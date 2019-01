Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e16256d-d9c9-40ab-8601-dd59cf2abdbf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vlagyimir Kramnyik hónapokkal ezelőtt eldöntötte, hogy befejezi a profi pályafutását.","shortLead":"Vlagyimir Kramnyik hónapokkal ezelőtt eldöntötte, hogy befejezi a profi pályafutását.","id":"20190129_sakk_visszavonulas_vlagyimir_kramnyik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e16256d-d9c9-40ab-8601-dd59cf2abdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5456ab7b-4866-44b3-a335-f2c1d7a2ad30","keywords":null,"link":"/sport/20190129_sakk_visszavonulas_vlagyimir_kramnyik","timestamp":"2019. január. 29. 20:53","title":"Visszavonul az orosz sakklegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728055c4-cc18-49d2-9ba2-b927a6380d21","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 144 órája tart már az egyhetesre tervezett sztrájk az Audi győri üzemében, ahol a szakszervezet és a munkáltató még mindig nem tudott megállapodni a béremelésről. Az érdekképviselet szerdára összehívta a sztrájkbizottságot.","shortLead":"Több mint 144 órája tart már az egyhetesre tervezett sztrájk az Audi győri üzemében, ahol a szakszervezet és...","id":"20190130_audi_hungaria_sztrajk_szakszervezet_sztrajkbizottsag_berkoveteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=728055c4-cc18-49d2-9ba2-b927a6380d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a1f014-d4d3-4cac-9d3a-a2ce93c526b1","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_audi_hungaria_sztrajk_szakszervezet_sztrajkbizottsag_berkoveteles","timestamp":"2019. január. 30. 07:36","title":"Audi-sztrájk: ma eldőlhet, hogyan tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Kínai szerint \"indokolatlan üldözés\" folyik az USA részéről a Huawei ellen, ezért azt kérik, vonják vissza a pénzügyi vezető, Meng Van-csou elleni letartóztatási parancsot, Kanada pedig ne adja ki nekik őt. ","shortLead":"Kínai szerint \"indokolatlan üldözés\" folyik az USA részéről a Huawei ellen, ezért azt kérik, vonják vissza a pénzügyi...","id":"20190129_kina_huawei_meng_van_csou_vademeles_kanada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f91a840-5620-45a6-ac75-b59bf946117d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_kina_huawei_meng_van_csou_vademeles_kanada","timestamp":"2019. január. 29. 10:33","title":"Kína szerint boszorkányüldözés folyik a Huawei ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902db1e5-fa7e-4b09-b869-e5b6c0c16e46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az északnyugat-szlovéniai Jasenicében történt az eset. ","shortLead":"Az északnyugat-szlovéniai Jasenicében történt az eset. ","id":"20190129_Kigyulladt_korhazban_halt_meg_ket_ember_Szloveniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=902db1e5-fa7e-4b09-b869-e5b6c0c16e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ced4d0f-ac5e-49e4-831f-38bcc27956c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Kigyulladt_korhazban_halt_meg_ket_ember_Szloveniaban","timestamp":"2019. január. 29. 19:32","title":"Kigyulladt kórházban halt meg két ember Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt vasárnap történt támadásban 27-en haltak meg. 10 millió forinttal segítjük az áldozatok hozzátartozóit. ","shortLead":"A múlt vasárnap történt támadásban 27-en haltak meg. 10 millió forinttal segítjük az áldozatok hozzátartozóit. ","id":"20190129_A_kormany_gyorssegelyt_kuld_a_Fulopszigeteki_terrortamadasban_meghalt_aldozatok_hozzatartozoinak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24158007-4f2a-4ffe-b10b-07ba7338a956","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_A_kormany_gyorssegelyt_kuld_a_Fulopszigeteki_terrortamadasban_meghalt_aldozatok_hozzatartozoinak","timestamp":"2019. január. 29. 13:40","title":"A kormány gyorssegélyt küld a Fülöp-szigeteki terrortámadásban meghalt áldozatok hozzátartozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d1a0ee0-a683-4bab-8802-076e8f479670","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely és Horváth Csaba küzd. ","shortLead":"Karácsony Gergely és Horváth Csaba küzd. ","id":"20190130_Mar_10_ezren_szavaztak_a_budapesti_elovalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d1a0ee0-a683-4bab-8802-076e8f479670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49cc514-0afb-45d9-830e-2e6a76b29318","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Mar_10_ezren_szavaztak_a_budapesti_elovalasztason","timestamp":"2019. január. 30. 13:28","title":"Már 10 ezren szavaztak a budapesti előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32581a5-233e-4695-a0a7-5211f56ad7d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legfeljebb egy évet kaphat, ha bűnösnek találják.","shortLead":"Legfeljebb egy évet kaphat, ha bűnösnek találják.","id":"20190128_Verona_bortonbe_mehet_az_orvos_aki_nem_vizsgalta_meg_a_buszsofort_pedig_tudott_rola_hogy_alvaszavaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d32581a5-233e-4695-a0a7-5211f56ad7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf40c8e-f269-4bf3-bfa4-c48cf5abd950","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_Verona_bortonbe_mehet_az_orvos_aki_nem_vizsgalta_meg_a_buszsofort_pedig_tudott_rola_hogy_alvaszavaros","timestamp":"2019. január. 28. 14:18","title":"Verona: börtönbe mehet az orvos, aki nem vizsgálta meg a buszsofőrt, pedig tudott róla, hogy alvászavaros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f2f6d0-7a0b-4120-bf07-378dceef7b27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több, a Brexitet érintő módosító javaslatról is szavaztak kedd este a brit parlament alsóházában, miután a képviselők két hete elutasították a Brexit feltételeiről szóló megállapodás-tervezetet. A képviselők elvben elutasították a megállapodás nélküli kilépést, de nem is akarják elhalasztani azt. Döntöttek arról is, hogy alternatív megoldást kell találni a vitatott backstop-mechanizmus helyettesítésére az ír-északír határellenőrzés újbóli bevezetésének elkerülésére.","shortLead":"Több, a Brexitet érintő módosító javaslatról is szavaztak kedd este a brit parlament alsóházában, miután a képviselők...","id":"20190129_brexit_modositok_szavazasa_halasztas_backstop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89f2f6d0-7a0b-4120-bf07-378dceef7b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9ce5d2-42b6-4e11-b247-d236fee7fe10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_brexit_modositok_szavazasa_halasztas_backstop","timestamp":"2019. január. 29. 21:44","title":"Brit parlament: nem halasztják el a Brexitet, alternatív megoldást keresnek a backstopra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]