[{"available":true,"c_guid":"16ed9dab-045f-4939-b4fb-8c387ddc740c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Negyedszer választhatunk képviselőket az Európai Parlamentbe.","shortLead":"Negyedszer választhatunk képviselőket az Európai Parlamentbe.","id":"20190301_Majus_26ara_irta_ki_Ader_Janos_az_EPvalasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16ed9dab-045f-4939-b4fb-8c387ddc740c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7d9c20-dde0-4792-8e5a-44f137de5903","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Majus_26ara_irta_ki_Ader_Janos_az_EPvalasztast","timestamp":"2019. március. 01. 12:51","title":"Május 26-ára írta ki Áder János az EP-választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554b682a-0774-4d79-b736-7b9591fc5268","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézménynek a kirúgott alkalmazott hónapokon át elmaradt 600 ezer forintos fizetését kell pótolni, illetve meg kell fizetnie a perköltséget.","shortLead":"Az intézménynek a kirúgott alkalmazott hónapokon át elmaradt 600 ezer forintos fizetését kell pótolni, illetve meg kell...","id":"20190227_56_millio_forintot_kell_fizetnie_az_Antall_Jozsef_Tudaskozpontnak_Szert_Boglarkanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=554b682a-0774-4d79-b736-7b9591fc5268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f5bcc0-cf8c-4001-9682-91373abf17cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_56_millio_forintot_kell_fizetnie_az_Antall_Jozsef_Tudaskozpontnak_Szert_Boglarkanak","timestamp":"2019. február. 27. 21:31","title":"5,6 millió forintot kell fizetnie az Antall József Tudásközpont Szert Boglárkának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5147f671-231e-48c1-8d38-35b4589f5b90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Kórházba szállították azt az autóst, aki tegnap délután szenvedett balesetet a 8602-es számú mellékúton.","shortLead":"Kórházba szállították azt az autóst, aki tegnap délután szenvedett balesetet a 8602-es számú mellékúton.","id":"20190228_fotok_baleset_csatorna_sopronnmeti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5147f671-231e-48c1-8d38-35b4589f5b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1d1a5ab-381a-4574-95d7-3127f4129c64","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190228_fotok_baleset_csatorna_sopronnmeti","timestamp":"2019. február. 28. 08:07","title":"Fotók: Csatornába zuhant egy családi autó Sopronnémetinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e003ec53-caa6-4a9e-ad7f-d63005d496c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orosz metrókon rendszeresen jelentkező ajtóhiba most a MÁV-Start sokat kritizált saját gyártású intercity kocsijain ütötte fel a fejét. De szerencsére csak a próbaüzem során.","shortLead":"Az orosz metrókon rendszeresen jelentkező ajtóhiba most a MÁV-Start sokat kritizált saját gyártású intercity kocsijain...","id":"20190228_Most_az_IC_kocsik_alltak_ki_a_forgalombol_ajtohiba_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e003ec53-caa6-4a9e-ad7f-d63005d496c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ec7e18-b96a-4123-9d4a-97abb7ecb118","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Most_az_IC_kocsik_alltak_ki_a_forgalombol_ajtohiba_miatt","timestamp":"2019. február. 28. 14:57","title":"Most az IC+ kocsik álltak ki a forgalomból ajtóhiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6621269b-ea48-4494-a4ab-aca64a3135ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy közelmúltban készült felmérésben az európai családok több mint háromnegyede számolt be az otthoni wifivel kapcsolatos problémákról.","shortLead":"Egy közelmúltban készült felmérésben az európai családok több mint háromnegyede számolt be az otthoni wifivel...","id":"20190301_vodafone_wifi_kutatas_letoltes_puffereles_lassu_internet_szakadozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6621269b-ea48-4494-a4ab-aca64a3135ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d49c709-69b6-43fa-b527-dc4d554d59c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_vodafone_wifi_kutatas_letoltes_puffereles_lassu_internet_szakadozik","timestamp":"2019. március. 01. 09:03","title":"Van otthon wifije? Kiderült, mi a baja vele a legtöbbeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Egy Simonka György fideszes politikushoz köthető alapítvány (a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány) félmilliárd forintos pályázatához gyűjtöttek aláírásokat egy tótkomlósi színházi előadáson, most Hadházy Ákos független képviselő feljelentést tesz okirathamisítás miatt, mert álláspontja szerint a civil szervezetnek a saját rendezvényein kellett volna a résztvevők jelenléti íveit vezetni. ","shortLead":"Egy Simonka György fideszes politikushoz köthető alapítvány (a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú...","id":"20190228_Hadhazy_betort_Simonka_birodalmaba_feljelenest_tesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c02f5d-f73d-4e03-8292-cc2f46195b33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Hadhazy_betort_Simonka_birodalmaba_feljelenest_tesz","timestamp":"2019. február. 28. 15:00","title":"Hadházy betört Simonka birodalmába, feljelentést tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy genfi ​​rendőrt egy évnyi, felfüggesztett szabadságvesztésre és komoly pénzbírságra ítélték, mert túl gyorsan üldözött egy betörőt.","shortLead":"Egy genfi ​​rendőrt egy évnyi, felfüggesztett szabadságvesztésre és komoly pénzbírságra ítélték, mert túl gyorsan...","id":"20190301_svajc_gyorshajtas_rendor_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8369b7-a074-454c-b665-37b4194c3a97","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_svajc_gyorshajtas_rendor_birsag","timestamp":"2019. március. 01. 14:23","title":"Svájcban még a rendőröket is megbüntetik, ha túl gyorsan üldöznek valakit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107c3303-2ee8-4ca8-bd1c-7a0fb87a9396","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eid Aljazairli egy éve még nem tudott úszni. Ma már az olimpiára készül.","shortLead":"Eid Aljazairli egy éve még nem tudott úszni. Ma már az olimpiára készül.","id":"20190301_Kisebb_csodat_muvelt_egy_sziriai_menekult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=107c3303-2ee8-4ca8-bd1c-7a0fb87a9396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e549c66e-6740-4608-bba6-7087bb3e666c","keywords":null,"link":"/elet/20190301_Kisebb_csodat_muvelt_egy_sziriai_menekult","timestamp":"2019. március. 01. 09:43","title":"Kisebb csodát művelt egy szíriai menekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]