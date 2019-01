Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napokig egy étlap határozta meg a közbeszédet. Milliók csámcsogtak a hvg.hu információján, azon, hogy a füstölt csülkös bableves és a burgonyafőzelék is 300 forint azon a menün, amelyet a Gundel készített a Budai Várba költöző Miniszterelnökségnek. Nagy falat volt ez, amit mi sem bizonyít jobban, hogy Orbán Viktor „kormányinfója” egy súlycsoportba került a karmelita menüjével. Ez jól van így? Kiderül a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalójából.","shortLead":"Napokig egy étlap határozta meg a közbeszédet. Milliók csámcsogtak a hvg.hu információján, azon, hogy a füstölt csülkös...","id":"20190113_Mar_kesz_van_Orban_Viktor_forgatokonyve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1040cc7-c2d3-4d19-8aed-74264f837bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Mar_kesz_van_Orban_Viktor_forgatokonyve","timestamp":"2019. január. 13. 12:30","title":"Már kész van Orbán Viktor forgatókönyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5209126a-9ee6-4a91-9b8e-ad06b2fbed1a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szükséges hangprotézist használniuk a gégeeltávolításon átesett betegeknek, ugyanis egy cseh fejlesztésnek köszönhetően \"visszakaphatják\" a saját hangjukat. A fejlesztést használó egyik, 51 éves páciens szerint remek találmányról van szó.","shortLead":"Nem szükséges hangprotézist használniuk a gégeeltávolításon átesett betegeknek, ugyanis egy cseh fejlesztésnek...","id":"20190111_hangprotezes_gegeeltavolitas_mesterseges_hang_certicon_speechtech_gegerak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5209126a-9ee6-4a91-9b8e-ad06b2fbed1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7119be5b-2976-419b-b55c-f2469f96539b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_hangprotezes_gegeeltavolitas_mesterseges_hang_certicon_speechtech_gegerak","timestamp":"2019. január. 13. 15:03","title":"Megcsinálták az alkalmazást, amely \"visszaadja\" a gégeeltávolításon átesett betegek hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464e34a3-af33-4d6a-8e95-f5f07f559c52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU arra számít, hogy a brit parlament elutasítja a kormány által beterjesztett brexit-megállapodást, és ezt követően Theresa May miniszterelnök azt fogja kérni Brüsszeltől, hogy a március 29-ei Brexitet legalább júliusig halasszák el – írja brüsszeli forrásokra hivatkozva a The Guardian.","shortLead":"Az EU arra számít, hogy a brit parlament elutasítja a kormány által beterjesztett brexit-megállapodást, és ezt követően...","id":"20190113_Brusszel_mar_a_Brexit_halasztasara_keszul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=464e34a3-af33-4d6a-8e95-f5f07f559c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc2b2e9-556d-4ef7-b80c-b4b888da10b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Brusszel_mar_a_Brexit_halasztasara_keszul","timestamp":"2019. január. 13. 19:24","title":"Brüsszel már a Brexit halasztására készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b2f770-b639-4844-bf72-a1c72581a581","c_author":"Telenor","category":"brandcontent","description":"Az okostelefonok felett sajnos viszonylag gyorsan eljár az idő, de nem feltétlenül kell másfél-kétévente új készüléket venni, néhány trükkel ugyanis hatékonyan meghosszabbíthatjuk a mobilunk üzemidejét. Mutatjuk az ötleteket.","shortLead":"Az okostelefonok felett sajnos viszonylag gyorsan eljár az idő, de nem feltétlenül kell másfél-kétévente új készüléket...","id":"20190114_telenor_okostelefon_szamhordozas_tippek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67b2f770-b639-4844-bf72-a1c72581a581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe86c44c-c1b2-4b9d-b634-c80763c3fba4","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190114_telenor_okostelefon_szamhordozas_tippek","timestamp":"2019. január. 14. 07:30","title":"Új mobil, teljesen ingyen? - 7+1 tipp a megújuláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyetem azt szeretné, ha Magyarország a szívtranszplantációk számát tekintve az Eurotransplant listájának élére kerülne.","shortLead":"Az egyetem azt szeretné, ha Magyarország a szívtranszplantációk számát tekintve az Eurotransplant listájának élére...","id":"20190114_Rekordszamu_szervatultetest_vegeztek_tavaly_a_Semmelweis_Egyetem_klinikain","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fef635-b828-4b4b-8863-74ff52347055","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Rekordszamu_szervatultetest_vegeztek_tavaly_a_Semmelweis_Egyetem_klinikain","timestamp":"2019. január. 14. 13:39","title":"Rekordszámú szervátültetést végeztek tavaly a Semmelweis Egyetem klinikáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62191d6-668e-4307-ae54-d27e2a25ef5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Így is túlélte tervezett élettartamát.","shortLead":"Így is túlélte tervezett élettartamát.","id":"20190113_Megsuketult_az_orosz_urtavcso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f62191d6-668e-4307-ae54-d27e2a25ef5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23ecefe-b7d6-41e5-9f19-cee29d7b76da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_Megsuketult_az_orosz_urtavcso","timestamp":"2019. január. 13. 14:56","title":"Megsüketült az orosz űrtávcső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c773401a-6bd1-4940-b9c8-fbb7ddafb1d1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A zsűri és a nézők eldönthetik, ki képviselje az országot májusban, Tel-Avivban. ","shortLead":"A zsűri és a nézők eldönthetik, ki képviselje az országot májusban, Tel-Avivban. ","id":"20190114_A_Dal_versenyzo_zsuri_szavazas_Eurovizios_Dalfesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c773401a-6bd1-4940-b9c8-fbb7ddafb1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710fecd9-e78a-4784-a153-30a67df2a96f","keywords":null,"link":"/kultura/20190114_A_Dal_versenyzo_zsuri_szavazas_Eurovizios_Dalfesztival","timestamp":"2019. január. 14. 15:30","title":"Szombaton indul A Dal, színpadra lép az első tíz versenyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig 10 nap leforgása alatt sikerült az Instagram szempontjából világrekordot felállítani egy olyan profillal, amelyre csupán egyetlen fotót posztoltak. Mindezt úgy, hogy egyetlen híresség sem látható rajta, és agyonfilterezve sincs a kép.","shortLead":"Alig 10 nap leforgása alatt sikerült az Instagram szempontjából világrekordot felállítani egy olyan profillal, amelyre...","id":"20190114_rekord_instagram_foto_lajk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a03a72-231e-45cd-b338-865be540ed69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_rekord_instagram_foto_lajk","timestamp":"2019. január. 14. 08:33","title":"Új rekord született: 24 millió lájknál jár ez a kép Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]