejlesztésén is dolgozik.","shortLead":"Az iparág magyarországi szereplői a napokban alapították meg az UTM Innovation Hub nevű szervezetet, ami a jövőben...","id":"20181122_dron_szabalyozas_utm_innovation_hub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a31bac0a-9b8e-44bb-830e-ad819d966398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac314940-cc83-40d6-840e-2841dd3aa4f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_dron_szabalyozas_utm_innovation_hub","timestamp":"2018. november. 22. 11:36","title":"Új világ jön a magyarországi drónosokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1f93f5-2aaa-4106-91cb-4fdee280a7f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aludni kellett volna még egyet erre a karácsonyi dekorációra: egy brit plázában közösülő, plüss jegesmedvék fogadták a bevásárlókat. A bevásárlóközpont elnézést kért a látványért. ","shortLead":"Aludni kellett volna még egyet erre a karácsonyi dekorációra: egy brit plázában közösülő, plüss jegesmedvék fogadták...","id":"20181121_Parzo_jegesmedvekkel_kivan_boldog_karacsonyt_egy_brit_bevasarlokozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a1f93f5-2aaa-4106-91cb-4fdee280a7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1193d197-8907-4f78-b5d7-50c5202f3466","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Parzo_jegesmedvekkel_kivan_boldog_karacsonyt_egy_brit_bevasarlokozpont","timestamp":"2018. november. 21. 10:19","title":"Párzó jegesmedvékkel kívánt boldog karácsonyt egy brit bevásárlóközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök és kormányzata várhatóan új intézkedéseket hoz az illegális migránsok belépésének megakadályozására a The Washington Post értesülései szerint.","shortLead":"Az amerikai elnök és kormányzata várhatóan új intézkedéseket hoz az illegális migránsok belépésének megakadályozására...","id":"20181122_donald_trump_amerikai_elnok_illegalis_migransok_bevandorlas_intezkedes_mexikoi_hatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6743ca22-3bca-45cb-9607-6cb67749b445","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_donald_trump_amerikai_elnok_illegalis_migransok_bevandorlas_intezkedes_mexikoi_hatar","timestamp":"2018. november. 22. 09:42","title":"\"Maradj Mexikóban\" – üzeni Trump az illegális bevándorlóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Hürriyet Daily News című török hírportál azt írja: a CIA birtokában lévő felvételen Mohamed bin Szalmán arra ad utasítást, hogy az újságírót a lehető leghamarabb el kell hallgattatni.","shortLead":"A Hürriyet Daily News című török hírportál azt írja: a CIA birtokában lévő felvételen Mohamed bin Szalmán arra ad...","id":"20181122_dzsamal_hasogdzsi_ujsagiro_gyilkossag_szaud_arabia_koronaherceg_cia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f436b5b7-9a36-4ed8-bc72-3d57fc7898c7","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_dzsamal_hasogdzsi_ujsagiro_gyilkossag_szaud_arabia_koronaherceg_cia","timestamp":"2018. november. 22. 11:35","title":"Hasogdzsi-gyilkosság: hangfelvétel bizonyíthatja, hogy koronaherceg rendelte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök ismét bebizonyította, hogy nem igazán érti, mit jelent pontosan a klímaváltozás.","shortLead":"Az elnök ismét bebizonyította, hogy nem igazán érti, mit jelent pontosan a klímaváltozás.","id":"20181122_Donald_Trump_szerint_a_hidegfrontok_is_azt_bizonyitjak_hogy_nincs_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e246ea6-80c0-49b4-8c27-5c2f5444dd61","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_Donald_Trump_szerint_a_hidegfrontok_is_azt_bizonyitjak_hogy_nincs_globalis_felmelegedes","timestamp":"2018. november. 22. 10:49","title":"Donald Trump szerint a hidegfrontok is azt bizonyítják, hogy nincs globális felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27e7802-5151-49eb-9c0c-e426dd096e72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gundam című anime az egyik legnépszerűbb sorozat Japánban, annyira, hogy 40. születésnapját egészen szokatlan módon kívánják megünnepelni.","shortLead":"A Gundam című anime az egyik legnépszerűbb sorozat Japánban, annyira, hogy 40. születésnapját egészen szokatlan módon...","id":"20181122_gundam_szobor_japan_jokohama_anime_rajzfilm_robot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e27e7802-5151-49eb-9c0c-e426dd096e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bca8445-d280-4094-8f53-00f18c71c445","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_gundam_szobor_japan_jokohama_anime_rajzfilm_robot","timestamp":"2018. november. 22. 17:33","title":"Japánban nem viccelnek: 18 méter magas, járni is tudó robotszobrot építenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]