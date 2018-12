Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6f41bb7-9165-452a-8830-449682f5f7ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap publicistája szerint a magyarok ritkán mozdulnak, de ha egyszer dühösek lesznek, akkor nehéz lenyugtatni őket. ","shortLead":"A lap publicistája szerint a magyarok ritkán mozdulnak, de ha egyszer dühösek lesznek, akkor nehéz lenyugtatni őket. ","id":"20181218_Bloomberg_Orban_tulsagosan_elbizta_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6f41bb7-9165-452a-8830-449682f5f7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209670dd-8074-4c44-9d4a-8501f7323225","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Bloomberg_Orban_tulsagosan_elbizta_magat","timestamp":"2018. december. 18. 10:14","title":"Bloomberg: Orbán túlságosan elbízta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df02829f-89ff-4053-961e-98a81118259b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zöld politikus szerint az új rabszolgatörvény csak a jéghegy csúcsa az állami kontrollba zuhanó országban.","shortLead":"A zöld politikus szerint az új rabszolgatörvény csak a jéghegy csúcsa az állami kontrollba zuhanó országban.","id":"20181217_Sargentini_Mielobb_el_kell_inditani_a_hetes_cikkelyt_Magyarorszag_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df02829f-89ff-4053-961e-98a81118259b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1df3c1-71ad-45d7-a4c2-77c37c65c5fc","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Sargentini_Mielobb_el_kell_inditani_a_hetes_cikkelyt_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2018. december. 17. 15:14","title":"Sargentini: Mielőbb el kell indítani a hetes cikkelyt Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b7d3eb-551d-4e6b-8166-4ac06160a280","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokszor nem gondolunk bele, mennyire hasznos, ha a telefonunk is vízálló, pedig akár az életünket is megmentheti. Egy amerikai nővel épp ez történt.","shortLead":"Sokszor nem gondolunk bele, mennyire hasznos, ha a telefonunk is vízálló, pedig akár az életünket is megmentheti...","id":"20181217_rachel_neal_japan_vizallo_telefon_vizallosag_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4b7d3eb-551d-4e6b-8166-4ac06160a280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7092933-adfa-493a-8a2f-7b56faa7d7c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_rachel_neal_japan_vizallo_telefon_vizallosag_iphone","timestamp":"2018. december. 17. 15:03","title":"Az óceán közepén hánykolódott a nő, akit állítása szerint az iPhone-ja mentett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5bcf665-8ca4-4df3-82e7-4dd7dca6d251","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A friss szakításon átesettek számára komoly erőpróbát jelenthetnek az ünnepek.","shortLead":"A friss szakításon átesettek számára komoly erőpróbát jelenthetnek az ünnepek.","id":"20181218_Szerelmi_banata_van_Igy_is_bekes_lehet_a_karacsonya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5bcf665-8ca4-4df3-82e7-4dd7dca6d251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc6c01c-a972-4e46-9d9e-1ae03cef8372","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181218_Szerelmi_banata_van_Igy_is_bekes_lehet_a_karacsonya","timestamp":"2018. december. 18. 12:15","title":"Szerelmi bánata van? Így is békés lehet a karácsonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039505dd-221f-45b9-af0c-549dceddfeb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem ritka Magyarországon, hogy egy fiatalkorú vádlott ellen már hónapok óta folyik a büntetőeljárás, mire megérti, mi is az ellene felhozott vád. Nálunk a közvélemény inkább büntetne, mint a gyermek társadalomba való visszailleszkedését segítené. Éves szinten több mint 7600 18 év alatti gyereket kerül az igazságszoláltatás elé.



