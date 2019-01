Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5789bef2-95b2-4f00-9eb5-5919f29906e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész arra ért haza szilveszter éjjel, hogy valaki már behajtott a kapun, bedöntve azt. ","shortLead":"A színész arra ért haza szilveszter éjjel, hogy valaki már behajtott a kapun, bedöntve azt. ","id":"20190102_Reszeg_fiatalok_hajtottak_az_Operettszinhaz_szineszenek_kertjebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5789bef2-95b2-4f00-9eb5-5919f29906e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f349802-964b-41c0-9458-de6893440d79","keywords":null,"link":"/kultura/20190102_Reszeg_fiatalok_hajtottak_az_Operettszinhaz_szineszenek_kertjebe","timestamp":"2019. január. 02. 06:04","title":"Részeg fiatalok hajtottak az Operettszínház színészének kertjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1dd941-d1fa-402e-aedb-956a54769fac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista beszámol 2018 legfontosabb eseményeiről.","shortLead":"A humorista beszámol 2018 legfontosabb eseményeiről.","id":"20181231_A_valosagot_mi_irjuk__Bodocs_Tibor_elkeszitette_egy_kozteves_hirado_parodiajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e1dd941-d1fa-402e-aedb-956a54769fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e774fbf0-1f3b-49f5-ae14-0e2924f4f939","keywords":null,"link":"/elet/20181231_A_valosagot_mi_irjuk__Bodocs_Tibor_elkeszitette_egy_kozteves_hirado_parodiajat","timestamp":"2018. december. 31. 16:26","title":"\"A valóságot mi írjuk\" - Bödőcs Tibor elkészítette egy köztévés híradó paródiáját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec75123-4611-418b-85a2-5aae7688c9c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miután több népszerű béren kívüli juttatás kedvezményes adózása megszűnik, egyre népszerűbbek lehetnek a SZÉP-kártyák.","shortLead":"Miután több népszerű béren kívüli juttatás kedvezményes adózása megszűnik, egyre népszerűbbek lehetnek a SZÉP-kártyák.","id":"20181231_Rekordot_donthet_a_belfoldi_turistaforgalom_jovore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ec75123-4611-418b-85a2-5aae7688c9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91884ad0-580b-4130-ad4b-6719fd0806be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181231_Rekordot_donthet_a_belfoldi_turistaforgalom_jovore","timestamp":"2018. december. 31. 21:40","title":"Rekordot dönthet a belföldi turistaforgalom jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Akár 20-25 százalékkal is nőhet a hitelezés a bankok szerint idén.","shortLead":"Akár 20-25 százalékkal is nőhet a hitelezés a bankok szerint idén.","id":"20190102_2019ben_is_batran_adosodnak_el_a_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36c54de-8496-405f-957b-5b2e5c6cc3e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_2019ben_is_batran_adosodnak_el_a_magyarok","timestamp":"2019. január. 02. 07:21","title":"2019-ben is bátran adósodnak el a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6bc57be-b7ca-4e84-9697-6e6603fe7b0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A keralai legfelsőbb bíróság egy döntését támogatták az akcióval.","shortLead":"A keralai legfelsőbb bíróság egy döntését támogatták az akcióval.","id":"20190101_Tobb_mint_600_kilometeres_elo_lancot_alkottak_indiai_nok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6bc57be-b7ca-4e84-9697-6e6603fe7b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6abbc01-07d1-4e84-b8c4-208271cb7e8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Tobb_mint_600_kilometeres_elo_lancot_alkottak_indiai_nok","timestamp":"2019. január. 01. 20:57","title":"Több mint 600 kilométeres élő láncot alkottak indiai nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406c63cf-d539-48b9-b7b8-2b18b14f1e7b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Első magyar női pilótaként már januárban bemutatkozhat a kategóriában.","shortLead":"Első magyar női pilótaként már januárban bemutatkozhat a kategóriában.","id":"20190102_keszthelyi_vivien_forma3_f3_autosport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=406c63cf-d539-48b9-b7b8-2b18b14f1e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f5d7f7-e1bc-49da-8ecf-a6842a6a58ec","keywords":null,"link":"/sport/20190102_keszthelyi_vivien_forma3_f3_autosport","timestamp":"2019. január. 02. 11:53","title":"A Forma–3-ban folytatja Keszthelyi Vivien","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7227d17d-c8dd-41ac-b78b-783ad56579cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Spíler Tv és a Digi Sport párhuzamosan közvetíti majd a meccseket. ","shortLead":"A Spíler Tv és a Digi Sport párhuzamosan közvetíti majd a meccseket. ","id":"20190102_Nem_csak_Andy_Vajna_sportcsatornajan_lehet_majd_nezni_a_Premier_League_meccseit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7227d17d-c8dd-41ac-b78b-783ad56579cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458eacac-53aa-48d7-a6a9-e937fcf71296","keywords":null,"link":"/sport/20190102_Nem_csak_Andy_Vajna_sportcsatornajan_lehet_majd_nezni_a_Premier_League_meccseit","timestamp":"2019. január. 02. 15:32","title":"Nem csak Andy Vajna sportcsatornáján lehet majd nézni a Premier League meccseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e66d9ec-a7f6-4d56-8560-dd1e18772a1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olykor egy homokhalom is lehet látványos, főleg, ha egy másik bolygóról származik, és a róla készült felvételt a NASA adja közre.","shortLead":"Olykor egy homokhalom is lehet látványos, főleg, ha egy másik bolygóról származik, és a róla készült felvételt a NASA...","id":"20190102_mars_nasa_kek_homokdune_mro_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e66d9ec-a7f6-4d56-8560-dd1e18772a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6717fb85-43b9-4cc6-8e2b-c781516ca489","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_mars_nasa_kek_homokdune_mro_urszonda","timestamp":"2019. január. 02. 12:03","title":"\"Kék\" homokdűnét fotóztak a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]