[{"available":true,"c_guid":"b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan szerint amikor Orbán magánrepülőgéppel utazik, akkor minden alkalommal repülőjegyet vesznek neki. De az egyelőre rejtély, ezeket a jegyeket ki veszi a kormányfőnek.","shortLead":"A miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan szerint amikor Orbán magánrepülőgéppel utazik, akkor minden alkalommal...","id":"20190204_Titkoljak_ki_vesz_repulojegyeket_Orbannak_amikor_magangeppel_utazik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b63c368-d07d-4dbf-8964-3d058f9ae457","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Titkoljak_ki_vesz_repulojegyeket_Orbannak_amikor_magangeppel_utazik","timestamp":"2019. február. 04. 10:30","title":"Titkolják, ki vesz repülőjegyeket Orbánnak, amikor magángéppel utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi-új lap névváltását a G-nap évfordulójára időzítették.","shortLead":"A régi-új lap névváltását a G-nap évfordulójára időzítették.","id":"20190202_Hivatalos_Magyar_Nemzet_lesz_a_Magyar_Idokbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d952cfc7-dbe0-4efc-b275-8d17ae2e1764","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_Hivatalos_Magyar_Nemzet_lesz_a_Magyar_Idokbol","timestamp":"2019. február. 02. 13:23","title":"Hivatalos: Magyar Nemzet lesz a Magyar Időkből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74bf438-75bf-485e-a73e-385d4f7da074","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Fekete Péter kulturális államtitkár szakképzett bűvészként saját magát tünteti el. Ebben sokat segít neki főnöke, Kásler Miklós miniszter.","shortLead":"Fekete Péter kulturális államtitkár szakképzett bűvészként saját magát tünteti el. Ebben sokat segít neki főnöke...","id":"201905__fekete_peter__kivulallo__hallgatni_arany__a_lathatatlan_allamtitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c74bf438-75bf-485e-a73e-385d4f7da074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed59e444-df4d-4c79-874a-2fe8dd7eb131","keywords":null,"link":"/itthon/201905__fekete_peter__kivulallo__hallgatni_arany__a_lathatatlan_allamtitkar","timestamp":"2019. február. 03. 10:00","title":"A láthatatlan államtitkár: a cirkuszt szereti, a botrányt nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Műszaki hiba miatt Budapesten szakította meg az útját az orosz Aeroflot légitársaság Belgrád-Moszkva járata, a fedélzeten füstöt észleltek.","shortLead":"Műszaki hiba miatt Budapesten szakította meg az útját az orosz Aeroflot légitársaság Belgrád-Moszkva járata...","id":"20190203_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_Aeroflot_gep__fust_volt_a_kabinban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b357df56-1f17-44ef-8c06-0b1d01b56495","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_Aeroflot_gep__fust_volt_a_kabinban","timestamp":"2019. február. 03. 21:51","title":"Budapesten hajtott végre kényszerleszállást egy Aeroflot gép - füst volt a kabinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És az orvosi kamarát is megreformálnák, hogy megfelelő módon, és tényleg értük működjön. Mindezen célok elérésére új Facebook-csoportot hoztak létre Újratervezés néven.","shortLead":"És az orvosi kamarát is megreformálnák, hogy megfelelő módon, és tényleg értük működjön. Mindezen célok elérésére új...","id":"20190204_Osszealltak_az_orvosok_biztonsagos_munkavegzest_melto_korulmenyeket_szeretnenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda1d765-75a5-4b61-a9be-acb854d1bd51","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Osszealltak_az_orvosok_biztonsagos_munkavegzest_melto_korulmenyeket_szeretnenek","timestamp":"2019. február. 04. 09:31","title":"Összeálltak az orvosok: biztonságos munkavégzést, méltó körülményeket szeretnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7cf996-7f2d-430a-8214-518a89427cae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britanniában a közösségi oldalakon sorra alakulnak azok csoportok, amelyek abban próbálnak segíteni, mit, s mennyit kell felhalmozni ahhoz, hogy a brit polgárok gond nélkül átvészeljék az EU-ból való kemény, azaz megállapodás nélküli kilépés közvetlen következményeit.","shortLead":"Nagy-Britanniában a közösségi oldalakon sorra alakulnak azok csoportok, amelyek abban próbálnak segíteni, mit, s...","id":"20190203_A_britek_mar_a_legrosszabbra_keszulnek__megkezdodott_az_elelem_es_gyogyszerfelhalmozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c7cf996-7f2d-430a-8214-518a89427cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e52d75-f5aa-43d7-9008-92aab0ed0402","keywords":null,"link":"/vilag/20190203_A_britek_mar_a_legrosszabbra_keszulnek__megkezdodott_az_elelem_es_gyogyszerfelhalmozas","timestamp":"2019. február. 03. 17:03","title":"A britek már a legrosszabbra készülnek – megkezdődött az élelem- és gyógyszerfelhalmozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e8c4c0-adec-47b0-9c6b-3e315e017aa0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Budapesti rendőrök mentettek meg egy autópálya mellett bajba jutott állatot.","shortLead":"Budapesti rendőrök mentettek meg egy autópálya mellett bajba jutott állatot.","id":"20190203_m1es_autopalya_oz_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91e8c4c0-adec-47b0-9c6b-3e315e017aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e4ae56-6e7c-4643-9f70-92d745360471","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190203_m1es_autopalya_oz_rendorseg","timestamp":"2019. február. 03. 11:06","title":"Megúszta most az őz az autópályás kalandot, mert elkapták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d834bcb-b126-4718-8347-3364cd8dfe7c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombaton volt a A Dal 2019 harmadik válogatója. Az X-Faktor tavalyi győztese csak vigaszágon jutott tovább, a tavalyi A Dal döntőse. a Leander Kills kiesett. ","shortLead":"Szombaton volt a A Dal 2019 harmadik válogatója. Az X-Faktor tavalyi győztese csak vigaszágon jutott tovább, a tavalyi...","id":"20190202_Ujabb_hat_tovabbjuto_A_Dalban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d834bcb-b126-4718-8347-3364cd8dfe7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc97edce-91dc-4d7e-ac61-77b4f3ac5430","keywords":null,"link":"/kultura/20190202_Ujabb_hat_tovabbjuto_A_Dalban","timestamp":"2019. február. 02. 21:33","title":"Újabb hat továbbjutó A Dalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]