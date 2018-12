Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10ecd0ea-7153-4714-ab90-be3cfa0a1db6","c_author":"Mérő László","category":"itthon","description":"Orbán Viktor olyan szélkakas, amelyik mindig arra fordul, amerre holnap fog fújni a szél. Vélemény.","shortLead":"Orbán Viktor olyan szélkakas, amelyik mindig arra fordul, amerre holnap fog fújni a szél. Vélemény.","id":"20181205_mero_laszlo_egyetemgyilkos_2_ceu_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ecd0ea-7153-4714-ab90-be3cfa0a1db6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee41f172-bc06-43c1-8c27-eb7dfba60397","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_mero_laszlo_egyetemgyilkos_2_ceu_orban","timestamp":"2018. december. 05. 13:50","title":"Mérő László: Az egyetemgyilkos 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt tervezi az MSZP és a Párbeszéd.","shortLead":"Ezt tervezi az MSZP és a Párbeszéd.","id":"20181205_Rabszolgatorveny_nepszavazas_is_lehet_a_hatnapos_munkahet_megakadalyozasaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96726fed-0ae5-4853-a1c5-6dad02e1ef37","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Rabszolgatorveny_nepszavazas_is_lehet_a_hatnapos_munkahet_megakadalyozasaert","timestamp":"2018. december. 05. 11:58","title":"„Rabszolgatörvény”: népszavazás is lehet a hatnapos munkahét megakadályozásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube Premium szolgáltatásban már fél éve létezik, a mindenki által használt alkalmazásba viszont csak most költözik bele a videók automatikus lejátszását biztosító funkció.","shortLead":"A YouTube Premium szolgáltatásban már fél éve létezik, a mindenki által használt alkalmazásba viszont csak most...","id":"20181204_youtube_mobilos_app_videok_lejatszasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e65c29-4d12-4041-8e35-8cae11c0178c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_youtube_mobilos_app_videok_lejatszasa","timestamp":"2018. december. 04. 13:08","title":"Megkapja a YouTube az idegesítő funkciót, amit már a Facebookon is mindenki utált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"Gergely Márton","category":"velemeny","description":"","shortLead":"","id":"20181205_A_kormanysajto_kozerdekke_valasa_Egy_mondat_az_aljassagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3be6bd-7f6d-4541-bfde-0302fe29a33a","keywords":null,"link":"/velemeny/20181205_A_kormanysajto_kozerdekke_valasa_Egy_mondat_az_aljassagrol","timestamp":"2018. december. 05. 18:55","title":"A kormánysajtó közérdekké válása: Egy mondat az aljasságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ecd0ea-7153-4714-ab90-be3cfa0a1db6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fordított talársapkával és egy szóviccel bravúrosan érzékelteti a KKP a magyarországi helyzetet. ","shortLead":"Egy fordított talársapkával és egy szóviccel bravúrosan érzékelteti a KKP a magyarországi helyzetet. ","id":"20181204_Szojatekkal_gyaszolja_a_Ketfarku_Kutya_Part_a_CEUt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ecd0ea-7153-4714-ab90-be3cfa0a1db6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3eb798-fd21-41ba-94d4-96a7be20fab1","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Szojatekkal_gyaszolja_a_Ketfarku_Kutya_Part_a_CEUt","timestamp":"2018. december. 04. 17:40","title":"Szójátékkal gyászolja a Kétfarkú Kutya Párt a CEU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Míg nálunk közpénzből virágoznak a rasszista oldalak, Szlovéniában hamar kampány indult a Nova24Tv és a Demokracija lap ellen, hogy felelős cégek ne hirdessenek náluk.","shortLead":"Míg nálunk közpénzből virágoznak a rasszista oldalak, Szlovéniában hamar kampány indult a Nova24Tv és a Demokracija lap...","id":"20181205_Annyira_rasszistak_Habonyek_szloveniai_mediumai_hogy_tarsadalmi_osszefogas_indult_ellenuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b674154-afa4-4a72-b04a-1d40ebb5d3c0","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Annyira_rasszistak_Habonyek_szloveniai_mediumai_hogy_tarsadalmi_osszefogas_indult_ellenuk","timestamp":"2018. december. 05. 17:54","title":"Annyira rasszisták Habonyék szlovéniai médiumai, hogy társadalmi összefogás indult ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a25fdd-ca8f-4e25-9365-e6cd1b72802e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig nem lesz tárhelygondja annak, akinek számítógépébe, szerverébe a Seagate most bejelentett merevlemeze kerül. Az első tesztek már lezajlottak, és igen ígéretesek.","shortLead":"Sokáig nem lesz tárhelygondja annak, akinek számítógépébe, szerverébe a Seagate most bejelentett merevlemeze kerül...","id":"20181205_seagate_16_tb_hdd_merevlemez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7a25fdd-ca8f-4e25-9365-e6cd1b72802e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1182b3fc-740f-40ae-89e0-06254d4d3088","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_seagate_16_tb_hdd_merevlemez","timestamp":"2018. december. 05. 19:03","title":"Ennyin már elférne? 16 000 GB szabad hely van a Seagate új merevlemezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hajdú-Biharban 90 éves, idősotthonban élő is vásárolt földet a három évvel ezelőtti árveréseken. Itt is a nagybirtokok terebélyesedtek, ráadásul az európai földárakhoz képest jóval alacsonyabb áron. Ángyán József szerint igencsak jó befektetés lehet a liciteken szerzett föld, ha a földforgalmi törvény elleni kötelezettségszegési eljárás után, a földpiac liberalizációjával kiegyenlítődnek a földárak. ","shortLead":"Hajdú-Biharban 90 éves, idősotthonban élő is vásárolt földet a három évvel ezelőtti árveréseken. Itt is a nagybirtokok...","id":"20181205_Ujabb_Angyan_foldjelentes_HajduBiharban_jutott_fold_a_baloldali_zoldbaroknak_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24913b3-d5b7-4894-8de0-e7606b0ad06a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Ujabb_Angyan_foldjelentes_HajduBiharban_jutott_fold_a_baloldali_zoldbaroknak_is","timestamp":"2018. december. 05. 15:45","title":"Ángyán-jelentés: Hajdú-Biharban a baloldali zöldbáróknak is jutott föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]