Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Petíciót, népszavazást is kezdeményeztek az ellen, hogy megemeljék a beépíthetőséget a Balaton-parton, ahol történetesen mindkét Orbán-közeli üzletembernek vannak ingatlanjai.","shortLead":"Petíciót, népszavazást is kezdeményeztek az ellen, hogy megemeljék a beépíthetőséget a Balaton-parton, ahol...","id":"20190218_Nem_tetszik_a_keszthelyieknek_hogy_beepitene_a_Balatonpartot_Tiborcz_es_Meszaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609d0709-2ccd-4c06-b3ec-34b8bb23969d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Nem_tetszik_a_keszthelyieknek_hogy_beepitene_a_Balatonpartot_Tiborcz_es_Meszaros","timestamp":"2019. február. 18. 19:22","title":"Nem tetszik a keszthelyieknek, hogy beépítené a Balaton-partot Tiborcz és Mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05436b4b-33e9-4c71-b7dc-3ee60d7b7918","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A december 10-i akció miatt büntettek.","shortLead":"A december 10-i akció miatt büntettek.","id":"20190218_Felmillios_buntetes_ellenzek_kover_parlament_tuloratorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05436b4b-33e9-4c71-b7dc-3ee60d7b7918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d320b3-2d98-4cbb-a898-360b19fa5446","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Felmillios_buntetes_ellenzek_kover_parlament_tuloratorveny","timestamp":"2019. február. 18. 17:09","title":"Újabb öt ellenzéki kapott félmilliós büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143bae92-fb96-4659-8ec7-00a55f16c24a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon kicsi, nem túl erős és szélsebesnek sem mondható, de a gyártó hazájában akár jogosítvány nélkül is terelgethető az Ami One Concept.","shortLead":"Nagyon kicsi, nem túl erős és szélsebesnek sem mondható, de a gyártó hazájában akár jogosítvány nélkül is terelgethető...","id":"20190219_jogositvany_nelkul_is_vezetheto_apro_villanyautot_mutatott_be_a_citroen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=143bae92-fb96-4659-8ec7-00a55f16c24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33d2bc0-2f25-45da-b1b2-e73ec54de1b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_jogositvany_nelkul_is_vezetheto_apro_villanyautot_mutatott_be_a_citroen","timestamp":"2019. február. 19. 09:21","title":"Jogosítvány nélkül is vezethető apró városi villanyautót mutatott be a Citroën","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ostoba csínytevésnek nevezte az orosz lobogó kilógatását John Glen, a város parlamenti képviselője, utalva arra, hogy márciusban lesz egy éve a Novicsok-mérgezésnek.","shortLead":"Ostoba csínytevésnek nevezte az orosz lobogó kilógatását John Glen, a város parlamenti képviselője, utalva arra...","id":"20190217_Hatalmas_orosz_zaszlot_raktak_ki_a_Salisbury_katedralis_oldalan_felallitott_allvanyzatra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c38693-0f8a-4e03-9e66-5d6f7061e832","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Hatalmas_orosz_zaszlot_raktak_ki_a_Salisbury_katedralis_oldalan_felallitott_allvanyzatra","timestamp":"2019. február. 17. 17:24","title":"Hatalmas orosz zászlót raktak ki a Salisbury katedrális oldalán felállított állványzatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg véletlenül, de a Samsung még azelőtt leleplezte idei legfontosabb újdonságait, hogy azokat bejelentették volna.","shortLead":"Valószínűleg véletlenül, de a Samsung még azelőtt leleplezte idei legfontosabb újdonságait, hogy azokat bejelentették...","id":"20190217_samsung_galaxy_s10_galaxy_watch_active_galaxy_fit_galaxy_buds_fulhallgato_okosora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342b4f21-f77b-4159-aee1-ea44246acc70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_samsung_galaxy_s10_galaxy_watch_active_galaxy_fit_galaxy_buds_fulhallgato_okosora","timestamp":"2019. február. 17. 19:03","title":"Ezért a bakiért valaki még nagyon megütheti a bokáját a Samsungnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába kötelezte az MNB a Cetelem Bankot a jogszabálysértések orvoslására, a bank nem tett meg mindent, amit kértek.","shortLead":"Hiába kötelezte az MNB a Cetelem Bankot a jogszabálysértések orvoslására, a bank nem tett meg mindent, amit kértek.","id":"20190219_Szabalytalansagokat_talalt_az_MNB_a_Magyar_Cetelem_Banknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed56714-0ad3-4025-bbd5-b15501df7374","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Szabalytalansagokat_talalt_az_MNB_a_Magyar_Cetelem_Banknal","timestamp":"2019. február. 19. 09:58","title":"Túl könnyen adott hitelt a Magyar Cetelem Bank, büntetett az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másfél éven át vizsgálta a brit törvényhozás egyik bizottsága, hogy a Facebook (és más techóriás cégek) mi mindent tettek az álhírek terjedése, valamint a felhasználói adatok védelme érdekében. A jelentést hétfőn hozták nyilvánosságra.","shortLead":"Másfél éven át vizsgálta a brit törvényhozás egyik bizottsága, hogy a Facebook (és más techóriás cégek) mi mindent...","id":"20190218_facebook_valasztas_hirdetes_alhirek_dezinformacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7164af6b-839c-409b-8b30-d5df28de6fdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_facebook_valasztas_hirdetes_alhirek_dezinformacio","timestamp":"2019. február. 18. 18:33","title":"Felügyelet alá vonná a brit törvényhozás a Facebookot, a büntetés sem kizárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1f2665-be3b-42db-86d4-214373dd479f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A külföldre költőző magyarok sorsa hálás téma, leginkább azért, mert főleg a riasztó statisztikákat ismerjük, és mindig hatásos arcot adni a számoknak. Az RTL Klub pont erre vállalkozott az Isten veled, Magyarország! című új dokumentumsorozatával.","shortLead":"A külföldre költőző magyarok sorsa hálás téma, leginkább azért, mert főleg a riasztó statisztikákat ismerjük, és mindig...","id":"20190219_Kivandorlas_RTL_Klub_Isten_veled_Magyarorszag_dokusorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b1f2665-be3b-42db-86d4-214373dd479f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdafdb7-a751-407c-a4ab-23eea1dd9f74","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Kivandorlas_RTL_Klub_Isten_veled_Magyarorszag_dokusorozat","timestamp":"2019. február. 19. 11:57","title":"Minden kivándorlás mögött van egy egyéni sors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]