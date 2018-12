Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0292c00c-d653-4f8c-99e4-c649f4545b2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Külgazdasági és Külügyminisztérium közbeszerzést írt ki december végén a Gül Baba türbéjének üzemeltetésére és karbantartására – vette észre a napi.hu.","shortLead":"A Külgazdasági és Külügyminisztérium közbeszerzést írt ki december végén a Gül Baba türbéjének üzemeltetésére és...","id":"20181226_Uzemeltetot_keres_a_kulugy_a_Gul_Baba_turbejenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0292c00c-d653-4f8c-99e4-c649f4545b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2aa20a6-5eca-4ef0-a32f-0d7d7123100f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181226_Uzemeltetot_keres_a_kulugy_a_Gul_Baba_turbejenek","timestamp":"2018. december. 26. 10:57","title":"Üzemeltetőt keres a külügy a Gül Baba türbéjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620aecc7-f483-41f2-95ed-e0e82faac66e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt a színésznők legfiatalabb generációja – öntudatosak, karakteresek és szépek. És mi idén megmutattuk őket.","shortLead":"Itt a színésznők legfiatalabb generációja – öntudatosak, karakteresek és szépek. És mi idén megmutattuk őket.","id":"20181226_Be_tud_fogadni_ennyi_tehetseget__Ok_a_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=620aecc7-f483-41f2-95ed-e0e82faac66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00e1042-7610-4607-bb84-95617717ba72","keywords":null,"link":"/kultura/20181226_Be_tud_fogadni_ennyi_tehetseget__Ok_a_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok","timestamp":"2018. december. 26. 20:00","title":"Ők a legmenőbb fiatal magyar színésznők: be tud fogadni ennyi tehetséget?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91893014-bfe2-43df-be67-5c36ed98481c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy helyi lap szerint túszejtés és lövöldözés is volt.","shortLead":"Egy helyi lap szerint túszejtés és lövöldözés is volt.","id":"20181227_Szerzeteseket_sebesitettek_meg_rablok_egy_becsi_templomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91893014-bfe2-43df-be67-5c36ed98481c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b23dd86-256b-4ad7-b139-59d481cce84c","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Szerzeteseket_sebesitettek_meg_rablok_egy_becsi_templomban","timestamp":"2018. december. 27. 18:54","title":"Szerzeteseket sebesítettek meg rablók egy bécsi templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbb eset 2017-ben történt, akkor 3600-an kerültek az utcára.","shortLead":"A legtöbb eset 2017-ben történt, akkor 3600-an kerültek az utcára.","id":"20181227_Harom_ev_alatt_10_ezer_csaladot_lakoltattak_ki_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98131b69-1366-4182-b17a-e05d8ed7779d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_Harom_ev_alatt_10_ezer_csaladot_lakoltattak_ki_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 27. 08:46","title":"Három év alatt 10 ezer családot lakoltattak ki Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4feaa7-49f4-4be5-a863-ccf461bf171b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autót vezető nő súlyos sérüléseket szenvedett. ","shortLead":"Az autót vezető nő súlyos sérüléseket szenvedett. ","id":"20181227_Lezuhant_egy_auto_a_Sio_hidjarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea4feaa7-49f4-4be5-a863-ccf461bf171b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f26062-8c45-4f2a-8ffc-9b5b76967d00","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_Lezuhant_egy_auto_a_Sio_hidjarol","timestamp":"2018. december. 27. 10:33","title":"Lezuhant egy autó a Sió hídjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Colin O'brady az első ember, akinek segítség nélkül sikerült átgyalogolnia az Antarktikán. Útját Instagram-oldalán dokumentálta. ","shortLead":"Colin O'brady az első ember, akinek segítség nélkül sikerült átgyalogolnia az Antarktikán. Útját Instagram-oldalán...","id":"20181227_antarktisz_colin_obrady_antarktika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d77af6-1187-4c11-a00b-f3f3f433b02b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_antarktisz_colin_obrady_antarktika","timestamp":"2018. december. 27. 05:03","title":"Ez a férfi 53 nap alatt átszelte az Antarktiszt, és közben elképesztő fotókat készített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abd7786-5a28-4e67-8019-3383b9ea8a30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már akkor is sokan utálhatták a párhuzamos parkolást.","shortLead":"Már akkor is sokan utálhatták a párhuzamos parkolást.","id":"20181226_parkolasi_asszisztens_otodik_kerek_1930","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9abd7786-5a28-4e67-8019-3383b9ea8a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8968226a-b0ef-44cf-aff4-b2048b4f446a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181226_parkolasi_asszisztens_otodik_kerek_1930","timestamp":"2018. december. 26. 10:55","title":"Videó: ez volt a ’30-as évek legmenőbb parkolási asszisztense","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ea363a-7d26-4502-aced-f0633fde7599","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az orvosok így tesztelték, hogy sikeres volt-e a műtét. ","shortLead":"Az orvosok így tesztelték, hogy sikeres volt-e a műtét. ","id":"20181227_Video_Agymutetje_kozben_gitarozott_egy_delafrikai_zenesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59ea363a-7d26-4502-aced-f0633fde7599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7a822b-c558-4dbb-951a-b31c849a46dc","keywords":null,"link":"/kultura/20181227_Video_Agymutetje_kozben_gitarozott_egy_delafrikai_zenesz","timestamp":"2018. december. 27. 13:46","title":"Videó: Agyműtétje közben gitározott egy dél-afrikai zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]