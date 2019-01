Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d86e8314-5e90-4ec0-8af1-a3fa6951954e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bedurrantja a rakétákat a Samsung az idei csúcsmobiljával, és az eddig megszokottak helyett ezúttal öt különböző verzióval áll majd elő a dél-koreai cég.","shortLead":"Bedurrantja a rakétákat a Samsung az idei csúcsmobiljával, és az eddig megszokottak helyett ezúttal öt különböző...","id":"20190104_samsung_galaxy_s10_5g_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d86e8314-5e90-4ec0-8af1-a3fa6951954e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f74489-56e7-43bf-bb77-5fc62fecf8e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_samsung_galaxy_s10_5g_telefon","timestamp":"2019. január. 04. 18:03","title":"Lesz miből választani: 5 különböző Galaxy S10-et mutat be a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cae051-3f57-433d-8615-7ede5191e76a","c_author":"MTA","category":"kultura","description":"A siker többek között a divat és a katolikus vallás közötti kapcsolatokat feltáró és a brit David Hockney festő műveinek szentelt tárlatnak köszönhető. \r

","shortLead":"A siker többek között a divat és a katolikus vallás közötti kapcsolatokat feltáró és a brit David Hockney festő...","id":"20190105_Rekordszamu_latogatoja_volt_tavaly_a_New_Yorki_Metropolitan_Muzeumnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91cae051-3f57-433d-8615-7ede5191e76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1068119b-2101-4bd1-828d-3659db8c3315","keywords":null,"link":"/kultura/20190105_Rekordszamu_latogatoja_volt_tavaly_a_New_Yorki_Metropolitan_Muzeumnak","timestamp":"2019. január. 05. 09:45","title":"Rekordszámú látogatója volt tavaly a New York-i Metropolitan Múzeumnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat éjszaka szakadozottá válik a felhőzet, és észak felől gyorsan megszűnik a csapadék. Vasárnap már csak elszórtan lesz hószállingózás, kisebb havazás, többfelé kisüt a nap.","shortLead":"Szombat éjszaka szakadozottá válik a felhőzet, és észak felől gyorsan megszűnik a csapadék. Vasárnap már csak elszórtan...","id":"20190105_idojaras_vasarnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1de01b-a721-42d3-98b5-b93ccb792fed","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_idojaras_vasarnap","timestamp":"2019. január. 05. 18:11","title":"A vasárnap már nem lesz friss havas ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d094a6ec-fe15-4ead-8546-884df4333894","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teklát a kővágóőrsi önkéntes tűzoltók alpintechnikával hozták le egy elhagyott kőbánya sziklapárkányáról.\r

","shortLead":"Teklát a kővágóőrsi önkéntes tűzoltók alpintechnikával hozták le egy elhagyott kőbánya sziklapárkányáról.\r

","id":"20190105_30_meter_magasbol_mentettek_meg_egy_szilveszterkor_elcsatangolt_vizslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d094a6ec-fe15-4ead-8546-884df4333894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13137d4-9460-45fd-85c3-9005909effd0","keywords":null,"link":"/elet/20190105_30_meter_magasbol_mentettek_meg_egy_szilveszterkor_elcsatangolt_vizslat","timestamp":"2019. január. 05. 08:05","title":"30 méter magasból mentettek meg egy szilveszterkor elcsatangolt vizslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab544e7-c77e-4c95-acdc-aa21cdeffcaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsen, Szombathelyen, és Gödöllőn is sokszáz fős tömeg tüntet pénteken kora este a túlóratörvény ellen.","shortLead":"Pécsen, Szombathelyen, és Gödöllőn is sokszáz fős tömeg tüntet pénteken kora este a túlóratörvény ellen.","id":"20190104_Pecsen_es_Godollon_is_tuntetnek_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ab544e7-c77e-4c95-acdc-aa21cdeffcaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b0f413-dd40-406a-ae12-26d4b721c9e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Pecsen_es_Godollon_is_tuntetnek_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2019. január. 04. 18:59","title":"Szombathelyen a Fidesz-székházhoz, Gödöllőn a megdrágult uszodához vonultak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d33bae-fbe0-488b-b2a8-458fd0f6a4e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vásárhelyi tüntetésen is tiltakoztak a rabszolgatörvény ellen, de itt inkább azért jöttek el sokan, hogy megmutassák, nem hagyják, hogy a Fidesz „visszafoglalja” a várost. Márki-Zay Péter szerint Vásárhely minta lehet a többi település előtt is.","shortLead":"A vásárhelyi tüntetésen is tiltakoztak a rabszolgatörvény ellen, de itt inkább azért jöttek el sokan, hogy megmutassák...","id":"20190105_Hodmezovasarhely_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85d33bae-fbe0-488b-b2a8-458fd0f6a4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c213bd7e-2b44-4d45-a458-54b308ddd775","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Hodmezovasarhely_tuntetes","timestamp":"2019. január. 05. 19:39","title":"Hódmezővásárhelyen is tüntettek: „Nem hagyjuk visszafoglalni a várost”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9233d1d-389e-41d1-ae3d-0d47453d61d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből az ultra-alacsony fogyasztású Volkswagenből nagyon kevés példány készült, melyek közül most eladó az egyik.","shortLead":"Ebből az ultra-alacsony fogyasztású Volkswagenből nagyon kevés példány készült, melyek közül most eladó az egyik.","id":"20190105_1_literes_fogyasztasu_autora_vagyik_most_lecsaphat_egyre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9233d1d-389e-41d1-ae3d-0d47453d61d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f77dc48-e61d-4ffe-b7c2-7abd0aa912ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190105_1_literes_fogyasztasu_autora_vagyik_most_lecsaphat_egyre","timestamp":"2019. január. 05. 06:41","title":"1 literes fogyasztású autóra vágyik? Most lecsaphat egyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21dfd733-5853-4f67-a1b7-2b591e5cf4b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feltételezett ebolás megbetegedéssel került egy páciens Svédországban az uppsalai egyetemi klinika elkülönítőjébe pénteken, estére az orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy nem a rettegett vírusról van szó – közölték helyi hatóságok. ","shortLead":"Feltételezett ebolás megbetegedéssel került egy páciens Svédországban az uppsalai egyetemi klinika elkülönítőjébe...","id":"20190104_nem_ebolas_az_annak_hitt_svedorszagi_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21dfd733-5853-4f67-a1b7-2b591e5cf4b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e696a12-5f3f-4ad1-a934-d65be2ade6be","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_nem_ebolas_az_annak_hitt_svedorszagi_beteg","timestamp":"2019. január. 04. 22:13","title":"Nem ebolás az annak hitt svédországi beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]