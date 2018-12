Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc3da001-cc77-46a3-ba56-9962f17368f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dévaványai Diós Kristóf 24 évet élt. ","shortLead":"A dévaványai Diós Kristóf 24 évet élt. ","id":"20181226_Ismert_fotos_vesztette_eletet_a_szenmonoxidmergezesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc3da001-cc77-46a3-ba56-9962f17368f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4e356d-1c41-48a9-9320-f4d0126f48c7","keywords":null,"link":"/kultura/20181226_Ismert_fotos_vesztette_eletet_a_szenmonoxidmergezesben","timestamp":"2018. december. 26. 13:46","title":"Ismert fotós vesztette életét a szén-monoxid-mérgezésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44aaef43-6cdf-479e-a90c-1892147262d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung és a Huawei után ezúttal az utóbbi vállalathoz egyre lazábban kapcsolódó Honor mutatta be a lyukasztott kijelzős mobilját.","shortLead":"A Samsung és a Huawei után ezúttal az utóbbi vállalathoz egyre lazábban kapcsolódó Honor mutatta be a lyukasztott...","id":"20181227_honor_view_20_honor_v20_lyukasztott_kijelzos_mobil_android_kameralyuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44aaef43-6cdf-479e-a90c-1892147262d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1aaee44-368c-4ae1-889f-40554841f523","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_honor_view_20_honor_v20_lyukasztott_kijelzos_mobil_android_kameralyuk","timestamp":"2018. december. 27. 08:03","title":"A Honor sem maradt le: megjött a lyukasztott kijelzős V20 csúcstelefon, 48 megapixeles kamerával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7219abfb-81e8-4187-a544-c7c9d09e6a60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező olyan celebritásokat körözött le, mint Kylie Jenner és Steven Spielberg.","shortLead":"A rendező olyan celebritásokat körözött le, mint Kylie Jenner és Steven Spielberg.","id":"20181227_George_Lucas_a_leggazdagabb_amerikai_hiresseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7219abfb-81e8-4187-a544-c7c9d09e6a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711cee4c-811b-43d2-9c64-450c86dc8a60","keywords":null,"link":"/elet/20181227_George_Lucas_a_leggazdagabb_amerikai_hiresseg","timestamp":"2018. december. 27. 18:03","title":"George Lucas a leggazdagabb amerikai híresség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Megerősödik a szél, a hegyekben havas eső sem kizárt.","shortLead":"Megerősödik a szél, a hegyekben havas eső sem kizárt.","id":"20181227_Felhos_sokfele_nyirkos_lesz_az_ev_utolso_hetvegeje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f661799-467b-4bb1-a8cf-f458fbe0e428","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Felhos_sokfele_nyirkos_lesz_az_ev_utolso_hetvegeje","timestamp":"2018. december. 27. 17:37","title":"Felhős, sokfelé nyirkos lesz az év utolsó hétvégéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebab2d53-f7a6-436d-9d2a-077b2c9260a0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hordóformájú eszközben, a hullámokon sodródva akar átkelni az Atlanti-óceánon egy francia férfi. A 71 éves Jean-Jacques Savin egy űrkabinhoz hasonló szerkezetben kezdte meg szerdán az utat a Kanári-szigetekhez tartozó El Hierro szigetről. \r

\r

","shortLead":"Hordóformájú eszközben, a hullámokon sodródva akar átkelni az Atlanti-óceánon egy francia férfi. A 71 éves Jean-Jacques...","id":"20181226_Hordoban_kel_at_az_Atlantioceanon_egy_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebab2d53-f7a6-436d-9d2a-077b2c9260a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312144f1-c3cb-46d4-8712-2d9ed7c1f055","keywords":null,"link":"/elet/20181226_Hordoban_kel_at_az_Atlantioceanon_egy_ferfi","timestamp":"2018. december. 26. 18:54","title":"Gigakapszulában hánykolódva kel át az Atlanti-óceánon egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a117c284-dcc4-467f-9511-a51f18556a61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török elnök üzent is az egyik őt bíráló műsorvezetőnek. ","shortLead":"A török elnök üzent is az egyik őt bíráló műsorvezetőnek. ","id":"20181227_Felfuggesztettek_ket_Erdogant_biralo_musort_Torokorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a117c284-dcc4-467f-9511-a51f18556a61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86eb5f4-5aea-4b97-bd9e-2ed2d93d354b","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Felfuggesztettek_ket_Erdogant_biralo_musort_Torokorszagban","timestamp":"2018. december. 27. 12:14","title":"Felfüggesztettek két Erdogant bíráló műsort Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f7e2b5-eb14-42ae-8b1c-8d3770527d99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181226_A_vasar_egesz_kozonsege_elott_kertek_meg_egy_lanyt_Pecsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55f7e2b5-eb14-42ae-8b1c-8d3770527d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1610b9fb-4635-4b02-bcf4-5fd67a4d2fd7","keywords":null,"link":"/elet/20181226_A_vasar_egesz_kozonsege_elott_kertek_meg_egy_lanyt_Pecsen","timestamp":"2018. december. 26. 19:43","title":"A vásár közönsége előtt kértek meg egy lányt Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dc75c5-c569-4c92-9ad9-f12a5628f0a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"10,8 milliószor játszották le december 24-én az All I Want For Christmas Is You-t a Spotify-on. ","shortLead":"10,8 milliószor játszották le december 24-én az All I Want For Christmas Is You-t a Spotify-on. ","id":"20181227_Megint_agyonhallgattak_karacsonykor_ezt_a_24_eves_szamot_rekordot_is_dontott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75dc75c5-c569-4c92-9ad9-f12a5628f0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612f8e6f-b007-41ec-94ca-e75c9224a706","keywords":null,"link":"/kultura/20181227_Megint_agyonhallgattak_karacsonykor_ezt_a_24_eves_szamot_rekordot_is_dontott","timestamp":"2018. december. 27. 13:22","title":"Megint agyonhallgatták karácsonykor ezt a 24 éves számot, rekordot is döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]