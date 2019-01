Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kassai Viktor javára döntött első fokon a bíróság a játékvezető és egy futballista, Lipták Zoltán perében. ","shortLead":"Kassai Viktor javára döntött első fokon a bíróság a játékvezető és egy futballista, Lipták Zoltán perében. ","id":"20190116_kassai_viktor_szemelyisegi_jogi_per_liptak_zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a658200-9069-4db4-8688-ba44989c9c4f","keywords":null,"link":"/sport/20190116_kassai_viktor_szemelyisegi_jogi_per_liptak_zoltan","timestamp":"2019. január. 16. 16:28","title":"Rasszizmussal vádolták, első fokon nyert Kassai Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3fae68-cc3d-4d83-89bb-86d6d38b02ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sehuencas-vízibékák közé tartozó Rómeóról hosszú évekig azt hitték, fajának utolsó példánya, ám most kiderült, nincs egyedül.","shortLead":"A Sehuencas-vízibékák közé tartozó Rómeóról hosszú évekig azt hitték, fajának utolsó példánya, ám most kiderült, nincs...","id":"20190116_romeo_julia_legmaganyosabb_beka_bolivia_sehuencas_vizibeka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a3fae68-cc3d-4d83-89bb-86d6d38b02ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146f73e3-40d0-4759-963e-d4ae7ab27e81","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_romeo_julia_legmaganyosabb_beka_bolivia_sehuencas_vizibeka","timestamp":"2019. január. 17. 12:03","title":"Az igazi happy end: 10 év után társat talált magának Rómeó, a világ legmagányosabb békája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2044677-ebb4-4074-b7f8-9416a3d2fb41","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak ipari célra lehetne felhasználni a hazai termést, de a léüzemek már leálltak. Az őszi almabotrány alatt egyszerűen megrohadtak a fáról lehulló gyümölcsök.\r

Az őszi almabotrány alatt egyszerűen...","id":"20190118_Gyatra_a_magyar_alma_de_ekkora_pofonra_nem_szamitottak_a_termelok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2044677-ebb4-4074-b7f8-9416a3d2fb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3b21e1-9ee5-4d2d-a726-c740b063803b","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Gyatra_a_magyar_alma_de_ekkora_pofonra_nem_szamitottak_a_termelok","timestamp":"2019. január. 18. 11:39","title":"Gyatra a magyar alma, de ekkora pofonra nem számítottak a termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec1b97f-0956-4a99-9c7f-416338e8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Helyén maradhat a birt miniszterelnök.","shortLead":"Helyén maradhat a birt miniszterelnök.","id":"20190116_Theresa_May_megmenekult_elbukott_a_bizalmatlansagi_inditvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ec1b97f-0956-4a99-9c7f-416338e8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1042aa-0d4b-4499-ac2f-0d301bfb5c02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Theresa_May_megmenekult_elbukott_a_bizalmatlansagi_inditvany","timestamp":"2019. január. 16. 20:17","title":"Theresa May megmenekült: elbukott a bizalmatlansági indítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemzetközi kapcsolatok építésére írt ki pályázatot az EU, Hadházy Ákos szerint pontosan ugyanazt a szöveget adták be többen is.","shortLead":"Nemzetközi kapcsolatok építésére írt ki pályázatot az EU, Hadházy Ákos szerint pontosan ugyanazt a szöveget adták be...","id":"20190117_Szorol_szora_megegyezo_palyazatokkal_nyertek_unios_penzt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cbd860-4bc2-4d5c-b3e9-80e36e7d115d","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Szorol_szora_megegyezo_palyazatokkal_nyertek_unios_penzt","timestamp":"2019. január. 17. 19:57","title":"Hadházy: Szóról szóra megegyező pályázatokkal nyertek uniós pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74bedc7-85dd-4ec8-b0db-107b4895fafe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zsebkönyvek kiötlői már \"rajta vannak az ügyön\". ","id":"20190117_Videkre_is_elviszik_a_POKET_zsebkonyveket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f74bedc7-85dd-4ec8-b0db-107b4895fafe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499a5a26-6a95-4f6b-9d0d-f43469c751df","keywords":null,"link":"/kultura/20190117_Videkre_is_elviszik_a_POKET_zsebkonyveket","timestamp":"2019. január. 17. 20:21","title":"Vidékre is elviszik a POKET zsebkönyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1e02d7-6bbd-4813-bbd7-4ba04a183626","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen öten sérültek meg, közülük hárman gyerekek.","shortLead":"Összesen öten sérültek meg, közülük hárman gyerekek.","id":"20190116_Gazrobbanas_volt_egy_tbilisi_lakohazban_legalabb_harman_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f1e02d7-6bbd-4813-bbd7-4ba04a183626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245ef2ff-7bb0-4c2f-8af3-dc0ef57b84bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_Gazrobbanas_volt_egy_tbilisi_lakohazban_legalabb_harman_meghaltak","timestamp":"2019. január. 16. 20:37","title":"Gázrobbanás volt egy tbiliszi lakóházban, legalább hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c962a1-9267-459c-855c-058407456493","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferjancsics László úgy gondolja, csak áthúzódó számlák és az áram díjának csökkenése miatt lettek kisebbek a költségek.","shortLead":"Ferjancsics László úgy gondolja, csak áthúzódó számlák és az áram díjának csökkenése miatt lettek kisebbek a költségek.","id":"20190117_57_szazalekos_megtakaritast_vart_Vac_az_Elioslampaktol_de_egy_onkormanyzati_kepviselo_szerint_hiaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93c962a1-9267-459c-855c-058407456493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d979d7c7-f955-43d2-bb98-100854cff35a","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_57_szazalekos_megtakaritast_vart_Vac_az_Elioslampaktol_de_egy_onkormanyzati_kepviselo_szerint_hiaba","timestamp":"2019. január. 17. 10:57","title":"57 százalékos megtakarítást várt Vác az Elios-lámpáktól, de egy önkormányzati képviselő szerint hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]