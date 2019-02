Olimpiai kvalifikáció: átvariálta a magyarokat a FINA

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daacfa0e-931e-4d7c-aba1-a4d7cc97e581","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fémdarabok lehetnek az S-Budget márkájú ételben, amelyből Magyarországra is jutott","shortLead":"Fémdarabok lehetnek az S-Budget márkájú ételben, amelyből Magyarországra is jutott","id":"20190208_Ne_egye_meg_a_Spar_gnocchijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daacfa0e-931e-4d7c-aba1-a4d7cc97e581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c077df-64d4-48bd-b02f-e13e8d3d82d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Ne_egye_meg_a_Spar_gnocchijat","timestamp":"2019. február. 08. 13:13","title":"Ne egye meg a Spar gnocchiját, fémdarab lehet benne!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33dfbe4e-74f5-4afd-8ea9-ace0986f3709","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke a 24.hu-nak adott interjúban mondta ezt, szerinte a kormányok mindig másodlagosként kezelték az egészségügyet. Azt is mondta, hiába írtak könyvtárnyi könyvet az egészségügyről, nem hallgatnak rájuk, ma Magyarországon pedig lutri, hogy müncheni szintű ellátást kapunk, vagy az út szélén halunk meg.","shortLead":"Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke a 24.hu-nak adott interjúban mondta ezt, szerinte a kormányok mindig...","id":"20190208_Arrol_en_nem_tehetek_hogy_az_egeszsegugyi_politika_suket_es_ertelmetlen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33dfbe4e-74f5-4afd-8ea9-ace0986f3709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2957b8e7-aea0-41a2-b842-4fe26000edc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Arrol_en_nem_tehetek_hogy_az_egeszsegugyi_politika_suket_es_ertelmetlen","timestamp":"2019. február. 08. 16:29","title":"\"Arról én nem tehetek, hogy az egészségügyi politika süket és értelmetlen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e944f6-49ea-4f69-91d4-64850460ce2a","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Államigazgatási funkciót kaphatnak azok a századfordulós épületek, amely a Miniszterelnökség közelében épülnek újjá. \r

","shortLead":"Államigazgatási funkciót kaphatnak azok a századfordulós épületek, amely a Miniszterelnökség közelében épülnek újjá. \r

","id":"201906__kormanyzati_diszletek__orbanek_avarban__latvanyistallo__oda_buda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16e944f6-49ea-4f69-91d4-64850460ce2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ffd049-a9fd-4404-b4af-0007cabe6426","keywords":null,"link":"/itthon/201906__kormanyzati_diszletek__orbanek_avarban__latvanyistallo__oda_buda","timestamp":"2019. február. 09. 07:00","title":"Orbán a Sándor-palotára hajt? Végleg kormányzati negyeddé alakul a budai Vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e9f7fc-91ed-4ab0-aa9c-14b21b241ca7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"94-en jelentkeztek, hogy indulnánk Ukrajna elnöki posztjáért, összesen 44-et regisztrált közülük a választási bizottság.



","shortLead":"94-en jelentkeztek, hogy indulnánk Ukrajna elnöki posztjáért, összesen 44-et regisztrált közülük a választási...","id":"20190208_Kisebb_tomeg_palyazik_Ukrajna_elnoki_szekere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3e9f7fc-91ed-4ab0-aa9c-14b21b241ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3aea58-1e4f-4b77-8559-da507bc9fa81","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Kisebb_tomeg_palyazik_Ukrajna_elnoki_szekere","timestamp":"2019. február. 08. 18:08","title":"Kisebb tömeg pályázik Ukrajna elnöki székére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"131ba5e8-45be-4360-9954-c7e7762898f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi szerkezetről csak annyit tudni, hogy egy amerikai férfi készítette, minden bizonnyal hobbiból. De ha piacra dobnák, valószínűleg kereslet is lenne rá.","shortLead":"Az alábbi szerkezetről csak annyit tudni, hogy egy amerikai férfi készítette, minden bizonnyal hobbiból. De ha piacra...","id":"20190208_kutyasimogato_gep_nemetjuhasz_kutya_rube_goldberg_gep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=131ba5e8-45be-4360-9954-c7e7762898f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f6f05b-f108-423e-92c8-a0cf751d8205","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_kutyasimogato_gep_nemetjuhasz_kutya_rube_goldberg_gep","timestamp":"2019. február. 08. 14:33","title":"Megépítették minden kutyatartó kötelező kellékét: itt a kutyasimogató gép – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1faf11f0-5351-449f-b51c-b7f6266da16f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mégsem úgy lehetett, hogy az antarktiszi fókák megették a pendrive-ot.","shortLead":"Mégsem úgy lehetett, hogy az antarktiszi fókák megették a pendrive-ot.","id":"20190208_Feny_derult_a_fagyott_fokaurulekben_talalt_pendrive_rejtelyere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1faf11f0-5351-449f-b51c-b7f6266da16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c8d31b-0694-4a86-a830-31bf97a7c3a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_Feny_derult_a_fagyott_fokaurulekben_talalt_pendrive_rejtelyere","timestamp":"2019. február. 08. 17:52","title":"Fény derült a fagyott fókaürülékben talált pendrive rejtélyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2793c6-378f-436f-9bbb-ec0075af163d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA Dolgozóinak Fóruma jövő kedden, február 12-én élőláncot szervez a Magyar Tudományos Akadémia épülete köré, hogy ezzel is próbálja védeni az intézmény veszélybe sodort autonómiáját. A szervezők várják a támogatók megjelenését.","shortLead":"Az MTA Dolgozóinak Fóruma jövő kedden, február 12-én élőláncot szervez a Magyar Tudományos Akadémia épülete köré...","id":"20190209_Elolanccal_a_tudomany_es_az_Akademia_vedelmeert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c2793c6-378f-436f-9bbb-ec0075af163d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e0a98c-66fe-4533-ae11-70cb63dd3a40","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Elolanccal_a_tudomany_es_az_Akademia_vedelmeert","timestamp":"2019. február. 09. 10:42","title":"Élőlánccal a tudomány és az Akadémia védelméért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22c4a54-7ecb-455b-a246-06b9ebe9a5a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állások 70 százalékát meg sem hirdetik online, így – főleg a kkv-szektorban – jóval nagyobb a merítése annak, aki múlt századi módszerekkel próbálkozik. Azt viszont még a most középkorúak is nehezen tudják felidézni, hogyan is kerestek állást internet nélkül.","shortLead":"Az állások 70 százalékát meg sem hirdetik online, így – főleg a kkv-szektorban – jóval nagyobb a merítése annak, aki...","id":"20190208_Emlekszik_meg_hogy_is_keresett_allast_internet_nelkul_Igy_profitalhatna_belole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b22c4a54-7ecb-455b-a246-06b9ebe9a5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566c76b1-9b09-4ee0-b95d-33c8b4880700","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Emlekszik_meg_hogy_is_keresett_allast_internet_nelkul_Igy_profitalhatna_belole","timestamp":"2019. február. 08. 06:30","title":"Létezik még olyan, hogy offline álláskeresés? Igen, és nem a protekcióról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]