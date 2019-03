Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adóhatóság szerint a közelgő adóbevallási időszakra hivatkozva telefonon, SMS-ben és e-mailben is jelentkeztek már szélhámosok, ne adjon ki bankkártyaadatot, a NAV azt soha nem kéri.","shortLead":"Az adóhatóság szerint a közelgő adóbevallási időszakra hivatkozva telefonon, SMS-ben és e-mailben is jelentkeztek már...","id":"20190311_Bankkartyaadatokat_kikero_csalokra_figyelmeztet_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae30b5c-13c6-4c16-af01-fab0d3ac6e32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_Bankkartyaadatokat_kikero_csalokra_figyelmeztet_a_NAV","timestamp":"2019. március. 11. 08:48","title":"Bankkártyaadatokat kikérő csalókra figyelmeztet a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"Kevesebb mint egy éve állt fel a sikeredző. Most a története egyik legmélyebb válságában lévő klub ismét leülteti a kispadra a franciát.","shortLead":"Kevesebb mint egy éve állt fel a sikeredző. Most a története egyik legmélyebb válságában lévő klub ismét leülteti...","id":"20190311_Zidane_megint_a_Real_Madrid_edzoje_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f6f3b1-9ce4-4d85-be06-ee30a14d468a","keywords":null,"link":"/sport/20190311_Zidane_megint_a_Real_Madrid_edzoje_lett","timestamp":"2019. március. 11. 16:37","title":"Zidane megint a Real Madrid edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a4ab7c-6877-451c-a69e-879afb8c0899","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Nem lát logikát a magyar kormány viselkedésében Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság migrációs és uniós belügyekért, valamint az uniós polgárságért felelős biztosa. Azt viszont populista módszernek tartja, ha valaki a saját belpolitikai érdekei miatt hamis képet fest állampolgárainak az EU-ról. A hvg.hu-nak e-mailben adott interjújában az EU-biztos elmondta: a magyar kormány már többször kapott milliós támogatást a határvédelemre, de van olyan összeg, aminek csak a harmadát hívta le. ","shortLead":"Nem lát logikát a magyar kormány viselkedésében Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság migrációs és uniós...","id":"20190311_dimitrisz_avramopulosz_europai_bizottsag_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29a4ab7c-6877-451c-a69e-879afb8c0899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5255db14-f330-4ab9-8cd0-c3a85dab6b72","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_dimitrisz_avramopulosz_europai_bizottsag_interju","timestamp":"2019. március. 11. 14:00","title":"Avramopulosz: A kormány EU-ellenes kampánya tulajdonképpen Magyarország-ellenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint egyébként ennél is nagyobb arányú emelés kellene. ","shortLead":"A szakszervezet szerint egyébként ennél is nagyobb arányú emelés kellene. ","id":"20190311_Meg_a_30_szazalekos_pedagogusberemelesrol_sem_dontott_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab908b38-9fca-4bf6-9c40-d3cb7d57ac0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Meg_a_30_szazalekos_pedagogusberemelesrol_sem_dontott_a_kormany","timestamp":"2019. március. 11. 19:31","title":"Még a 30 százalékos pedagógusbér-emelésről sem döntött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fd59b9-b7cc-4791-9600-e3ec568ba75c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig egyenlőségjel volt a Xiaomi és az olcsó telefonok között. Ennek az időnek azonban vége, és ezt a cég első embere jelentette be.","shortLead":"Sokáig egyenlőségjel volt a Xiaomi és az olcsó telefonok között. Ennek az időnek azonban vége, és ezt a cég első embere...","id":"20190311_xiaomi_telefonok_ara_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95fd59b9-b7cc-4791-9600-e3ec568ba75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85287b32-e13e-4e8c-9009-7058a7ad240d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_xiaomi_telefonok_ara_dragulas","timestamp":"2019. március. 11. 08:03","title":"Rossz hírt kaptunk: drágábbak lesznek az olcsóságáról ismert Xiaomi telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bf332a-b361-4ab4-b5ac-0f1148266d0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"22,2 milliárdért végeznek földmunkákat a területen. ","shortLead":"22,2 milliárdért végeznek földmunkákat a területen. ","id":"20190311_Tobb_mint_20_milliardos_megbizast_kapott_Garancsi_a_leendo_BMWgyar_teruleten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91bf332a-b361-4ab4-b5ac-0f1148266d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf85c53-ef51-45b6-8a4d-c8ebda677e34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Tobb_mint_20_milliardos_megbizast_kapott_Garancsi_a_leendo_BMWgyar_teruleten","timestamp":"2019. március. 11. 17:36","title":"Több mint 20 milliárdos megbízást kapott Garancsi cége a leendő BMW-gyár területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit külügyminiszter szerint akkor is szükségessé válhat a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) késleltetése, ha a londoni alsóház a jövő héten elfogadja a Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodást.","shortLead":"A brit külügyminiszter szerint akkor is szükségessé válhat a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) késleltetése, ha...","id":"20190310_Mindenkeppen_halasztjak_a_Brexitet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b205ffc-633a-4d1b-8e46-ba2534576004","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Mindenkeppen_halasztjak_a_Brexitet","timestamp":"2019. március. 10. 12:50","title":"Mindenképpen halasztják a Brexitet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d5603c-8584-48ba-add2-0f18e0e5af1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közszereplő nincs a gyanúsítottak között, és senki nem áll kényszerintézkedés alatt.","shortLead":"Közszereplő nincs a gyanúsítottak között, és senki nem áll kényszerintézkedés alatt.","id":"20190311_Mar_hat_gyanusitott_van_az_Alstommetrokocsik_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5d5603c-8584-48ba-add2-0f18e0e5af1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835a31b8-caa6-44b5-b115-90388e52d753","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Mar_hat_gyanusitott_van_az_Alstommetrokocsik_ugyeben","timestamp":"2019. március. 11. 05:56","title":"Már hat gyanúsított van az Alstom-metrókocsik ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]