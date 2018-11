Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2ac07a8-add7-4078-844c-833196b06ed2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lezárult a kommunista korszak ellenkultúráját vizsgáló, hároméves kutatóprogram, a COURAGE. A kutatást vezető MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja tizenöt ország kutatóit koordinálta, hogy létrejöjjön egy online adatbázis, amely a volt szocialista tömb alternatív kultúrájának mindeddig ismeretlen magán- és közgyűjteményeit teszi elérhetővé.\r

","shortLead":"Lezárult a kommunista korszak ellenkultúráját vizsgáló, hároméves kutatóprogram, a COURAGE. A kutatást vezető MTA...","id":"20181129_Igy_lazadtak_KeletEuropa_fiataljai__adatbazis_keszult_a_kommunista_ellenkulturakrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2ac07a8-add7-4078-844c-833196b06ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819fe5ea-72f7-402a-8692-989ed81a1cea","keywords":null,"link":"/kultura/20181129_Igy_lazadtak_KeletEuropa_fiataljai__adatbazis_keszult_a_kommunista_ellenkulturakrol","timestamp":"2018. november. 29. 11:55","title":"Így lázadtak Kelet-Európa fiataljai – adatbázis készült a kommunista ellenkultúrákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41104907-ab3a-40ae-828a-2618048f7f24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy parlamenti dokumentum szerint a kormány úgy véli, a sajtóban megjelenő több százezres munkaerőhiányról szóló információk nem megalapozottak, számításaik szerint 150-200 ezernél nem hiányzik több ember a piacról.","shortLead":"Egy parlamenti dokumentum szerint a kormány úgy véli, a sajtóban megjelenő több százezres munkaerőhiányról szóló...","id":"20181129_Kormany_150200_ezer_dolgozo_hianyzik_a_piacrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41104907-ab3a-40ae-828a-2618048f7f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259be749-58b4-4462-beed-c49754318087","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Kormany_150200_ezer_dolgozo_hianyzik_a_piacrol","timestamp":"2018. november. 29. 09:53","title":"Kormány: 150-200 ezer dolgozó hiányzik a piacról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"És közben új újságot is szerzett, már a Szabad Föld is az övé. ","shortLead":"És közben új újságot is szerzett, már a Szabad Föld is az övé. ","id":"20181128_Meszaros_elajandekozza_a_teljes_mediabirodalmat_a_KozepEuropai_Sajto_es_Media_Alapitvanynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b54365-bb1f-43da-bef5-cd3e2eec8b73","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Meszaros_elajandekozza_a_teljes_mediabirodalmat_a_KozepEuropai_Sajto_es_Media_Alapitvanynak","timestamp":"2018. november. 28. 12:02","title":"Mészáros elajándékozza a teljes médiabirodalmát a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tao-támogatásból épülne.","shortLead":"Tao-támogatásból épülne.","id":"20181128_Lajosmizse_sem_marad_sportcsarnok_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f034c3e4-f44d-4536-b95d-d3dd326203aa","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Lajosmizse_sem_marad_sportcsarnok_nelkul","timestamp":"2018. november. 28. 15:43","title":"Lajosmizse sem marad sportcsarnok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b93ee3-99dc-4dbe-8a3d-ac7994f1f648","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába adta át Orbán Viktor a Budai Vigadót, ez nem jelentette azt, hogy a felújítás költségei megálltak volna.","shortLead":"Hiába adta át Orbán Viktor a Budai Vigadót, ez nem jelentette azt, hogy a felújítás költségei megálltak volna.","id":"20181128_Az_atado_unnepseg_utan_is_ujabb_287_millioval_dragult_a_Budai_Vigado_felujitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7b93ee3-99dc-4dbe-8a3d-ac7994f1f648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5927bb-934b-4a9f-b75a-a5ec0a4b27d1","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Az_atado_unnepseg_utan_is_ujabb_287_millioval_dragult_a_Budai_Vigado_felujitasa","timestamp":"2018. november. 28. 20:42","title":"Az átadó ünnepség után is újabb 287 millióval drágult a Budai Vigadó felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És a házhoz szállítást is nekik kell majd fizetniük. ","shortLead":"És a házhoz szállítást is nekik kell majd fizetniük. ","id":"20181128_tuzifatamogatas_egyszeri_futes_rezsicsokkentes_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2b9a64-09d9-4c10-9f07-c176f24b5599","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_tuzifatamogatas_egyszeri_futes_rezsicsokkentes_kampany","timestamp":"2018. november. 28. 08:58","title":"2019 végéig kapják meg a kampányban beígért tűzifa-támogatást az érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e714a8c8-5f54-42fe-a181-b08554aed0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kisfiú mászott fel a színpadra Ferenc pápa mellé, de az egyházfőt mindez nem zavarta.","shortLead":"Egy kisfiú mászott fel a színpadra Ferenc pápa mellé, de az egyházfőt mindez nem zavarta.","id":"20181128_Varatlan_vendeg_okozott_derultseget_a_papai_audiencian__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e714a8c8-5f54-42fe-a181-b08554aed0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9291d6e1-2aae-4766-a09f-c57b192683f9","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Varatlan_vendeg_okozott_derultseget_a_papai_audiencian__video","timestamp":"2018. november. 28. 20:56","title":"Váratlan vendég okozott derültséget a pápai audiencián – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1485a2d-fc97-499d-a2df-f15f4ee5d957","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrég megjelent tanulmány szerint van egy lehetséges mód arra, hogy a bolygót megmentsük. A tanulmányt jegyző kutató viszont azt mondja, félreértették a szavait.","shortLead":"Egy nemrég megjelent tanulmány szerint van egy lehetséges mód arra, hogy a bolygót megmentsük. A tanulmányt jegyző...","id":"20181127_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_legkori_injekcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1485a2d-fc97-499d-a2df-f15f4ee5d957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a3db69-a854-41f9-bb04-28b7bc77841c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_legkori_injekcio","timestamp":"2018. november. 27. 15:33","title":"Ez bizony nagyon rossz hír: mégsem lehet olyan könnyen visszafordítani a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]